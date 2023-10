Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y en las fechas en las que estamos, si no todo, la mayoría ya te imaginas a qué huele. Así que vamos con la Hermana Muerte, que lo mismo da.

Netflix

Netflix la lleva una semana más, pues, aunque a diferencia de las dos últimas, con un poco más de dignidad. Y es que además de Hermana Muerte, destacamos otros par de contenidos, para mal y para bien. Pero no te quedes solo con eso, que hay más cosas interesantes esta semana (que no se diga), o al menos una más que ya no entra en forma de vídeo: el documental La vida en nuestro planeta.

Todo o casi todo huele a Halloween esta semana, es por ello que destacar una peli como Hermana Muerte tiene todo el sentido del mundo. Se trata de una nueva película original de Netflix en clave de miedito y, más interesante todavía, la nueva película de Paco Plaza, toda una referencia del terror nacional contemporáneo: Romasanta, la serie de [·REC], Verónica… Sobran más presentaciones. La cuestión ahora es ¿Hermana Muerte está a la altura? Pero la única respuesta que te puedo dar es, a falta de verla, que las primeras críticas están concediendo.

Pasamos con El negocio del dolor, otra película exclusiva de Netflix que por quienes están detrás (David Yates, director de Harry Potter y Animales fantásticos), pero también delante (Emily Blunt, Chris Evans, Andy García…) debería ser lo más destacado de la jornada, pero mira tú por dónde que el experimento ha salido rana. Pero rana, rana. Dicho lo cual, ahí queda por si alguien desea darle la oportunidad.

Terminamos el apartado de Netflix, pues, con PLUTO, una nueva serie de anime de ciencia ficción y detectives con una pinta excelente. Y no digo nada más.

Más contenidos exclusivos:

A por Gotti (T1). «Esta docuserie de los creadores de ‘La ciudad del miedo: Nueva York contra la mafia’ narra la batalla del FBI para acabar con el conocido jefe mafioso John Gotti.»

(T1). «Esta docuserie de los creadores de ‘La ciudad del miedo: Nueva York contra la mafia’ narra la batalla del FBI para acabar con el conocido jefe mafioso John Gotti.» El después (Corto). «Un conductor de coche compartido, destrozado desde que presenció un crimen violento, recoge a alguien que lo obliga a enfrentarse a su dolor.»

(Corto). «Un conductor de coche compartido, destrozado desde que presenció un crimen violento, recoge a alguien que lo obliga a enfrentarse a su dolor.» El lado dulce de la traición . «En esta adaptación del libro de Sue Hecker, una contable ve la traición de su pareja como una oportunidad para vivir un despertar sexual… con consecuencias peligrosas.»

. «En esta adaptación del libro de Sue Hecker, una contable ve la traición de su pareja como una oportunidad para vivir un despertar sexual… con consecuencias peligrosas.» El naufragio de una diva . «Tras pasar 15 años en una isla desierta, una aspirante a cantante vuelve a vivir en sociedad… y no se detendrá ante nada para cumplir su sueño de convertirse en diva.»

. «Tras pasar 15 años en una isla desierta, una aspirante a cantante vuelve a vivir en sociedad… y no se detendrá ante nada para cumplir su sueño de convertirse en diva.» La vida en nuestro planeta (T1). «Esta serie pionera sobre naturaleza narra cómo ha evolucionado la vida para conquistar, adaptarse y sobrevivir en la Tierra a lo largo de miles de millones de años.»

(T1). «Esta serie pionera sobre naturaleza narra cómo ha evolucionado la vida para conquistar, adaptarse y sobrevivir en la Tierra a lo largo de miles de millones de años.» ONEFOUR: Against All Odds . «Este documental narra el meteórico ascenso de las primeras estrellas del ‘drill’ en Australia, que no dieron ni un paso atrás ante el acoso implacable de la policía.»

. «Este documental narra el meteórico ascenso de las primeras estrellas del ‘drill’ en Australia, que no dieron ni un paso atrás ante el acoso implacable de la policía.» Principiantes totales (T1). «El último verano en la costa de dos amigos que se preparan para estudiar en la escuela de cine da un giro tras la llegada de un joven que despierta deseos sorprendentes.»

(T1). «El último verano en la costa de dos amigos que se preparan para estudiar en la escuela de cine da un giro tras la llegada de un joven que despierta deseos sorprendentes.» Puerta Amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90 . «Este documental intimista explora una era pasada de pasión cinematográfica y la aparición de jóvenes entusiastas del séptimo arte en Corea del Sur, incluido Bong Joon Ho.»

. «Este documental intimista explora una era pasada de pasión cinematográfica y la aparición de jóvenes entusiastas del séptimo arte en Corea del Sur, incluido Bong Joon Ho.» Tore (T1). «Tras la muerte de la persona más importante de su vida, un joven de 27 años inmaduro y desnortado se adentra en un mundo desconocido de sexo, drogas y autodescubrimiento.»

Entra en catálogo:

Alvin y las ardillas

Alvin y las ardillas 2

Alvin y las ardillas 3

Alvin y las ardillas 4

Hereditary

Hora de aventuras (Serie completa)

La Liga de la Justicia (T1)

Memorias de un zombie adolescente

Midsommar

Piraña 3D

Saw VIII

Scary Movie 5

Spiral: Saw

Tom y Jerry

HBO Max

Seguimos con HBO Max, aunque bien podríamos haber comenzado el repaso semanal por aquí, habida cuenta de que trae poco, pero muy bien avenido.

En primer lugar, y aunque no solemos destacar nuevas temporadas de nada, regresa 30 monedas, otra hostia sin consagrar de Álex de la Iglesia que no nos podemos saltar… porque no. Que esté a la altura de la previa o no ya es otro cantar, pero la oportunidad hay que dársela.

Por otro lado, HBO Max estrena también La monja II, estrenada en cines hace apenas mes y medio y, aunque es un medio bodrio según se cuenta, si eres seguidor de la monja demoníaca que apareció en la saga Expediente Warren y te gustó la primera entregada (también está disponible en HBO Max)…

Más contenidos exclusivos:

Alias Señor Chow . «Este documental revela a un individuo creativo y vitalista que se redefine a sí mismo, un defensor de los artistas cuyos retratos cubren sus paredes.»

. «Este documental revela a un individuo creativo y vitalista que se redefine a sí mismo, un defensor de los artistas cuyos retratos cubren sus paredes.» Bugs Bunny Builders: Hard Hat Time (T1). «Un vídeo musical lleno de emoción en el que la cuadrilla Looney viaja por tierra, mar y aire para cumplir con su trabajo.»

(T1). «Un vídeo musical lleno de emoción en el que la cuadrilla Looney viaja por tierra, mar y aire para cumplir con su trabajo.» Bugs y sus amigos a la obra (T1). «Bugs Bunny y Lola Bunny dirigen una cuadrilla de construcción que, sinceramente, no debería acercarse a ninguna obra…»

(T1). «Bugs Bunny y Lola Bunny dirigen una cuadrilla de construcción que, sinceramente, no debería acercarse a ninguna obra…» Camera Café, la película . «Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa.»

. «Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa.» Mi marido convertido al Islam. «Daniel, hombre convertido al Islam, se casa con Liz, una muchacha de su pueblo. La pareja necesita superar los prejuicios de la gente, e incluso los suyos propios.»

Entra en catálogo:

Alienígenas: Al descubierto

Buscadores de fantasmas: El lago de la muerte

Buscadores de fantasmas: Terror en el zoo de Joe Exotic

Caperucita roja ¿A quién tienes miedo?

El rito

Gaby Petito: toda la verdad

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video trae también unas cuantas cosas de interés, aunque de lo exclusivo, es lo menos. Sin embargo, si buscas contenidos para ver en Halloween, léase pelis de terror, ojo Barbarian, que acaba de entrar en catálogo.

Y más producciones españolas como elemento destacado. En este caso se trata de Memento Mori, una nueva serie exclusiva de Prime Video de asesinos en serie con un reparto que te sonará, si eres habitual de este tipo de historias. Como elemento positivo, la crítica la está recibiendo bien.

Más contenidos exclusivos:

7200 segundos con Ana Mena . «Ana Mena, desde dentro. Cinco cámaras registran los 7.200 segundos previos al concierto más importante de su carrera.»

. «Ana Mena, desde dentro. Cinco cámaras registran los 7.200 segundos previos al concierto más importante de su carrera.» Hot Potato: La historia de The Wiggles . «El documental narra la historia de cómo tres maestros de educación infantil triunfan sobre las adversidades para montar uno de los espectáculos infantiles de más éxito de todos los tiempos.»

. «El documental narra la historia de cómo tres maestros de educación infantil triunfan sobre las adversidades para montar uno de los espectáculos infantiles de más éxito de todos los tiempos.» Iosi, El Espia Arrepentido (T2). «Un oficial de inteligencia argentino, cuya infiltración en la comunidad podría haber sido utilizada para cometer dos de los mayores atentados terroristas de su país, busca justicia antes de que él y su familia sean asesinados.»

(T2). «Un oficial de inteligencia argentino, cuya infiltración en la comunidad podría haber sido utilizada para cometer dos de los mayores atentados terroristas de su país, busca justicia antes de que él y su familia sean asesinados.» Leonor: 18 años en 18 momentos . «Leonor de Borbón está destinada a ser la reina de España. Desde su nacimiento, su educación y su vida se han enfocado en esta realidad.»

. «Leonor de Borbón está destinada a ser la reina de España. Desde su nacimiento, su educación y su vida se han enfocado en esta realidad.» Reposo absoluto . «Tras años luchando por formar una familia, Julie está embarazada y se muda con su marido. El médico le ordena guardar reposo absoluto y Julie comienza a sufrir aterradoras experiencias fantasmales que le harán preguntarse si su casa está embrujada o está todo en su cabeza.»

. «Tras años luchando por formar una familia, Julie está embarazada y se muda con su marido. El médico le ordena guardar reposo absoluto y Julie comienza a sufrir aterradoras experiencias fantasmales que le harán preguntarse si su casa está embrujada o está todo en su cabeza.» Terapia (de Sebastian Fitzek) (T1). «Sin testigos, sin pistas ni cadáver, la hija de 13 años del célebre psiquiatra Viktor Larenz, Josy, ha desaparecido en circunstancias inexplicables. Dos años después, aparece una misteriosa mujer que obliga a Viktor a enfrentarse a la desaparición de su hija y lo lleva al límite psicológicamente.»

(T1). «Sin testigos, sin pistas ni cadáver, la hija de 13 años del célebre psiquiatra Viktor Larenz, Josy, ha desaparecido en circunstancias inexplicables. Dos años después, aparece una misteriosa mujer que obliga a Viktor a enfrentarse a la desaparición de su hija y lo lleva al límite psicológicamente.» The Barbie Story . «Ha existido durante muchas décadas pero no ha envejecido ni un día. Ha tenido más de 180 trabajos diferentes; ha sido presidenta, ha estado en la luna y ha hecho todas las cosas que las mujeres aspiran a hacer. Tiene un armario enorme y miles de diferentes.»

. «Ha existido durante muchas décadas pero no ha envejecido ni un día. Ha tenido más de 180 trabajos diferentes; ha sido presidenta, ha estado en la luna y ha hecho todas las cosas que las mujeres aspiran a hacer. Tiene un armario enorme y miles de diferentes.» The Real Oppenheimer. «En 1945, el mundo entró en la era atómica. Con su papel de padre de la bomba solidificado, Oppenheimer se preocupó cada vez más por el peligro potencial que los inventos científicos podrían representar para la humanidad.»

Entra en catálogo:

A por todas

¡Armas al hombro!

Bad roads

Barbarian

Beyond the gates

Bliss

Caged

Casablanca

Chér

Confrontación decisiva

De Gaulle

Dos hermanos

Double Dragon

El arma secreta

El campo de la muerte

El rey de la mentira

El último día

Furia de titanes

Ghost Rider. El motorista fantasma

Good

¡Hasta la madre! con Día de los muertos

Juego de espías

Kickboxer

King Kong

La partícula de Dios

La tía de Carlos

Las aventuras de Errol Flynn

Las ilusiones perdidas

Los héroes del tiempo

Los inmortales 3: El hechicero

M, el vampiro de Düsseldorf

Más allá del deber

OSS 117: Desde África con amor

Oveja sin pastor

Perros de batalla

Populaire

Prótesis

Rememory

Tom y Jerry

Urgencias (Serie completa)

Whisky Galore

WolfCop

Disney+

Continuamos con Disney+, donde lo más destacado sería la miniserie Noche de chicas…

Contenidos exclusivos:

Alabada sea Petey (T1). «Petey, una chica de Nueva York muy a la moda, lo tiene todo hasta que su vida empieza a desmoronarse. Encuentra una escapatoria cuando se propone modernizar el credo del pequeño pueblo de su padre.»

(T1). «Petey, una chica de Nueva York muy a la moda, lo tiene todo hasta que su vida empieza a desmoronarse. Encuentra una escapatoria cuando se propone modernizar el credo del pequeño pueblo de su padre.» LEGO Marvel Avengers: Código rojo . «Los Vengadores se reúnen para salvar Nueva York, pero, después de que Viuda Negra discuta con su padre, el Guardián Rojo, él desaparece en misteriosas circunstancias.»

. «Los Vengadores se reúnen para salvar Nueva York, pero, después de que Viuda Negra discuta con su padre, el Guardián Rojo, él desaparece en misteriosas circunstancias.» Locas aventuras paranormales (T1). «Cinco cazadores de fantasmas queer fabulosos recorren el país ayudando a los vivos mediante curas a los muertos. Al tiempo que exploran algunos de los lugares más encantados del mundo, arrojan luz sobre aquellos que no se ven y les dan brillo a historias aún por contar.»

(T1). «Cinco cazadores de fantasmas queer fabulosos recorren el país ayudando a los vivos mediante curas a los muertos. Al tiempo que exploran algunos de los lugares más encantados del mundo, arrojan luz sobre aquellos que no se ven y les dan brillo a historias aún por contar.» Los leones de Sicilia (T1). «Los hermanos Paolo e Ignazio Florio dejan Calabria y se mudan a Palermo, donde abren un herbolario. El hijo de Paolo, Vincenzo, movido por la ambición, lo transforma en un imperio.»

(T1). «Los hermanos Paolo e Ignazio Florio dejan Calabria y se mudan a Palermo, donde abren un herbolario. El hijo de Paolo, Vincenzo, movido por la ambición, lo transforma en un imperio.» Noche de chicas (T1). «Lola ideó durante meses su venganza, sin embargo, todo se complica cuando sus amigas de la infancia vuelven al pueblo sin previo aviso y descubren su plan.»

(T1). «Lola ideó durante meses su venganza, sin embargo, todo se complica cuando sus amigas de la infancia vuelven al pueblo sin previo aviso y descubren su plan.» Trap Jazz. «Trap Jazz cuenta la historia de tres amigos íntimos de Atlanta versados en el jazz. Todos ellos son venerados dentro de la industria musical por haber trabajado con los artistas más reconocidos del pop y el hip-hop a nivel internacional.»

Apple TV+

Y vamos rematando la jugada con lo que estrena Apple TV+, serie de misterios paranormales incluida.

Contenidos exclusivos:

El Poltergeist de Enfield (T1). «Vive la escalofriante historia del caso poltergeist más famoso del mundo a través de las grabaciones de audio originales hechas dentro de la casa mientras sucedían los hechos.»

(T1). «Vive la escalofriante historia del caso poltergeist más famoso del mundo a través de las grabaciones de audio originales hechas dentro de la casa mientras sucedían los hechos.» Una maldición familiar (T1). «Los Vanderhouven son una familia típica… salvo por la maldición que ha convertido a Alex en piedra. Para salvarle, su mujer y sus hijos se embarcan en escalofriantes aventuras para devolver objetos antiguos robados por un antepasado.»

SkyShowtime

Por último, lo «nuevo» que encontrarás en SkyShowtime…

Contenidos exclusivos:

Los asesinatos de Russell: ¿Quién mató a Lin y Megan? (Miniserie). «Resolviendo la compleja historia de los impactantes asesinatos de 1996 de Lin Russell y su hija Megan, y la apelación final de Michael Stone, el hombre sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos de los que aún se declara inocente tras 25 años.»

Entra en catálogo: