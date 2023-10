Bienvenido a nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que cada semana encontrarás todos los juegos gratis y las mejores ofertas para PC y consolas en formato físico y digital.

Juegos gratis

Esta semana tienes, de nuevo, tres juegos gratis a tu alcance: dos de donde tú ya sabes y el otro de donde te puedes imaginar. Al grano…

The Evil Within 2

Si la semana pasada Epic Games Store regalaba *The Evil Within*, está hace lo propio con su secuela, The Evil Within 2, que como supondrás en el extraño caso que no conozcas esta francia, se trata de otro survival horror del palo. Lo puedes reclamar en este enlace.

Tandem: a Tale of Shadows

Halloween is in the air, se podría decir, y el segundo juego que regalan esta semana en Epic Games Store es Tandem: a Tale of Shadows, una curiosa mezcla de plataformas y puzles, eso sí, con una ambientación e historia oscura. Lo puedes reclamar en este enlace.

Blacksad: Under the Skin

Para terminar con los juegos gratis de la semana, uno en clave de aventura detectivesca de esas en las que «las elecciones importan»: Blacksad: Under the Skin, que encontrarás gratis por tyiempo limitado en GOG. Lo puedes reclamar en este enlace.

Juegos gratis en Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming tienes, entre otros contenidos, una inagotable fuente de juegos gratis renovada mensualmente, actualizada semanalmente y con paquetes a largo plazo.

Esta semana en Prime Gaming solo hgay un juego nuevo gratis, pero es novedad:

Super Adventure Hand

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Doom 3

Ghostwire: Tokyo

Golden Light

GRUNND

Hundred Days

Monster Prom 2: Monster Camp

The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

Unsolved Case: Murderous Script – CE

Un vistazo a las novedades de Prime Gaming para octubre de 2023:



Y más juegos gratis en Prime Gaming:

Alpha Mission II

Art of Fighting 3: The Path of The Warrior

Crossed Swords

Ghost Pilots

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter: Super Tag Battle

Last Resort

Magician Lord

Metal Slug

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug X

Mutation Nation

Ninja Commando

Ninja Master’s

Over Top

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Sengoku

Sengoku 2

Soccer Brawl

Super Sidekicks

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

The Super Spy

Top Hunter: Roddy & Cathy

Twinkle Star Sprites

Ofertas

Pasamos con las ofertas, aunque ya te imaginarás por dódne van los tiros esta semana.

Ofertas para PC

En lo que a ofertas para PC se refiere, las principales promociones giran en torno a Halloween:

Ofertas para consolas

Como siempre, una de ofertas para las tres grandes consolas del mercado, en formato físico y digital.

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Resident Evil 4 Remake al 36% de descuento (PS5).

Resident Evil 4 Remake al 36% de descuento (PS4).

The Last Door Legacy Edition al 19% de descuento (PS4).

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Para Xbox, solo un par:

Resident Evil 4 Remake al 37% de descuento (Xbox Series X).

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 al 17% de descuento (Xbox Series X).

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.

Y tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.

