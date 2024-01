La ultima actualización de Windows 10 falla y deja confundidos a los usuarios

Microsoft ha vuelto a liarla con las actualizaciones de Windows 10, y la verdad es que he perdido la cuenta de cuántas van ya. En esta ocasión ha sido la actualización de seguridad identificada como KB5034441 la que está dando un problema muy curioso, y es que esta falla durante el proceso de instalación y el mensaje de error que arroja resulta confuso.

Antes de nada, lo primero que debes tener claro es que la actualización KB5034441 resuelve una vulnerabilidad importante que afecta a BitLocker, así que si no utilizas dicha solución de seguridad no tienes que preocuparte por instalar este nuevo parche. En cuanto al problema, como he dicho esta actualización falla durante la instalación y muestra el código de error 0x80070643.

Si reiniciamos el PC nos dará la bienvenida una pantalla de Windows Update que indica que se ha producido un error y que se volverá a intentar más tarde. En ese aviso nos aparecerá el código de error que os he mostrado en el párrafo anterior. Microsoft ha confirmado que este error se produce por un problema relacionado con el servicio «Windows Recovery Environment», que al final todo se debe a que la partición de recuperación de Windows es demasiado pequeña.

Como probablemente sabrán muchos de nuestros lectores, Windows 10 crea una partición de recuperación de unos 500 MB, un tamaño que no es suficiente para dar soporte a la nueva imagen Windows RE que se está intentando instalar con esta actualización. Si hacemos una instalación limpia de Windows 10 la partición de recuperación pasa a tener un tamaño de 522 MB, pero este sigue siendo insuficiente para instalar dicha actualización y seguimos recibiendo el mismo error.

La única solución que existe por el momento es crear una partición de recuperación para Windows de mayor tamaño. El proceso requiere reducir la partición previa a 250 MB y crear una nueva partición de recuperación más grande en la unidad utilizando los comandos «reagentc.exe» y «diskpart.exe» en la consola de comandos.

Si no te sientes cómodo teniendo que realizar procesos relativamente complejos a través de la consola de comandos paciencia, porque no te queda otra que esperar a que Microsoft resuelva este problema con otra actualización. En caso de que no puedas esperar tienes otra alternativa, descargar el script que simplifica el trabajo de ampliación de la partición de recuperación.

Ese script no instala la actualización KB5034441, sino que monta la partición WinRE, copia las imágenes de una actualización dinámica y desmonta la partición nuevamente. Este proceso nos dejará instalada la solución a la vulnerabilidad que sufría BitLocker, así que no tendremos que instalar dicha actualización. Con todo, aún cuando hayamos hecho todo esto Windows Update seguirá intentando instalar esa actualización, así que tendremos que esconderla siguiendo el proceso que encontraremos en este artículo.