PS5 Pro en el tercer trimestre del año, según un conocido insider

Si te preguntas cuándo lanzará Sony la consola PS5 Pro siento decirte que todavía no tenemos una fecha oficial que podamos dar como confirmada, pero gracias a Tom Henderson, un conocido y fiable insider, puedo darte una fecha aproximada de cuándo podría ser presentada, en el tercer trimestre del año, es decir, entre los meses de julio, agosto y septiembre.

Henderson lanzó esa estimación para desmentir los rumores que han ido surgiendo en los últimos días que decían que Sony podría presentar PS5 Pro en el CES 2024, cuya celebración tendrá lugar del 9 al 12 de enero, aunque se producirá un evento especial de apertura con varias conferencias importantes el día 8 de enero.

En caso de que esta información acabe siendo cierta es importante tener en cuenta que presentación y lanzamiento no son lo mismo. Con esto quiero decir que la presentación podría producirse en el tercer trimestre del año, y su lanzamiento posponerse al cuarto trimestre. También cabe la posibilidad de que se produzca una presentación y lanzamiento simultáneos, pero esto lo veo menos probable.

Con respecto a PS5 Pro ya os he dado mucha información en artículos anteriores, pero si queréis mi valoración personal como profesional me inclino a favor de los rumores que apuntan a una configuración con CPU Zen 2 ligeramente más rápida, 16 GB de memoria GDDR6 más rápida y una GPU Radeon RDNA 3 o superior más potente y con nuevas funciones.

No descarto la integración de una solución dedicada de IA para mover una nueva tecnología de reescalado inteligente, de hecho creo que tiene mucho sentido, y contamos con el precedente que vimos en PS4 Pro, una consola que adoptó la tecnología de reescalado espacial checkerboard. También es una información que está confirmada de manera oficiosa, así que tiene todas las papeletas para cumplirse.

Por lo demás apostaría por el mantenimiento del SSD de 1 TB y por la configuración con y sin unidad óptica para ofrecer dos franjas de precio diferentes y llegar a una mayor cantidad de usuarios. Y hablando del precio, apostaría por 600 euros para el modelo con unidad óptica y 500 para el modelo sin unidad óptica. El precio de PS5 bajaría, como consecuencia, a los 400 euros en su modelo con unidad óptica y a 300 euros el modelo sin unidad óptica.

It seems like everyone is hyped that the PS5 Pro might be announced at CES. Personally, I’d be surprised if they were to announce a new console 9-10 months from release if that’s the timeline they are still going with. So I’m more inclined to believe a late Q3 announcement.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 4, 2024