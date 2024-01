AYANEO Next Lite con HoloISO y APU Ryzen por solo 299 dólares

Hace unos días surgió la noticia de que AYANEO Next Lite iba a ser una nueva consola portátil realmente económica basada en SteamOS, el conocido sistema operativo de Valve que tan buenos resultados ha dado en la Steam Deck. El caso es que, al final, esta información no se ha cumplido, y eso que dicho sistema operativo es de código abierto y que no requiere licencia.

No sabemos qué ha sido lo que ha pasado exactamente, pero parece que todo podría deberse a una cuestión de soporte y optimización, me explico. La APU que utiliza la Steam Deck es una solución personalizada que tiene una CPU Zen 2 con 4 núcleos y 8 hilos y una GPU RDNA 2 con 512 shaders. SteamOS está optimizado para funcionar con esa configuración, y la AYANEO Next Lite viene con una configuración distinta.

Esta nueva consola se puede comprar en dos configuraciones diferentes, una equipada con APU Ryzen 5 4500U y otra con Ryzen 7 4800U. La primera tiene 6 núcleos y 6 hilos, 8 MB de caché L3 y una Radeon RX Vega 6 con 384 shaders, y la segunda tiene una APU Ryzen 7 4800U, que monta una CPU Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos, 8 MB de caché L3 y una GPU Radeon RX Vega 8 con 512 shaders.

Como vemos, hay una diferencia muy importante entre ambas, y es que la GPU que monta la APU de la Steam Deck se basa en la arquitectura RDNA 2, que es mucho más avanzada que la veterana Vega, y su GPU es más potente. El precio de venta es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la AYANEO Next Lite, pero en términos de potencia y capacidades gráficas es más limitada que la Steam Deck.

Por lo demás la AYANEO Next Lite viene con una pantalla de 7 pulgadas de grado IPS con resolución 800p, tiene 16 GB de memoria RAM y cuenta con una batería de 47 Wh. El sistema operativo HoloISO tiene un planteamiento similar a SteamOS, y está optimizado para funcionar con las APUs de esta consola.

Precio y modelos de la AYANEO Next Lite

La versión con Ryzen 5 4500U, 16 GB de RAM y SSD de 128 GB se podrá comprar por 299 dólares . También estará disponible un modelo con 512 GB por 349 dólares.

El modelo con Ryzen 7 4800U y 16 GB de RAM solo estará disponible en una versión con SSD de 512 GB por 399 dólares.

Si el precio no se infla en España esta consola podría ser una alternativa interesante a la Steam Deck, que tiene un precio de 419 euros en su versión LCD con 256 GB de capacidad de almacenamiento.