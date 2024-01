Corsair A115, grande en tamaño y en prestaciones

El Corsair A115 es un nuevo sistema de refrigeración CPU de alto rendimiento por aire con el que la compañía estadounidense ha llevado a cabo una importante renovación de catálogo. Sé que cuando hablamos de Corsair la mayoría de vosotros pensáis en soluciones de refrigeración líquida, y también en otros componentes para PC, como chasis, unidades SSD y kits de memoria RAM, pero la verdad es que también ha tocado en más de una ocasión el mercado de las soluciones de disipación por aire para procesadores.

El ejemplo más reciente lo tenemos en el Corsair A500, un sistema de refrigeración que no dejó a nadie indiferente por su tamaño y su diseño, y la verdad es que en líneas generales podemos decir que el Corsair A115 está cortado por el mismo patrón. El radiador está diseñado en forma de «U», lo que permite dividirlo en dos grandes zonas a las que convergen los tubos de transferencia de calor y la base de contacto, que está fabricada en cobre y trae preaplicada pasta térmica Corsair XTM70.

Ese diseño en «U» no es casualidad, este ha permitido a Corsair montar dos ventiladores AF140 ELITE de 140 mm con tecnología AirGuide, que generan un alto flujo de aire y se coloca en la parte frontal del primer radiador y en el interior de esa «U» que forma el radiador. Para maximizar la compatibilidad, el Corsair A115 utiliza el sistema de fijación «Slide and Lock», que facilita el ajuste y la regulación de la altura de los ventiladores, de tal manera que podemos moverlos fácilmente para que no obstruyan las ranuras de la memoria RAM.

Corsair ha implementado el sistema de retención Holdfast 2.0, que facilita en gran medida el proceso de montaje, y ha confirmado una compatibilidad total con los sockets AM4, AM5, LGA115x, LGA1200 y LGA1700, lo que significa que podemos utilizarlo con cualquier placa base y con cualquier procesador lanzado en los últimos años. Por lo que respecta al rendimiento térmico, sus ventiladores pueden girar a un máximo de 1.600 RPM generando un ruido de 33,9 dBA, y está preparado para refrigerar CPUs con un TDP de hasta 270 vatios.

Esto quiere decir que puede mantener bajo control un Intel Core i9-13900KF sin problema, como podemos ver en la gráfica adjunta, aunque su TDP estaba limitado a 250 vatios. El Corsair A115 ya se encuentra disponible con un precio de 114,90 euros. Las primeras unidades empezarán a llegar a partir del 22 de enero.