Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXCI)

Review Google Pixel 8 Pro: colosal. Probamos a fondo el nuevo tope de gama de Google para smartphones, y en nuestra opinión, puede competir con cualquier móvil inteligente del mercado. Su precio está lejos del enfoque económico de Google en sus primeros móviles y además ha subido con respecto a la anterior generación, pero visto todo lo que tiene que ofrecer, consideramos que está plenamente justificado. Un smartphone colosal.

Conecta un portátil a un monitor para mejorar la productividad en el escritorio. Conectar un portátil a un monitor es una buena manera de mejorar sus capacidades cuando trabajamos en el escritorio informático. Hoy repasaremos sus ventajas y casos de uso, las maneras de conectar estos periféricos y su gestión en sistemas operativos Windows.

Review Razer Hammerhead Pro Hyperspeed. Probamos a fondo los nuevos auriculares de gama alta de Razer. En formato intraural y conexión inalámbrica, ofrecen un diseño muy cuidado, gran calidad de sonido con THX, funciones destacables como la cancelación de ruido, una app que nos proporciona un gran control sobre los mismos y la posibilidad de conectarlos a dos dispositivos de manera simultánea.

Microsoft Word cumple sus primeros 40 años. Esta semana se celebran los primeros 40 años del lanzamiento de Microsoft Word, el procesador de textos más popular de la industria informática y la aplicación estrella de las que forman la suite de productividad y colaboración, Office. Repasamos sus inicios, desarrollo y el futuro de la aplicación.

Qué es la memoria virtual y para qué sirve. Si bien en la actualidad hay ordenadores domésticos con una cantidad monstruosa de RAM, no viene mal tener en cuenta y saber qué es la memoria virtual, una técnica empleada con el fin de acceder a una cantidad de memoria superior a la físicamente disponible para la ejecución del sistema operativo, las aplicaciones y el resto del software.

Qualcomm Snapdragon Summit. Importante evento del fabricante del chips, donde hemos podido ver el anuncio del Snapdragon 8 Gen 3, su nuevo tope de gama en chipsets para móviles inteligentes y también Snapdragon X Elite encabezará por rendimiento la nueva generación de chipsets para PCs que Qualcomm está desarrollando para competir con los Apple M en ARM y también para plantear una alternativa a los x86 de Intel y AMD.

Instalar Chrome desde Edge: una pesadilla, ahora con encuesta. Dicen las malas lenguas (críticas contra Microsoft) que instalar Chrome desde Edge es la única acción que muchos usuarios realizarán con el navegador web de Microsoft. Siempre que ello sea posible porque la firma de Redmond no lo pone nada sencillo a los usuarios que quieren usar alternativas.

Eversolo DMP-A6: un streamer para toda tu música. Un más que solvente streamer de gama media, capaz de ofrecer a los usuarios todo lo que necesitan para disfrutar con gran calidad de su música digital. Una gran relación calidad-precio está por encima de algunas carencias y en general convence en casi todos los aspectos.

Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon y mejorar la seguridad. Amazon ha comenzado a implementar el soporte para claves de acceso en los navegadores de Internet de escritorio y en su aplicación de compras móviles, proporcionando una capa adicional de seguridad para todos sus clientes. Si quieres saber cómo se activa, mira este práctico.

Ford Mustang Mach-E GT. Probamos la versión GT de una versión que ya nos gustaba como apuesta original en el panorama de los eléctricos, pero que con esta versión, digno de las excelentes versiones deportivas de otros modelos de la marca, aumenta en personalidad y diversión lo justo como para pensar en hacer una locura, porque no se trata precisamente de un coche barato.

Imprime tus fotos favoritas de Halloween desde 0,99 euros con HP Instant Ink. Halloween está a la vuelta de la esquina, así que es probable que ya tengas preparado tu disfraz y que estés listo para disfrutar de esta festividad como se merece. Para inmortalizar los mejores momentos harás muchas fotos, ¿pero tienes claro qué vas a hacer para imprimirlas? Si la respuesta es no tranquilo, con HP Instant Ink lo tienes muy fácil.

Novedades VOD 43/23: ‘Hermana muerte’, una monja con muy mala suerte. La impronta de Halloween se deja notar en los estrenos de esta semana, con no pocos títulos que aspiran a ponerte los pelos de punta. Pero si no te gusta el género no te preocupes, porque también hay bastantes novedades y movimientos de catálogo que no pretenden hacer que no puedas dormir a oscuras.

Juegos gratis y ofertas: The Evil Within 2, Tandem: a Tale of Shadows, Blacksad: Under the Skin… Llueva, nieve o haya un Sol de justicia, ni una semana sin al menos un juego gratis. Y esta semana es particularmente buena en este sentido, pues puedes hacerte con tres (cuatro, si eres suscriptor de Amazon Prime). Eso sí, date prisa, pues tienen fecha de caducidad.

Opel Astra GSe, sensibilidades. El Astra es, junto al Corsa, uno de los grandes éxitos de Opel, y en esta nueva versión da el salto a la que, para muchos, es la opción más polivalente en la actualidad, la de híbrido enchufable. Mantendrá el espíritu deportivo de sus predecesores y, al tiempo, sumará la eficiencia de las motorizaciones eléctricas en los contextos en los que éstas destacan? Lo comprobamos y te lo contamos.

