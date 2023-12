Call of Duty 2025 tendrá una ambientación futurista y será una secuela

Es curioso porque Call of Duty 2024 todavía no ha sido presentado oficialmente y ya estamos hablando de Call of Duty 2025, una entrega que llegará al mercado entre octubre y noviembre de 2025 y que, según una nueva filtración, estará ambientado en un futuro cercano. Su nombre en clave a nivel interno es «Saturn», y la tecnología bélica jugará un rol bastante importante en la jugabilidad.

Este planteamiento se aleja del que tendrá Call of Duty 2024, un juego que en teoría nos llevar al pasado cercano, ya que estará ambientado en la Guerra del Golfo. Por otro lado, se comenta que Call of Duty 2025 será diseñado como una secuela de Call of Duty Black Ops II, y contará con mapas nuevos y mapas remasterizados de esta entrega, lo que supone todo un guiño a la nostalgia de los fans de la franquicia.

Como habréis podido imaginar Call of Duty 2025 se encuentra en una fase de desarrollo muy temprana, así que hay cosas que todavía no están totalmente decididas, pero se da por hecho que este título incluirá mejoras tanto a nivel técnico como jugable, y la fuente hace una referencia expresa al sistema de movimiento.

A nivel gráfico lo normal sería que por su fecha de llegada este juego sea ya exclusivo de la generación actual de consolas y de PC, aunque esto no está confirmado y no podemos descartar que Activision Blizzard quiera aprovechar hasta el último momento la gran base de jugadores que todavía tienen una PS4-PS4 Pro o una Xbox Series X-Series S.

Si se confirma esa exclusividad de la generación actual podemos esperar una mejora sustancial a nivel gráfico, porque los desarrolladores ya no tendrán que construir Call of Duty 2025 partiendo de las limitaciones que les imponen PS4 y Xbox One, dos consolas que, os recuerdo, apenas tienen 5 GB de memoria unificada libre para juegos, usan una CPU Jaguar que es prácticamente un Intel Atom de 2013 y su GPU es parecida a las Radeon HD 7850 y Radeon R7 260.

Call of Duty Black Ops II fue uno de los juegos mejor vendidos de la franquicia, así que esta información tiene mucho sentido. Según los datos oficiales más recientes esa entrega vendió casi 30 millones de copias en todo el mundo. Esto también sugiere que las expectativas de Activision Blizzard con Call of Duty 2025 podrían ser muy altas, y que este título sería el ideal para dar ese salto a la generación actual.