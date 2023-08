El ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition es una edición especial de uno de los ultraportátiles más icónicos y más populares del gigante taiwanés, que adopta un diseño verdaderamente único gracias a la colaboración entre ASUS y la firma A Bathing Ape, una de las marcas de moda urbana más importante y mejor valorada de Japón.

La verdad es que este equipo no dejará a nadie indiferente, y es que todo, desde el empaquetado hasta los periféricos que incluye y el propio diseño que ASUS ha integrado en el chasis lo convierten en un ultraportátil verdaderamente único que no solo es ideal para los amantes de la marca BAPE, sino que también es un auténtico caramelo para aquellos que gusten de este tipo de estilo urbano.

No quiero adelantaros nada, ya que tenemos muchas cosas que ver y no quiero estropear ninguna sorpresa, pero os puedo confirmar que este equipo ha vuelto a dejar claro que ASUS ha sabido trasladar a la perfección la esencia de la marca BAPE a un ultraportátil, y ha mantenido esa calidad de construcción premium que cabe esperar de la serie Vivobook S. Poneos cómodos, que empezamos.

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition: análisis externo

La caja exterior ya deja claro que estamos ante un portátil muy especial, aunque como se suele decir, «lo mejor está por dentro». La caja real del ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition está llena de color y adopta el estilo BAPE a la perfección. En la caja también encontraremos una bolsa de transporte acolchada para llevar con nosotros el portátil cómodamente y mantenerlo protegido.

Como podemos ver en las imágenes la funda utiliza el mismo diseño, transmite buenas sensaciones al tacto y cuenta con varios espacios en su interior para que podamos llevar también diferentes accesorios. La calidad de materiales de la funda no desentona en absoluto y raya a un buen nivel, algo que francamente dice mucho del cuidado que ASUS ha puesto en esta edición.

Las sorpresas no terminan aquí, ya que tenemos también una figura de colección cuyo valor no puedo concretar, porque se trata de una edición única pensada para acompañar al ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition, pero os puedo confirmar que las figuras de la colección BAPE suelen tener un precio medio de entre 100 y 350 euros, así que es probable que esta acabe siendo muy valiosa.

En la caja tenemos otro detalle más, un ratón inalámbrico personalizable que viene con dos carcasas superiores inspiradas en el diseño BAPE fácilmente intercambiables, y que utiliza una única pila que viene incluida. Puede funcionar mediante conexión Bluetooth y también utilizando el dongle USB incluido. Tiene un diseño curioso y muy ligero, aunque personalmente a nivel de ergonomía resulta demasiado plano para mi gusto.

Este equipo también viene con un pack de pegatinas con las que podremos personalizar por completo el teclado, aunque la distribución no viene en español y por tanto no incluye la «ñ», un detalle importante que debemos tener muy en cuenta, sobre todo si somos de esos que necesitamos mirar al teclado con frecuencia para saber dónde está cada cosa.

Saltamos ahora al ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition. En la tapa superior podemos ver la misma línea de diseño BAPE que nos encontramos en la caja del equipo, y lo cierto es que el resultado que ha conseguido ASUS al serigrafiarla en el chasis de aluminio de este equipo ha sido realmente bueno.

En función del ángulo desde el que miremos, y de cómo le dé la luz, los patrones del diseño desaparecen «por arte de magia», y generan un contraste muy bonito. En el lateral tenemos el logo ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition sobre un espacio pulido y brillante.

El ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition es un equipo muy delgado y muy ligero, ya que tiene un peso de apenas 1,6 kilogramos, y cuenta con un acabado premium ya que, como os he comentado anteriormente, su chasis está fabricado en aluminio. Este equipo es mucho más que una cara bonita, ya que cuenta con la certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar, lo que significa que está hecho para durar, y que ha superado pruebas muy duras, incluyendo:

Vibraciones y sacudidas intensas.

Temperaturas muy bajas y muy elevadas (hasta 32 grados bajo cero y 49 grados C).

Humedad relativa de hasta el 95%.

Choques de temperatura extremos.

Soplado directo al equipo de arena y polvo.

Radiación solar y vibraciones.

Golpes y caídas.

Cuando abrimos el portátil nos damos cuenta de que ASUS ha afinado bastante bien los bordes de pantalla para conseguir una relación pantalla-cuerpo del 86%, y nos encontramos con otros detalles distintivos de este diseño BAPE presentes tanto en la serigrafía de la almohadilla táctil como en el logotipo de la marca que aparece en la esquina inferior derecha.

Creo que la decisión de ASUS de limitar los motivos BAPE a esas dos zonas del interior, y de ofrecer la opción al usuario de personalizar el teclado con las pegatinas, ha sido bastante acertada, ya que integrar directamente un diseño completo que cubra todo el teclado con el estilo de la marca habría sido excesivo y recargado, y creo que no habría gustado a la mayoría de los usuarios. Con esta idea, ASUS ha mantenido un toque distintivo pero equilibrado al mismo tiempo.

La almohadilla táctil está bien posicionada, tiene un tamaño bastante grande, ofrece un deslizamiento perfecto y presenta una solidez estructural sobresaliente. Justo encima de la almohadilla táctil tenemos un teclado de tipo chiclet ASUS ErgoSense con retroiluminación LED en color blanco que presenta teclas de tamaño completo (19,05 mm).

Dichas teclas tienen una ligera concavidad (0,2 mm) para mejorar la experiencia al escribir, y su recorrido por pulsación es de 1,4 mm. También podemos ver que cuenta con pad numérico, algo nada frecuente en equipos de 15,6 pulgadas, aunque sin duda lo agradecerán aquellos que tengan que trabajar con números a diario.

El ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition nos ofrece un sistema de autenticación biométrica basado en huella dactilar que resulta sencillo, intuitivo y muy fácil de configurar y de utilizar, de hecho durante el proceso de establecimiento de la huella no recibí el aviso de ninguna lectura errónea, algo que no es nada habitual. El lector de huellas dactilares está integrado en la tecla de encendido del equipo.

Las bisagras que utiliza el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition permiten abrirlo hasta crear un ángulo de 180 grados, y la solidez estructural que presenta este equipos es sobresaliente en todas y cada una de las zonas clave del chasis. En el marco superior de la pantalla tenemos una cámara 1080p situada en posición central. Trae un obturador físico fácil de utilizar que nos permite bloquearla por completo.

ASUS no ha descuidado nada en este equipo, prueba de ello lo tenemos en el sistema de sonido Harman Kardon integrado, y también en su buen abanico de conectores, ya que cuenta con dos puertos USB 2.0 Type-A, un conector USB 3.2 Gen1 Type-A, un puerto USB Type-C Thunderbolt 4 (puede trabajar como DisplayPort), una salida HDMI 1.4 y un conector jack de 3,5 mm para salida y entrada de sonido.

Especificaciones del ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition

Tras ese primer contacto con el equipo estamos listos para entrar a ver de lleno sus especificaciones clave. No he querido entrar demasiado en ellas en el apartado anterior porque para eso tenemos esta sección en todos nuestros análisis. Como siempre, os dejo un listado completo y diferenciado por categorías para que os resulte más fácil de consultar, aunque si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Chasis y pantalla

Ultraportátil fabricado en aluminio con diseño exclusivo BAPE.

Bisagra que permite abrir el portátil en 180 grados.

Disponible en color negro y plateado.

Pantalla de 15,6 pulgadas de tipo OLED con formato 16:9 y acabado NanoEdge, que consigue una relación pantalla-cuerpo del 86%. Tiene resolución de 2.880 x 1.620 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz y tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos.

Reproduce un 100% del espacio de color DCI-P3 y un 133% del espacio de color sRGB. Reduce hasta un 70% la emisión de luz azul, elimina el parpadeo, tiene un brillo de hasta 600 nits, ofrece un contraste de 1.000.000:1 y cuenta con las certificaciones TÜV Rheinland, PANTONE Validated y VESA DisplayHDR True Black 600. Consigue una profundidad de 1.070 millones de colores.

Componentes clave

Procesador Intel Core i5-13500H en el modelo analizado, aunque podemos configurarlo con un Intel Core i9-13900H.

El Intel Core i5-13500H cuenta con cuatro núcleos de alto rendimiento a 2,6 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo, y ocho núcleos de alta eficiencia a 1,9 GHz-3,5 GHz, modo normal y turbo. Tiene 18 MB de caché L3, un TDP de 45 vatios y puede trabajar con 16 hilos.

GPU integrada Intel Iris Xe Graphics G7 con 80 unidades de ejecución a un máximo de 1,45 GHz, compatible con DirectX 12 (nivel de funciones 12_1).

16 GB de memoria LPDDR5 integrada configurada en doble canal a 4.800 MHz.

Unidad de almacenamiento SSD de 512 GB PCIe Gen4 con una velocidad máxima de lectura secuencial de 3,5 GB/s.

Conectividad, refrigeración y batería

Un puerto USB 2.0 Type-A, un conector USB 3.2 Gen1 Type-A, un puerto USB Type-C Thunderbolt 4 (puede trabajar como DisplayPort), una salida HDMI 1.4 y un conector jack de 3,5 mm para salida y entrada de sonido.

Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Sistema de refrigeración ASUS IceCool con dos tuberías de cobre de 8 mm y un ventilador IceBlade con 87 aspas que funciona de una manera más silenciosa y reduce las vibraciones.

Batería de 75 Wh con tecnología de recarga rápida. Puede cargar hasta un 60% en solo 49 minutos.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo chiclet ASUS ErgoSense con retroiluminación LED en color blanco que presenta teclas de tamaño completo (19,05 mm). Las teclas tienen una concavidad de 0,2 mm y un recorrido por pulsación de 1,4 mm.

Almohadilla táctil de gran tamaño con clic izquierdo y derecho.

Lector de huellas dactilares integrado en la tecla de apagado y encendido del equipo.

Cámara frontal con resolución 1080p con obturador físico y tecnología ASUS 3D de reducción de ruido, que mejora la calidad de las videollamadas utilizando un algoritmo avanzado. También podemos utilizar otras funciones avanzadas, como el desenfoque del fondo, la optimización de la iluminación, seguimiento de la cámara cuando nos movemos y seguimiento de la mirada para reducir el efecto negativo que puede tener en una reunión importante desviar demasiado la mirada.

Tecnología ASUS AI de cancelación de ruido bidireccional y micrófono integrado.

Sistema de sonido estéreo Harmon Kardon con Dolby Atmos y amplificador inteligente.

Software integrado MyASUS que permite gestionar y configurar diferentes ajustes importantes de nuestro equipo.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Medidas y peso: 359,3 x 229,4 x 17,9 mm, 1,6k kilogramos.

Precio: 1.199 euros la versión base. Incluye bolsa de transporte y ratón con diseño exclusivo BAPE, una figura BAPE y un kit de pegatinas para el teclado.

Primer contacto y experiencia de uso

Nada más sacar el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition queda claro que estamos ante un equipo con un acabado premium, bien construido y con una solidez total. Las sensaciones que transmite son muy buenas, y el tacto del aluminio es una de las mejoras experiencias que podemos disfrutar al estrenar un portátil.

ASUS ha cuidado al máximo hasta el más mínimo detalle, y ha dado forma a un equipo ultraligero que es muy cómodo y fácil de transportar, gracias a su tamaño compacto y a su peso de 1,6 kilogramos. El diseño BAPE le da un toque único, eso está claro, y creo que la compañía taiwanesa ha sabido implementarlo de una manera bastante equilibrada, ya que este destaca y llama la atención, pero al mismo tiempo no resulta demasiado chillón y no estropea la elegancia global del equipo.

El ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition es un equipo que mantiene todos los valores del modelo estándar, y esto se traduce en una movilidad sobresaliente, tanto por ligereza como por autonomía. A nivel de rendimiento no nos encontramos con ningún tipo de sacrificio importante, ya que incluso en su versión base con procesador Intel Core i5-13500H el desempeño que ofrece este equipo es muy bueno.

En este sentido influyen tanto el alto IPC de dicho procesador como los 16 GB de memoria LPDDR5, y también el SSD PCIe Gen4. Esa conjunción de componentes hacen que Windows 11 funcione con una fluidez total sobre el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition, que las principales aplicaciones se abran casi de forma instantánea, y que siempre tengamos esa sensación de que el equipo «vuela».

No es un equipo pensado para jugar, eso debemos tenerlo claro, ya que viene con una GPU integrada Intel que ofrece un rendimiento muy modesto, aunque sería suficiente para mover juegos poco exigentes y títulos del mundo del deporte electrónico, como CS:GO, Valorant y League of Legends, entre otros. Para multimedia, contenidos en streaming y ofimática dicha GPU va sobrada, y el sistema de refrigeración es bastante silencioso, sobre todo cuando el equipo trabaja en baja y media carga.

La pantalla es, sin duda, uno de los platos fuertes del ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition. Como su propio nombre indica, este equipo monta un panel OLED con un tamaño de 15,6 pulgadas, ofrece ángulos de visión de 178 grados, consigue negros perfectos, tiene una resolución de 2.880 x 1.620 píxeles y su reproducción de los espacios de color sRGB y DCI-P3 es fantástica, ya que alcanza valores del 133% y del 100%, respectivamente.

En la galería adjunta podéis ver que lo que os acabo de explicar sobre la calidad de este panel OLED y sus ángulos de visión. Si hacéis clic se ampliarán automáticamente las imágenes.

Estos números lo convierten en una opción interesante para profesionales del diseño, artistas y creadores de contenido que no necesiten de una elevada potencia gráfica, ni de una pantalla táctil para poder afrontar sus diferentes cargas de trabajo.

Desde el momento en el que iniciamos el proceso de configuración de Windows 11 ya nos damos cuenta de la calidad de dicha pantalla, y en lo que respecta al tiempo de respuesta y a la tasa de refresco también raya a un nivel sobresaliente. Nada que objetar, ASUS ha montado una de las mejores pantallas para portátil de su clase y rango de precios. Utilizar el equipo es una auténtica delicia incluso durante varias horas, no solo por la calidad de la pantalla, también por las tecnologías de protección de la vista que integra.

El teclado y la almohadilla táctil también son clave a la hora de determinar la experiencia de uso que ofrece un portátil, y el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition no es la excepción a la regla. La disposición de las teclas, el tamaño de las mismas, su ligera concavidad de 0,2 mm y el recorrido de 1,4 mm por pulsación hacen que escribir con este ultraportátil sea una experiencia muy buena, y nos permite trabajar de una manera más productiva, porque podremos escribir más rápido y cometer menos errores. También tenemos un pad numérico que nos permitirá trabajar con mayor fluidez si utilizamos números con frecuencia.

La almohadilla táctil es bastante grande, reconoce a la perfección cualquier deslizamiento y los clics se ejecutan al instante y sin ningún tipo de error. El diseño BAPE presente en la misma también está bien resuelto y encaja a la perfección con la línea general que ha adoptado ASUS en este equipo. Llama la atención y destaca, pero no desentona.

El sistema de sonido que integra el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition raya a un nivel sorprendentemente bueno, sobre todo teniendo en cuenta lo ligero que es este equipo y su rango de precio. Lo mismo puedo decir del micrófono y de la webcam, que ofrece una experiencia notable gracias a su resolución 1080p y a las tecnologías avanzadas impulsadas por IA que integra.

La unidad SSD del modelo analizado tiene una capacidad de 512 GB, más que suficiente para garantizar una larga vida útil ya que como he dicho no está pensado para jugar. Sus 16 GB de memoria RAM también son toda una garantía en este sentido, ya que ese es el nivel óptimo para poder mover Windows 11 con todas las garantías.

No puedo terminar este apartado sin hablar del software MyASUS que integra el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition. Con este software podremos acceder a diferentes opciones de personalización y configuración entre las que destacan el modo de rendimiento del ventilador, las opciones de cuidado de la pantalla y la batería, las mejoras basadas en IA y los modos de sonido. Podéis ver esta herramienta más a fondo ampliando la galería adjunta.

Pruebas de rendimiento del ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition

Ya os hemos dado un buen adelanto de lo que ofrece el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition en líneas generales, pero ha llegado el momento de ser más concretos, y para ello vamos a profundizar en el rendimiento de este equipo utilizando nuestra clásica batería de pruebas sintéticas y pruebas profesionales.

Como os he dicho anteriormente, este equipo no está pensado para jugar porque no incluye una tarjeta gráfica dedicada, y la GPU integrada que trae se queda muy corta en juegos actuales. No obstante, puede con títulos actuales si reducimos la resolución a 720p y la calidad al mínimo, y se maneja bien con juegos juegos poco exigentes y con títulos del mundo del eSport.

Rendimiento en CPU-Z

Todo un clásico que nos permite hacernos una idea de la potencia bruta de la CPU, y compararla con otros modelos. El ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition utiliza un Intel Core i5-13500H limitado a un TDP de 45 vatios, así que el resultado que ha obtenido entra dentro de lo esperado, y no decepciona en absoluto.

Rendimiento en Cinebench R23

Esta es una de las pruebas que lleva al extremo a cualquier procesador, ya que puede ponerlo al 100% de carga durante largos periodos de tiempo, y por ello es ideal para comprobar la estabilidad y la capacidad del sistema de refrigeración. El Intel Core i5-13500H no tuvo ningún problema para superarla, y las puntuaciones que obtuvo fueron buenas tanto en monohilo como en multihilo.

Rendimiento en Blender

Aunque esta es una prueba dedicada principalmente a medir el rendimiento de una tarjeta gráfica también podemos pasarla a nivel CPU. Obviamente el resultado es mucho más bajo comparado con el que obtendríamos utilizando una GPU dedicada de NVIDIA o de AMD, pero nos sirve para tener un referente y ampliar esta ronda de pruebas.

Rendimiento en V-Ray

Lo mismo ocurre con V-ray, que es una prueba pensada principalmente para medir el rendimiento de tarjetas gráficas NVIDIA, pero que tiene un modo CPU. El resultado no está nada mal, ya que queda bastante cerca del Intel Core i9-13900H que monta el ASUS Zenbook 14X OLED que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento.

Rendimiento en 3D Mark CPU

Con esta prueba podemos ver el rendimiento de la CPU trabajando con cargas de un hilo, dos hilos, cuatro hilos, ocho hilos, dieciséis hilos y con el máximo número de hilos que soporte. Cada carga arroja una puntuación diferente, y también nos muestra los valores de frecuencia y de temperatura que se mantuvieron durante la misma.

Gracias a ello podemos ver cómo escala el modo turbo del procesador en función de la carga de trabajo, comprobar si se producen problemas de exceso de temperatura en momentos concretos y valor mejor la eficiencia en general del sistema de refrigeración. En líneas generales el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition ha registrado unos valores de temperatura con algún pico elevado pero que, en conjunto, entran dentro de lo normal.

El escalado de frecuencias se ajusta de manera correcta a la carga de trabajo y a la temperatura que registra en cada momento, y la puntuación obtenida cumple sin problemas con lo que se puede esperar del Intel Core i5-13500H en su versión de 45 vatios. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Intel Core i9-13900H en su versión de 45 vatios podremos apreciar con más claridad lo que acabo de decir.

Para que tengáis una visión más clara de toda la información que vemos en las gráficas adjuntas os dejo a continuación un resumen con los puntos clave.

Con un hilo activo tenemos una frecuencia casi totalmente estable de 4,48 GHz y una temperatura máxima de 82,45 grados C.

tenemos una frecuencia casi totalmente estable de 4,48 GHz y una temperatura máxima de 82,45 grados C. Con dos hilos activos se mantiene la estabilidad de la frecuencia del procesador en 4,48 GHz, y la temperatura máxima es de 86,79 grados C.

se mantiene la estabilidad de la frecuencia del procesador en 4,48 GHz, y la temperatura máxima es de 86,79 grados C. Con cuatro hilos activos empieza a fluctuar bastante la temperatura y también las frecuencias de trabajo. El valor máximo que alcanza son 4,42 GHz, pero no los mantiene de forma estable y está a punto de caer por debajo de los 4 GHz. La temperatura máxima que alcanza es de 95,07 grados C, una cifra alta aunque segura para este procesador.

empieza a fluctuar bastante la temperatura y también las frecuencias de trabajo. El valor máximo que alcanza son 4,42 GHz, pero no los mantiene de forma estable y está a punto de caer por debajo de los 4 GHz. La temperatura máxima que alcanza es de 95,07 grados C, una cifra alta aunque segura para este procesador. Con ocho hilos activos la fluctuación de frecuencia y de temperatura es aún mayor. Tenemos un pico máximo de 4,48 GHz, pero los valores llegan a caer por debajo de los 4 GHz, y la temperatura máxima es de 95,34 grados C.

la fluctuación de frecuencia y de temperatura es aún mayor. Tenemos un pico máximo de 4,48 GHz, pero los valores llegan a caer por debajo de los 4 GHz, y la temperatura máxima es de 95,34 grados C. Con 16 hilos activos estamos en un nivel que llega al Intel Core i5-13500H a una tasa de uso del 100%, y esto se deja notar en las frecuencias de trabajo que caen con frecuencia por debajo de los 4 GHz, y solo registran un pico de 4,09 GHz. La temperatura máxima es de 94 grados C.

estamos en un nivel que llega al Intel Core i5-13500H a una tasa de uso del 100%, y esto se deja notar en las frecuencias de trabajo que caen con frecuencia por debajo de los 4 GHz, y solo registran un pico de 4,09 GHz. La temperatura máxima es de 94 grados C. Con todos los hilos activos tenemos una fluctuación enorme de frecuencias de trabajo. Estas llegan a caer a los 3,24 GHz, y la temperatura supera los 90 grados C.

Rendimiento en PassMark

Esta prueba nos permite obtener una puntuación concreta de cada uno de los puntos clave de un equipo, y compararlo directamente con otros sistemas que superaron este benchmark y que dejaron sus puntuaciones en la base de datos de PassMark.

Lamentablemente la prueba GPU Compute se cerraba y daba error constantemente, ni siquiera actualizar los drivers funcionó, así que no pude obtener una puntuación global completa. No obstante, tenemos los resultados de las pruebas CPU, gráficos 2D, memoria y almacenamiento, y en todas ellas el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition logró una buena puntuación.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

La unidad de almacenamiento SSD que trae el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition no es de las más rápidas que he podido probar, pero el resultado que obtiene es más que suficiente para garantizar una buena experiencia de uso y una fluidez total con cualquier tarea. Por otro lado, los valores de temperatura fueron completamente normales.

Rendimiento en 3DMark Night Raid para GPU integrada

Terminamos con una prueba que nos permitirá hacernos una idea de lo que puede dar de sí la GPU integrada que trae el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition. Esta prueba está pensada especialmente para soluciones integradas, y como podemos apreciar la puntuación que obtiene la Intel Iris Xe Graphics G7 con 80 unidades de ejecución es muy alta, tanto que se coloca como una de las GPUs más potentes de su clase.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition es un ultraportátil, y por tanto su sistema de refrigeración está adaptado a su espacio interno y a sus componentes. Cuenta únicamente con un ventilador de tipo turbina, pero no necesita nada más, ya que como hemos dicho anteriormente este equipo utiliza una GPU integrada, de manera que la fuente de calor más importante se encuentra localizada en un mismo punto.

Trabajando con cargas bajas y medias el sistema de refrigeración es muy silencioso, y se mantiene en un nivel de ruido bastante bueno incluso cuando ponemos el equipo al 100% de carga. Como podemos ver en la gráfica adjunta, el sistema de refrigeración es capaz de mantener en todo momento unas temperaturas seguras.

No hay nada de lo que preocuparse, porque al final el Intel Core i5-13500H es un procesador de alto rendimiento que cuenta con un modo turbo agresivo, y está diseñado para alcanzar picos máximos elevados y luego ir ajustando la frecuencia en tiempo real en función de la temperatura. No experimenté ningún problema de estabilidad, y el equipo funcionó a la perfección en todo momento.

En la gráfica dedicada al consumo podéis apreciar mejor lo que os he comentado. El Intel Core i5-13500H que monta el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition tiene un TDP de 45 vatios, pero trabajando a plena carga llega a superar los 50 vatios precisamente por el escalado de frecuencias del modo turbo, que como dije trabaja de forma agresiva para maximizar el rendimiento.

Saltamos a ver el escalado de frecuencias de la CPU, y nos encontramos con fluctuaciones importantes aunque totalmente normales, ya que el modo turbo del procesador ajusta la velocidad de trabajo en función de la cantidad de hilos activos y de la temperatura. A mayor cantidad de hilos mayor uso de la CPU y mayor temperatura, y por tanto menor frecuencia.

Escalado de frecuencia en 3DMark CPU

Velocidad mínima: 3,24 GHz.

Velocidad media más estable: 4,48 GHz.

Velocidad máxima con un hilo: 4,48 GHz.

Velocidad máxima con carga al 100%: 4,09 GHz.

Por lo que respecta a la autonomía conseguí un máximo de casi 11 horas de uso continuado con la iluminación del teclado desactivada y el brillo de la pantalla casi al mínimo, reproduciendo un vídeo 4K de Youtube con una conexión Wi-Fi a Internet, un valor muy bueno que reafirma el valor que ofrece este equipo en términos de movilidad.

Notas finales

El ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition es un ultraportátil que a simple vista destaca por contar con un diseño único y que, como hemos visto, ha sido capaz de implementar todo el encanto de la marca BAPE sin renunciar por ello a una línea estilizada, a un acabado premium y a un estilo elegante pero divertido, dando forma a una terminación llamativa que no dejará a nadie indiferente, aunque evitando caer en la excentricidad.

Me ha parecido todo un acierto en términos de diseño y de estilo el enfoque de ASUS, porque ha sabido mantenerse fiel a la esencia de la serie Vivobook S y al mismo tiempo ha hecho suyo el carácter de la marca BAPE. Buen trabajo, sin duda. También hay que destacar la excelente construcción del ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition, la calidad que transmite al tacto y el grado de movilidad que ofrece, tanto por su peso (solo 1,6 kilogramos) como por su autonomía, ya que puede superar las 11 horas de uso por carga de batería.

La calidad del panel OLED que monta este equipo es otro punto sobresaliente, aunque en lo que respecta al rendimiento tenemos una de cal y otra de arena. El rendimiento que ofrece a nivel general es muy bueno, como he dicho todo lo que no dependa de la GPU vuela y la fluidez con Windows 11 es total. Sin embargo, su GPU integrada ofrece un rendimiento mucho más modesto, y es una lástima teniendo en cuenta el nivel de la pantalla y del resto de componentes del equipo.

El teclado ofrece una experiencia de escritura muy buena, y la almohadilla táctil no se queda atrás. Ambos hacen que sea muy satisfactorio trabajar con el ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition, incluso durante varias horas seguidas, y tanto la cámara como el sistema de sonido también rayan a un buen nivel y pueden cubrir sin problemas las necesidades de casi cualquier perfil de usuario medio.

Como cabía esperar, al tratarse de una edición especial de coleccionista el precio del ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition es bastante elevado, pero en este caso es comprensible no solo por la exclusividad que representa, sino también por los accesorios que incluye (la bolsa de transporte, la figura y el ratón con diseño BAPE). Un buen ultraportátil, y una buena opción para los amantes de la estética BAPE.