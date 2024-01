Microsoft vuelve a actualizar funciones de Windows 10

Lo cierto es que la política de Microsoft con Windows 10 está resultando un tanto errática, por no decir que bastante contradictoria. Recordemos que en los albores del verano de 2021, poco antes de presentar el entonces muy esperado Windows 11 (diez días antes, para ser exactos), los de Redmond hicieron pública la fecha del fin de soporte de Windows 10, el 14 de octubre de 2025, dentro de poco más de año y medio, un cierre de ciclo que podría dejar fuera de servicio (salvo que decidan dar el salto a alguna distribución de Linux, que sería lo más razonable en este caso) a alrededor de 240 millones de ordenadores. Salvo, claro, que sus usuarios estén dispuestos a pasar por caja.

Así, la última «gran» actualización del veterano sistema operativo fue Windows 10 22H2, publicada a finales de 2022, momento a partir del cuál ya solo se iban a publicar, para el mismo, actualizaciones de seguridad, así como las destinadas a solucionar problemas del sistema. Nada de funciones nuevas, a partir de ese momento eso quedaba reservado para Windows 11, en un movimiento dirigido claramente a animar a los usuarios a dar el salto de 10 a 11. Un movimiento que, desgraciadamente para los de Redmond, no ha logrado el crecimiento esperado en la versión más reciente de su sistema operativo de escritorio.

Donde dije digo, digo Diego, que afirma la sabiduría popular en estos casos. Así, si inicialmente Windows Copilot iba a ser una función exclusiva de Windows 11, en noviembre del año pasado supimos que el interés de los de Redmond por extender el alcance de su IA está por encima de todo lo demás y, en consecuencia, anunciaron que el asistente integrado en el sistema operativo sí que llegaría a Windows 10. Hacer de la necesidad virtud, lo definía con bastante tino mi compañero Juan, si bien es cierto que aquello apuntaba a ser una excepción.

Pues bien, parece que establecido el precedente de volver a llevar novedades al veterano sistema operativo, podemos esperar más avances en este sentido. Así, según leemos en MSPoweruser, el widget meteorológico de la pantalla de bloqueo de Windows 10 se actualizará del mismo modo que en Windows 11. Esta novedad, que debutó precisamente ayer en el canal Dev de Microsoft Insiders, inicialmente también iba a ser exclusiva de Windows 11, pero por alguna razón, parece que finalmente han decidido que no sea así.

Este es un cambio menor, no vamos a negarlo, aunque personalmente me parezca una mejora bastante acertada. Ahora bien, lo realmente interesante de todo esto es el cambio de Microsoft con respecto a Windows 10. ¿Qué ha motivado que hayan decidido hacer este cambio, pequeño pero significativo, en un sistema operativo que ya parecía olvidado en este sentido? Cualquiera diría que Microsoft se ha rendido con Windows 11, y que han decidido amenizar la espera hasta Windows 12 a los usuarios que estén esperando en Windows 10 para comprobar si esa nueva versión sí que es lo que esperaban, y no encontraron, en Windows 11.

Ahora bien, ¿cómo será acogido esto por los usuarios que han decidido permanecer en Windows 10 priorizando la estabilidad del sistema frente a las novedades? Esta misma mañana te contábamos que una actualización del sistema operativo ha vuelto a liarla, y esto nos hace pensar en lo que puede ocurrir si, de algún modo y en algún grado, Microsoft decide volver a sumarlo a las actualizaciones de funciones y demás novedades.