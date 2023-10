El polvorín de Oriente Medio ha vuelto a estallar y todo apunta a una guerra de Israel contra Hamás de consecuencias imprevisibles para la región y por extensión a todo el planeta. Está el mundo como para echarse a dormir… si no fuera por los centenares de muertos y heridos que se acumulan a ambos lados de la frontera y que sobresaltan cualquier corazón medianamente humano. Víctimas civiles que -en su gran mayoría- son siempre las grandes perjudicadas en todo conflicto.

Sin entrar en temas políticos que no competen a nuestro medio, sí queríamos hacernos eco de algunas cuestiones derivadas que surgen en todos estos casos. Las guerras modernas no se limitan al terreno físico y ya veíamos como el ciberespacio tenía una gran importancia en otro de los conflictos que preocupa al mundo: el de Ucrania. Aquí también lo hemos visto, con grupos de ‘hacktivistas’ de ambos bandos al servicio de los gobiernos o en paralelo.

Ganar lo que llaman el ‘relato’ también es clave. Y las redes sociales son un terreno abonado, para informar… y para desinformar. El sitio de microblogging X (antes Twitter) está en el ojo del huracán.

Entrando en materia. La Comisión Europea ha dado un plazo de 24 horas a Elon Musk para que explique las medidas que está aplicando para eliminar el «contenido terrorista» e «ilegal» que circula por la red social en torno al conflicto de Israel contra Hamás, tras el brutal ataque terrorista de éste y la respuesta del primero en esa cárcel al aire libre que se llama Gaza y cuya situación humanitaria roza lo catastrófico.

La petición a Musk ha llegado del comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, mediante una carta abierta en la que asegura «tener informes de fuentes calificadas sobre contenido potencialmente ilegal que circula en sus servicios».

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023