‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ no tendrá DLC (por ahora)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom apunta a batirse el cobre con Baldur’s Gate 3 como GOTY del 2023. Además de una nota media de 96 en Metacritic, la última obra maestra de Nintendo ha superado las 18 millones de copias vendidas, por lo que se puede decir que la saga ha roto esa “maldición” que arrastraba de tener mucho más prestigio que ventas.

Viendo el enorme éxito de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno puede pensar que la Gran N de los videojuegos va a intentar exprimir al máximo un título que se ha convertido en toda una gallina de huevos de oro y en una posible despedida triunfal para Nintendo Switch. Sin embargo, Eiji Aonuma, director y productor de videojuegos japonés y responsable de la saga desde hace dos décadas, ha dicho en declaraciones para Famitsu que, al menos por ahora, no hay planes de lanzar ningún DLC.

Más concretamente, Aonuma ha dicho lo siguiente: “No hay planes de lanzar contenido adicional esta vez, pero eso es porque siento que hemos hecho todo lo posible para crear diversión en ese mundo. En primer lugar, la razón por la que decidí hacer de esto una secuela del trabajo anterior fue porque pensé que valía la pena experimentar un nuevo juego en ese lugar de Hyrule. Entonces, si tal razón nace nuevamente, puede regresar nuevamente al mismo mundo. Ya sea una secuela o un trabajo nuevo, creo que será un juego completamente nuevo, así que me encantaría que lo esperaras con ansias”.

Esto choca con Breath of the Wild, juego anterior de la saga Zelda, del que se lanzaron dos DLC: Cueva de las Pruebas y La balada de los elegidos. Sin embargo, parece que Aonuma, que sucedió ni más ni menos que a Shigeru Miyamoto al frente de la saga, no ve más maneras de exprimir el mundo que ha creado a través de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, dos entregas que han hecho girar la fórmula de Zelda hacia el auténtico mundo abierto y con un nivel de detalle realmente asombroso incluso comparado con los triple A que se ven PC, PlayStation y Xbox.

Los DLC llegaron a convertirse en uno de los mayores problemas en el sector de los videojuegos, sobre todo porque muchas empresas hacían un uso deshonestos de estos al servir lo que era en realidad un único juego por fascículos, haciendo que los usuarios tuviesen que gastar más dinero que los típico 60 o 70 euros que suele costar un juego triple A. Por suerte, parece que la era oscura de los DLC ha pasado en buena medida a la historia, posiblemente en parte porque el abuso de los DLC fue uno de los principales motivos que casi llevaron a Capcom a la quiebra hace unos años.