GeForce Now abre 2024 con 21 juegos nuevos

NVIDIA ha confirmado que GeForce Now recibirá un total de 21 juegos nuevos que llegarán a lo largo de este mismo mes de enero, y tenemos una lista completa que vamos a compartir con vosotros a continuación, aunque vamos a separar por fechas de llegada para que no os quede ninguna duda de cuándo estarán disponibles.

Títulos que llegan a GeForce Now esta semana

The Finals ( Steam )

) Redmatch 2 ( Steam )

) Scorn ( Xbox , disponible en PC Game Pass)

, disponible en PC Game Pass) Sniper Elite 5 ( Xbox , disponible en PC Game Pass)

Títulos que llegarán en las próximas semanas

War Hospital (Nuevo lanzamiento en Steam, Ene. 11)

Prince of Persia: The Lost Crown (Nuevo lanzamiento en Ubisoft, Ene. 18)

Turnip Boy Robs a Bank (Nuevo lanzamiento en Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass, Ene.18)

Stargate: Timekeepers (Nuevo lanzamiento en Steam, Ene. 23)

Enshrouded (Nuevo lanzamiento en Steam, Ene. 24)

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Firefighting Simulator – The Squad (Steam)

Jected – Rivals (Steam)

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Redmatch 2 (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

Witch It (Steam)

Wobbly Life (Steam)

Sin duda una de las novedades más interesantes que encontramos en esta lista de juegos que llegarán a GeForce Now es The Finals, un título multijugador de acción en primera persona que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de 2023, y en uno de los mejores juegos gratis que existen actualmente.

Dicho juego también bastante exigente en términos de hardware. En caso de que queráis jugarlo pero vuestro PC no dé la talla no tendréis nada de lo que preocuparos, ya que con GeForce Now esa carga de trabajo recae sobre los servidores de NVIDIA, y si tenéis una cuenta prioritaria o «ultimate» podréis activar el trazado de rayos y DLSS 3.

También podréis probar el servicio de forma gratuita todo el tiempo que queráis con la modalidad básica, aunque al momento de escribir este artículo dicho plan estaba totalmente saturado, así que parece que por ahora no es posible acceder con un nuevo usuario a dicho modo. No me sorprende, la verdad, ya que la modalidad gratuita ofrece un valor excelente para jugadores sin recursos que no puedan actualizar su PC.