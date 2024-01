¡Dejadnos jugar tranquilos!

[Opinión] Procuro jugar todos los días. A veces no lo consigo, otras veces me tengo que conformar con cinco o diez minutos de juego casual en el móvil, y algunos días (los menos) sí que me puedo dar un buen homenaje. Según el recuento que hace GOG Galaxy de mis colecciones digitales para PC tengo más de 1.150 juegos, a los que hay que sumar los que he ido comprando durante décadas en físico, los de las consolas que han ido pasando por mis manos, los que he comprado en la App Store y en Google Play… en fin, que tengo más juegos de los que, probablemente, podre llegar a disfrutar a lo largo de toda mi vida.

Jugar, como prácticamente cualquier otra actividad lúdico-recreativa es un hábito sano y saludable, que practicado con cabeza y mesura aporta mucho a las personas, tanto física como mentalmente. Y esto no lo digo solo yo, hay muchos estudios que lo demuestran, tirando de este modo por tierra las estúpidas teorías que equiparan jugar con consumir drogas y otras adicciones. No es que jugar sea compatible con llevar una vida sana y completa, es que en muchos casos forma parte de la ecuación para lograr tal resultado.

Esta misma semana te contábamos que Willis Gibson, un muchacho de 13 años, ha logrado «acabarse» el Tetris original de NES, publicado en 1985. Puedes ver el vídeo completo sobre este párrafo (son casi 42 minutos, con la partida y su reacción al lograrlo, que empieza en el el minuto 38.25), y la mezcla de extenuación, incredulidad y alegría que demuestra me parecen, sin ápice alguno de duda, totalmente comprensibles. Y si a esto añadimos que le dedicó este logro a su padre, fallecido el pasado mes de diciembre, pues como resultado nos sale una historia realmente conmovedora. No sé tú, pero yo me alegro mucho por el joven Willis, por su logro y porque pudiera dedicárselo a su difunto padre.

Esta debiera ser una de esas pocas historias que generan consenso, en las que la opinión unánime debiera ser algo así como «¡Bien por Willis, me alegro mucho por él, he visto el final de la partida y es alucinante!». Debiera, pero no lo es. La presentadora de Sky News Jayne Secker, en un informativo de la cadena y tras informar sobre este logro, no se quedó con las ganas de dar su opinión. Te recomiendo que tengas una bolsa a mano, porque posiblemente te entren ganas de vomitar:

«Como madre, simplemente [te] diría que te alejes de la pantalla, salgas y tomes un poco de aire fresco. Vencer al Tetris no es un objetivo en la vida.»

A lo que yo le respondería:

«Como adulto que juega desde hace décadas, simplemente [te] diría que te alejes de la demagogia, salgas y aprendas un poco. Ser imbécil y tener la mente más cerrada que la oficina de un banco un domingo por la noche no es un objetivo en la vida.»

🎮📰Sky News’s Jayne Secker breaks script to tell 13yo who reached a WR Lvl. 157 in NES #Tetris

«Beating Tetris is not a life goal. Go outside and get some fresh air»

This priggish, ignorant belittlement of Willis Gibson’s achievement shows gaming stigma is sadly alive & well pic.twitter.com/KRix9g6A32

— Nintendo South Wales (@Nintendo_SW) January 4, 2024