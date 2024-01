Arranca el principio del fin de WordPad

No es una sorpresa, ya sabíamos que la vida de WordPad tenía los días contados, pues fue la propia Microsoft la que ya nos lo adelantó en septiembre del año pasado (de 2023, para quienes todavía no han terminado de procesar el cambio de año). Sin embargo, tal y como te contamos entonces, Redmond todavía no había revelado en qué momento empezaría a dar los primeros pasos para su eliminación de Windows, de modo que no sabíamos si era cuestión de meses o sí, por el contrario, se lo tomarían con bastante más calma.

Pues bien, ya tenemos una respuesta aproximada a esa pregunta. Según podemos leer en los blogs oficiales del sistema operativo, la Preview Build 26020 desplegada en el canal Canary para insiders de Windows 11 marca el principio del fin de WordPad, y es que con la misma, en instalaciones limpias, el editor de texto ligero que ha acompañado a Windows desde hace décadas ya no se instalará, y tampoco será posible instalarlo manualmente.

De momento, se mantendrá instalado en los sistemas en los que ya estuviera presente con anterioridad, pero esto también cambiará en el futuro. A este respecto podemos leer lo siguiente «En una versión futura, WordPad se eliminará durante la actualización. WordPad no se podrá reinstalar. WordPad es una característica obsoleta de Windows«. No nos aclaran, eso sí, qué versión será esa, pero dado que parece que se han tomado bastante en serio su finalización, es bastante probable que no tengamos que esperar demasiado tiempo.

A mitad de camino entre el Bloc de Notas y el procesador de texto Microsoft Word, WordPad ha cumplido un papel muy digno a la hora de proporcionar, en instalaciones nuevas, un editor de texto básico pero que permitiera emplear opciones de formato, añadir imágenes, insertar objetos… en fin, una solución bastante adecuada para necesidades básicas y que, pese a ello, nunca ha llegado a ganarse la popularidad de otras de las aplicaciones de Windows, como el ya mencionado Bloc de Notas o la también veterana Paint, que Microsoft apuntó a eliminar hace algún tiempo, pero que en respuesta a la reacción popular dio marcha atrás y prometió renovar (algo con lo que cumplió).

La falta de interés de Microsoft en el editor de texto ligero de Windows ha quedado evidenciada a lo largo de los últimos años pues, a diferencia de otros elementos del sistema, no ha experimentado renovación alguna. La falta absoluta de novedades ya era una señal que se confirmó en septiembre. No obstante, para todos aquellos a los que alguna vez nos salvó la vida, y aún más para quienes lo adoptamos tras haber empleado Microsoft Write, resulta imposible no sentir, al menos, un poquito de nostalgia.