The Elder Scrolls 6: Bethesda actualiza su motor

En unos días se cumplirán nueve años del lanzamiento de Skyrim, un plazo más que suficiente como para esperar ansiosamente The Elder Scrolls 6. Sin embargo, hasta ahora parecía que la espera se haría bastante larga todavía. La última declaración oficial se produjo en mayo, y en ese momento Bethesda afirmó que la espera sería, como mínimo, de dos años, y que no esperáramos noticias, dejando por lo tanto más de una década entre Skyrim y su sucesor.

Aunque sería extraño que finalmente no se cumplieran esos diez años entre Skyrim y The Elder Scrolls 6, Todd Howard, director ejecutivo de Bethesda Game Studios ha confirmado que la compañía está revisando el motor sobre el que se edificará la esperada sexta entrega. Una actualización que, como ha contado Howard, debería suponer una mejora importante que, obviamente, aumentará sustancialmente las expectativas de quienes llevamos ya años esperando su llegada.

Según Howard, Bethesda ha estado ocupada reconstruyendo el motor que impulsará no solo The Elder Scrolls 6, sino todos sus juegos de próxima generación, “La revisión de nuestro motor es probablemente el más grande que hemos tenido, tal vez incluso más grande que Morrowind”. En números, y según afirma el ejecutivo, el tamaño del equipo que trabaja en el motor de Bethesda se ha multiplicado por cinco durante los últimos meses. Resulta evidente que, aunque todavía quede un tiempo, Bethesda no quiere que The Elder Scrolls 6 se retrase mucho más.

Por si te lo estás preguntando, algunos aspectos fundamentales del motor de Bethesda no cambiarán. Y sí, cuando habla de aspectos fundamentales, me refiero principalmente al soporte de mods, un elemento clave para buena parte de la comunidad. Sin embargo otros muchos sí que experimentarán cambios: “Desde el renderizado hasta la animación, pasando por las rutas y la generación de procedimientos, no quiero decir «todo» (en referencia a todas las novedades del nuevo motor), pero es una revisión importante«. «Nos ha llevado más tiempo del que nos hubiera gustado, pero impulsará lo que estamos haciendo con Starfield y The Elder Scrolls 6”.

Ante la pregunta del tiempo que tardarán (tardaremos) los seguidores de la saga en poder jugar a The Elder Scrolls 6, la respuesta de Howard es «honestamente, no puedo responder eso ahora«. Claro, nos deja la duda de si ya existe una fecha y que la ven factible pero todavía es pronto para desvelarla o, por el contrario, que los trabajos para actualizar el motor todavía tienen mucho por delante y, por lo tanto, no pueden calcular una fecha para su llegada.

Con información de Engadget