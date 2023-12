Cierra Fntastic, el estudio que perpetró The Day Before

El jueves pasado salió a la venta The Day Before, un lanzamiento esperado desde hace ya bastante tiempo (fue anunciado en 2021, aunque se supone que el estudio ya llevaba tiempo trabajando en él en aquel momento), y del que a principios de año conocimos sus requisitos técnicos, poco antes de que su lanzamiento fuera pospuesto La premisa era prometedora: un MMO que nos lleva a un mundo postapocalíptico situado en el presente, pero en el que una pandemia ha acabado con gran parte de la población, que se han convertido en criaturas asesinas que pueblan los lugares más emblemáticos de la costa oeste estadounidense.

El punto de partida, el concepto, parece interesante, y las primeras imágenes y vídeos que pudimos ver eran increíbles. Increíbles porque el nivel gráfico era espectacular, sí, pero también porque, y más viniendo de un estudio «pequeño». ¿Realmente serían capaces de producir un juego tan prometedor? Las publicaciones más recientes por parte de Fntastic ya nos invitaban a desconfiar abiertamente de lo que estaban preparando, y el tweet que publicaron, solo tres días antes de la salida, ya nos permitió hacernos una idea de lo que nos esperaba en realidad… más o menos.

Desgraciadamente, ya nos hemos acostumbrado a los comunicados de disculpa tras lanzamientos fallidos, pero creo que esta es la primera ocasión en la que ese tipo de comunicación se produce antes del lanzamiento. La piel de gallina, los pelos como escarpias, todo apuntaba a que The Day Before podría hacer buenos a Skull Island: Rise of Kong y Lord of the Rings: Gollum, los que hasta ahora eran los dos candidatos más firmes a peor juego del año. No en vano, recordemos que éste último le costó su vida al estudio, otrora creadores de joyitas como la saga Deponia.

Así, con las disculpas publicadas antes incluso de que se produjera el lanzamiento de The Day Before, ya podíamos tener claras dos cosas. La primera era, claro, que el juego iba a ser un desastre, pero bueno, en este sentido las señales ya nos avisaban desde hace algún tiempo, así que no fue una gran sorpresa. Y la segunda era que en Fntastic eran conscientes de lo mal que habían hecho algunas cosas, y lo terriblemente mal que habían hecho otras. Y, bueno, en el pasado hemos visto casos de lanzamientos lamentables que se han convertido en muy buenos juegos. Cabía concederles el margen de la duda, aunque evidentemente no compráramos el juego.

Craso error. Como puedes ver en el tweet sobre este párrafo, que además ahora ya es lo único que se muestra en su página web, Fntastic, el estudio creador de The Day Before, ha anunciado su cierre. Un cierre que se debe, según afirman, a la falta de fondos para poder mantener la actividad y que se traduce, como podemos leer en dicho comunicado, en que se cancelan todos los planes de publicación no ya de expansiones para el juego, sino incluso de los parches que serían necesarios para corregir la mansalva de fallos que lleva a sus espaldas.

El comunicado, que en la web está fechado el 12 de diciembre (mañana), insiste también en algo que ya pudimos leer en la disculpa prelanzamiento, es decir, en que The Day Before no ha sido una estafa, algo que podemos entender en términos de publicar intencionadamente (y con la mínima inversión) un juego tan deficiente, lograr tanto dinero como fuera posible y dar la espantada. Y esto me lo puedo creer, sí, pero deberíamos darle un par de vueltas a qué es una estafa exactamente.

Desde el primer momento, Fntastic nos dijo que nos iba a vender un Ferrari, y es probable que ese fuera su plan inicial, pero desde hace ya bastante tiempo debieron ser conscientes de que estaban produciendo un Lada (con todo mi respeto a esta marca, entiéndase). Sin embargo, en vez de actuar en consecuencia y de manera honesta, prefirieron mantener las expectativas de los usuarios. ¿Cómo llamarías tú a eso? Y si a eso le sumamos que, a la publicación de esta noticia, todavía sigue a la venta en Steam (en la modalidad de acceso anticipado) y que, claro, no van a devolverle el dinero a los desafortunados compradores?