Stardew Valley 1.6 ya está muy avanzado

Es sabido, desde hace ya tiempo, que Eric Barone estaba trabajando en una nueva actualización para Stardew Valley, la versión 1.6. Esto, por si mismo, ya resulta más que llamativo, pues tenemos que recordar que, en principio, la actualización 1.5 iba a ser la última que recibiría el juego. Fue publicada en diciembre de 2020, aunque tardó algún tiempo en dar el salto a smartphones, y supuso un excelente broche de oro para un juego que, a lo largo de toda su historia, se ha ganado el cariño de público y crítica.

El desarrollador, no obstante, publicó varias actualizaciones menores a posteriori, al punto de que la versión más actual es la 1.5.6, publicada en diciembre de 2021. Desde entonces, y sobre todo desde la publicación de la 1.5 para Android e iOS, se suponía que ConcernedApe había dado Stardew Valley por completado y, por lo tanto, se había volcado en exclusiva en el que será su segundo juego, Haunted Chocolatier, del que todavía no sabemos mucho pero del que podemos esperar el inconfundible toque personal de Barone.

La historia de Barone con Stardew Valley es bastante especial, y eso explica que, aún dedicado ya a su nuevo juego, no haya querido romper del todo con su rutilante éxito, y que en consecuencia haya decidido volver a dedicarle algún tiempo. Y, por lo que parece, al final ha terminado siendo bastante más de lo previsto inicialmente, tal y como ha contado Barone en este tweet, pues lo que iba a ser, simplemente, mejorar el sistema de mods del juego, ha terminado siendo una actualización con bastantes más novedades.

1.6 ended up being a little larger in scope than originally planned. I’m done adding major new content to it now, though, and it’s in a bug-fixing and polishing phase until it’s ready for release. Thx for your patience. It’ll be fun to see everyone play it!

— ConcernedApe (@ConcernedApe) January 26, 2024