Los servidores de «The Day Before» se cerraran el 22 de enero

2023 ha sido un año muy agitado en la industria de los videojuegos, no solo porque nos ha dejado joyas como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Baldur’s Gate 3, sino también calamidades como Gollum y sobre todo The Day Before, que se ha erigido como una de las mayores estafas de cara a los consumidores que se hayan visto en la historia de los videojuegos, o al menos está siendo una de las más mediáticas.

A estas alturas solo las personas que no siguen la actualidad de los videojuegos no saben del gran escándalo que ha habido en torno a The Day Before, un título que prometía ser uno de los grandes lanzamientos de 2023 y que ha terminado siendo una de las estafas más sonadas de la historia de la industria. Obviamente, no hace falta decir que se trata de un juego que aspiraba a triple A y que al final ha terminado mostrando una calidad muy inferior a la que prometía a través de los tráilers publicados antes de su lanzamiento.

The Day Before salió al mercado prácticamente roto y con una calidad a nivel de diseño más bien digna de un aficionado en lugar de personas profesionales y con experiencia. Esta poca calidad también queda reflejada en los gráficos, los cuales estuvieron muy por debajo de lo prometido, a pesar de que el uso de Unreal Engine 5 salva un poco los muebles.

Etiquetar a The Day Before legalmente como una estafa es una tarea de los tribunales, pero desde el punto de vista moral e incluso el técnico, es obvio que lo es viendo que se trata de una chapuza creada a base de assets para el propio Unreal Engine.

Vaya por delante que el uso de assets es legítimo porque estos pueden ayudar a acelerar el desarrollo y cubrir partes que un equipo de desarrollo no domina, pero aquí estamos ante un presunto caso de copia y pega de elementos de aquí y allí sin mucho criterio y sin cuidar la cohesión. Dicho de una forma burda, es como si alguien construyera una aplicación a base de copiar y pegar código de Stack Overflow y sin terminar de entender lo que está haciendo.

Entre la mediocridad del propio producto y la frustración por las expectativas incumplidas, The Day Before fue masacrado tanto por la crítica especializada como el público. El escándalo ha llegado tan lejos que se ha llevado por delante a la desarrolladora del juego, Fntastic, en un episodio que recuerda un poco al de Gollum.

El desastre en torno a The Day Before, que es un MMO que transcurre en un mundo apocalíptico, hacía presagiar que el título podría morir pronto, y después de su retirada de Steam, la cuenta oficial en X del juego, ahora en propiedad de la publicadora Mytona, ha anunciado que los servidores serán apagados el próximo 22 de enero de 2024, algo a lo que se suma el hecho de que “Steam ahora reembolsará proactivamente a todas los jugadores restantes”.

Al parecer Mytona está trabajando con Valve para facilitar lo máximo posible la devolución del dinero a todos los que compraron The Day Before, incluso después de cumplir los plazos legales y los establecidos por la propia plataforma. Además, todos los jugadores restantes que no hayan recuperado su dinero recibirán un reembolso proactivo de Steam, lo que da a entender un proceso de oficio iniciado por Valve en lugar de por el usuario (nos suponemos que Steam no puede obligar a los usuarios a devolver el producto).

En resumidas cuentas, nada que no fuera de prever viendo los acontecimientos y que Fntastic y Mytona han quedado acorralados tras destaparse lo que realmente es The Day Before. Veremos si no hay algún tipo de demanda después de terminar o mientras se va realizando este proceso de cierre y devoluciones.