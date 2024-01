Android 15 recuperará los widgets en la pantalla de bloqueo

Todavía tendremos que esperar bastantes meses hasta la llegada de Android 15, que se producirá en algún momento entre septiembre y octubre de este año. Sin embargo, si nos fijamos en el calendario seguido por Google el año pasado con Android 14, es probable que en poco más de un mes se produzca la liberación de la primera beta para desarrolladores, momento en el que podremos empezar a descubrir que es lo que nos reservan para esta futura actualización del sistema operativo.

Ahora bien, que todavía no haya una versión beta, no significa que estemos en un periodo sin pistas sobre lo que podemos esperar, ya sea por rumores y filtraciones o, como es el caso que nos ocupa, por funciones que asoman la patita en Android 14, aunque en este caso más que asomar, sea ocultar, pero no lo suficiente. Y es que resulta relativamente común que futuras funciones, en este caso de Android 15, empiecen a probarse (generalmente de manera oculta al gran público) en versiones anteriores.

Así, hace unas semanas supimos de la que apunta a ser la primera novedad de Android 15 que se ha filtrado, una función sin duda muy esperada, ya que nos permitirá obtener información avanzada sobre el estado de la batería. Esto, como ya comentaba en aquel momento mi compañero Isidro, es algo que lleva ya tiempo estando presente de iOS, de modo que llama la atención que Google no lo haya llevado antes a Android. Ahora bien, tal y como comentaba esta tarde, al hablar del gran problema de AirDrop, tengo muy claro que prefiero que llegue bien a que llegue antes.

Los sistemas operativos se inspiran unos en otros, y siempre he dicho que eso me parece positivo, pues redunda en el beneficio de sus usuarios. Así, si iOS 16 ha llevado los widgets a la pantalla de bloqueo del iPhone, según podemos leer en Android Authority, Google traerá de vuelta los widgets a la pantalla de bloqueo en Android 15. Un movimiento muy interesante, ya que supone recuperar una función que ya estuvo presente anteriormente en el sistema operativo desde la versión 4.2 (Jelly Bean) hasta la 5.0 (Lollipop), publicada allá por noviembre de 2014.

Nunca quedó del todo clara la razón por la que Google decidió eliminarlos, y tampoco está claro de momento si estos elementos llegarán a todos los dispositivos que se actualicen a Android 15 o si, por el contrario, se circunscribirá exclusivamente a dispositivos Pixel, a tablets (como se puede interpretar de las imágenes del citado artículo) o alguna limitación similar. Así, ahora la duda es si saldremos de dudas (valga la redundancia) con la liberación de la primera beta o si tendremos que esperar hasta la presentación del sistema operativo, en el Google I/O 2025 que debería celebrarse en mayo, para salir de dudas.