Microsoft actualiza la lista de CPUs compatibles con Windows 11, pero se olvida de AMD

El gigante de Redmond actualizó recientemente la lista de CPUs compatibles con Windows 11, pero cometió un error importante, ya que «se olvidó» de introducir en la misma los nuevos modelos que ha lanzado AMD y limitó esa renovación a las últimas CPUs de Intel que han llegado al mercado recientemente.

Al momento de escribir este artículo la lista de CPUs compatibles con Windows 11 se ha actualizado con los Intel Core de 14a generación, y también con los nuevos Intel Core Ultra. Sin embargo, si miramos la lista dedicada a procesadores AMD vemos que la última actualización que realizó el gigante de Redmond incluyó los Ryzen 7040.

Por alguna razón que desconocemos Microsoft todavía no ha actualizado la lista para incluir los nuevos Threadripper 7000, y tampoco están presentes los Ryzen 8000 ni el Ryzen 9 7945HX3D. Puede que Microsoft esté esperando a que tenga lugar el lanzamiento oficial de los Ryzen 8000 para incluirlos en esa lista, pero es injustificable que en la misma no aparezcan los Threadripper 7000 ni el Ryzen 9 7945HX3D.

Imagino que en las próximas semanas los de Redmond volverán a actualizar su lista de procesadores compatibles con Windows 11, y que aprovecharán para introducir los modelos que hemos indicado. Os recuerdo que si vuestro procesador no está en las listas oficiales de Microsoft este no es compatible con Windows 11, pero eso no significa que no podáis instalar dicho sistema operativo.

Puedo confirmaros que Windows 11 funciona en PCs equipados con procesadores no compatibles, y que el rendimiento es bueno si superamos holgadamente los requisitos mínimos. He podido probarlo en diferentes equipos, y en algo tan modesto como un Intel Core i7-4770K, 16 GB de DDR3 y un SSD el rendimiento es muy bueno.

Con todo, tened en cuenta que existe el riesgo de que en algún momento puedan surgir problemas de compatibilidad, o incluso de que Microsoft decida dejar de suministrar actualizaciones a equipos con procesadores no compatibles. Si me encontrara en esa situación directamente no actualizaría a Windows 11 y seguiría con Windows 10 hasta que pudiera renovar el PC.

Todos los procesadores Ryzen 2000 (Zen+) y superiores, y los Intel Core Gen 8 (Coffee Lake) y superiores, son compatibles con Windows 11.