Esta semana se han cumplido los primeros 20 años de Steam. Aunque hay otras alternativas, en estas dos décadas Valve la ha convertido en la plataforma líder en distribución digital de juegos para PCs.

Qué decirte que no sepas, amigo jugón. Steam ofrece todo lo que busques en una tienda de juegos: un amplio catálogo en cantidad y calidad para soportar los grandes productores; facilidad de uso en la búsqueda y compra de juegos; aplicación dedicada o un cliente en línea; gestión de DRM; juegos independientes, flash y de bajo coste; soporte a sistemas alternativos más allá de Windows; programas de recompensas para fidelizar al cliente; servicios comunitarios como foros o red social; un servicio al cliente correcto y varias campañas anuales de ofertas que rebajan el precio oficial.

No es el único sitio disponible para comprar juegos PC y además de las plataformas de terceros, las grandes distribuidoras/productoras mundiales también ofrecen venta de juegos y sitios especiales conectados con sus aplicaciones clientes de escritorio. Pero está claro que la plataforma de distribución digital de Valve Corporation se ha ganado el favor de una buena parte de jugones y por número de usuarios e ingresos, se ha convertido en la verdadera referencia del sector a la hora de comprar juegos para ordenadores personales.

Valve está celebrando las dos décadas de Steam con un repaso de los mejores lanzamientos anuales en la plataforma y momentos históricos del mundo de la tecnología en una retrospectiva que se inició el 12 de septiembre de 2003 tras un anuncio anterior en la Game Developers Conference de 2002. Aunque la función inicial de Steam era facilitar la distribución de las actualizaciones de los juegos de Valve como el fantástico Half‑Life 2, pronto los objetivos aumentaron hasta conseguir el liderazgo en plataformas digitales de juegos para PCs.

20 años de Steam: ofertas de juegos

Cómo no. Valve está celebrando el aniversario con descuentos en un buen número de juegos, algunos, los destacados en el repaso de los mejores lanzamientos en Steam desde que llegó al mercado.

Por ejemplo, juegos propios como la serie Half-Life están rebajados un 90%, al igual que otros como Left 4 Dead, Left 4 Dead 2, Portal 2, Counter-Strike o Counter-Strike: Source. Hay otros que tienen precios igual de atractivos, como el 80% de descuento para el Mass Effect Legendary Edition.

Hay muchos más. Halo: The Master Chief Collection y Tekken 7 están rebajados un 75% sobre el precio oficial; el Shadow of the Tomb Raider un 89% u otro de los imprescindibles del género de la estrategia, el Sid Meier’s Civilization VI: Platinum edition, está rebajado un 91%. Igual de interesantes son los descuentos de hasta el 67% aplicado a la serie CoD que también cumple sus primeros 20 añitos.

Hay muy buenos juegos en oferta. Da una vuelta. ¡Y felicidades a Steam!