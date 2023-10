Problemas con la actualización KB5031356 de Windows 10

Nueva semana, nuevo problema con una actualización de Windows. En este caso se trata de la KB5031356 para Windows 10 y, eso sí, la buena noticia es que, a diferencia de otros casos que hemos visto en los tiempos más recientes (y también en los más lejanos, para que nos vamos a engañar), en este caso la actualización no rompe nada del sistema, tan solo se rompe a sí misma, lo que por otra parte resulta, cuanto menos, destacable.

Bajo su identificador de la knowledge base, KB5031356, nos encontramos con la actualización mensual de seguridad de los sistemas operativos de Microsoft, la conocida informalmente como Patch Tuesday que, como su propio nombre indica, empezó a distribuirse la semana pasada para las compilaciones 19044.3570 y 19045.3570 de Windows 10 (21H2 y 22H2). Su alcance es global, es decir, que se aplica a las versiones Home y Pro, tanto para usuarios domésticos como para equipos administrados.

El problema es que, según han reportado algunos usuarios y ha confirmado la propia Microsoft, al intentar instalar la actualización KB5031356 sobre Windows 10, el proceso se inicia con normalidad pero, en algún momento del mismo, su progreso se detiene y se muestra un mensaje de error. El más común, aunque no el único reportado, es «Error 8007000D (ERROR_INVALID_DATA)», según podemos leer en la actualización publicada por Microsoft, en la que también se informa sobre cómo proceder si sufrimos este problema.

La primera buena noticia es que, como ya indicaba anteriormente, este fallo no afecta al sistema, tan solo impide aplicar la actualización, por lo que no debemos temer otros efectos negativos. La segunda buena noticia es que, de la mano del reconocimiento del problema, Microsoft ha confirmado que KIR (Known Issue Rollback) se encargará de solucionar el problema, de manera totalmente automática, en los sistemas que hayan experimentado este problema al intentar aplicar el Patch Tuesday. Presentada a principios de 2021, esta tecnología da es capaz, como su propio nombre indica, de revertir aquellas acciones que hayan tenido como consecuencia un problema ya identificado.

No obstante, aquellos usuarios que se hayan visto afectados por el problema de KB5031356 en Windows 10 y no quieran esperar a que KIR lo resuelva, pueden resolverlo manualmente de manera inmediata. Para ello deben abrir el símbolo de sistema como administrador y, en el mismo, ejecutar el siguiente comando «Dism /online /cleanup-image /RestoreHealth» sin las comillas. Cuando el proceso finalice, ya podrán volver a instalar la actualización con normalidad. Eso sí, este método no se puede emplear en sistemas administrados.

Como indicaba anteriormente, este problema no afecta a todas las instalaciones de Windows 10 y, de momento, se desconoce la razón exacta por la que se produce. En mi caso, con Windows 10 22H2, instalé la actualización hace unos días y no se produjo ningún problema durante el proceso.