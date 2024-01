GSC Game World ha confirmado la fecha de lanzamiento de STALKER 2 Heart of Chernobyl, uno de los juegos más esperados y también uno de los que más retrasos ha venido sufriendo. En un principio su lanzamiento se esperaba para 2021, de hecho iba a ser uno de los juegos de primera hornada para Xbox Series X y Series S más importantes, pero al final acabó siendo retrasado en varias ocasiones.

Por lo que he podido ver parece que la clave detrás de tantos retrasos fueron los problemas que fueron encontrando los desarrolladores. Al final estos han acabado haciendo lo correcto, porque siempre es mejor retrasar el lanzamiento de un juego para conseguir un resultado óptimo que lanzarlo en un estado lamentable. Podría poneros muchos ejemplos, pero sin duda uno de los más recientes de como no se debe lanzar un juego fue The Day Before.

Volviendo a STALKER 2 Heart of Chernobyl, su lanzamiento está confirmado para el 5 de septiembre de 2024. Este juego utiliza el motor gráfico Unreal Engine 5, y a nivel gráfico raya a un gran nivel, al menos según los primeros vídeos e imágenes que hemos podido ver. Estará disponible en Xbox Series X, Xbox Series S y en PC, y en teoría este es el «último retraso» que sufrirá el juego, lo que significa que esa fecha de lanzamiento es la definitiva.

Requisitos de STALKER 2 Heart of Chernobyl

Requisitos mínimos

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Ryzen 5 1600X o Intel Core i5-7600K.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 580 o GeForce GTX 1060 (6 GB de VRAM mínimo).

Unidad SSD con 150 GB de espacio libre.

Hay un error de equivalencia en la CPU, porque lo más cercano a un Intel Core i5-7600K es un Ryzen 3 2300X. Con esta configuración el juego debería funcionar en 1080p con calidad baja y 30 FPS relativamente estables.

Requisitos recomendados

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-9700K.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5700 XT o GeForce GTX 1080 Ti-GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB de VRAM mínimo).

Unidad SSD con 150 GB de espacio libre.

Las equivalencias no están mal, pero hay que tener en cuenta que el Ryzen 7 3700X tiene 8 núcleos y 16 hilos, y el Intel Core i7-9700K tiene 8 núcleos y 8 hilos. En potencia bruta, las tres tarjetas gráficas juegan en la misma liga siempre que no entren en juego tecnologías que solo soporta la GeForce RTX 2070 SUPER, como los shaders mallados.

Con esta configuración el juego debería ir a 60 FPS en 1080p con calidad muy alta o máxima. Estos requisitos son los mismos que vimos cuando se anunció el juego en 2021, así que tened en cuenta que podrían cambiar cuando se lance la versión final.