Ai Shark dice que Nintendo Switch 2 llegará en septiembre

Nintendo Switch 2 es una de las consolas más esperadas, y también es una de las que más dudas está generado, sobre todo por la enorme cantidad de supuestas filtraciones y rumores que se han venido produciendo durante los últimos meses. Algunas de esas informaciones daban a entender que esta consola iba a representar un salto generacional muy grande frente a la original, pero los rumores más recientes hablan de una evolución más modesta y discreta.

Ahora mismo no hay nada confirmado, así que ambas posibilidades están abiertas. Personalmente, me inclino a pensar que veremos un salto importante aunque no tan enorme como apuntaban algunos rumores, y es que al final debemos tener en cuenta que Nintendo Switch 2 será una portátil con el mismo toque híbrido que el modelo original, y que por tanto estará limitada a nivel de consumo y de calor generado. Su SoC tendrá un TDP de entre 15 y 28 vatios, y esto obligará a hacer sacrificios a nivel de potencia bruta.

En cuanto a su fecha de lanzamiento, tenemos una nueva información que proviene directamente de un portavoz de Ai Shark, quien ha comentado que cree que Nintendo Switch 2 llegará al mercado en septiembre de 2024. Esta fecha encaja con todos los rumores que habíamos visto anteriormente, y también con lo que habíamos podido leer entre líneas por parte de la propia Nintendo, y que apuntaba a un lanzamiento a finales de este mismo año.

La gran N volverá a utilizar un SoC de NVIDIA para Nintendo Switch 2, y lo más probable es que sea una versión personalizada del Tegra Orin que los de verde lanzaron hace ya un tiempo. Como he dicho, se tratará de una solución totalmente personalizada y adaptada a las necesidades de dicha consola, así que su TDP rondará entre los 15 y los 28 vatios, y dará prioridad a la GPU sobre la CPU.

El nuevo SoC de Nintendo Switch 2 debería contar con una CPU ARM Cortex de 64 bits de 6 u 8 núcleos, aunque su arquitectura todavía es un misterio. Se ha rumoreado que podría combinar núcleos Cortex-X4 con núcleos Cortex-A520, pero esto no está confirmado. Esa CPU estará acompañada de una GPU NVIDIA basada en la arquitectura Ampere y configurada con entre 1.536 y 2.048 shaders, acelerará trazado de rayos y soportará NVIDIA DLSS Super Resolution.

La memoria de esta consola debería ser de, al menos, 12 GB unificados, aunque lo ideal sería que contase con 16 GB. Cabe esperar que incluya una unidad de almacenamiento SSD de entre 128 GB y 256 GB, lo que representaría un salto importante frente al bloque de 32 GB de memoria eMMC que trajo la Nintendo Switch original. El precio de la próxima consola de Nintendo podría alcanzar los 400 dólares, una cifra que supondría un aumento de 100 dólares frente al precio de lanzamiento de la consola actual.

FYI: An Ai Shark spokesperson tells me they’re just guessing about the next Nintendo console’s release date https://t.co/CqPE9oBSDr — Jason Schreier (@jasonschreier) January 11, 2024

Imagen de portada: Riccardo «Breccia» Cambò.