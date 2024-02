Death Stranding 2 se deja querer en su primer vídeo con escenas de juego real

Sabíamos que llevaba ya años en desarrollo, y durante los últimos días sonaba el rumor de que muy pronto tendríamos nuevo vídeo de Death Stranding 2, algo que al final se ha cumplido. Sony ha compartido en la cuenta de PlayStation un nuevo tráiler que no solo nos deja ver, por fin, escenas de juego real, sino que además nos revela una parte del título que no conocíamos, «On the Beach».

El nombre completo de esta nueva entrega será Death Stranding 2 On The Beach, estará basado en el Decima Engine, un motor gráfico propiedad de Guerrilla Games que fue lanzando en 2013 y que ha dado vida a algunos de los mejores juegos de la pasada generación de consolas, y también de la actual.

Este motor gráfico está altamente optimizado para dar vida a juegos de tipo mundo abierto con escenarios amplios y grandes distancias de renderizado, así que es una elección totalmente acertada para dar vida a este título, que vuelve a poner ante nosotros bastos escenarios que tendremos que recorrer para cumplir con nuestro trabajo de «repartidor».

Por otro lado, que no os engañen las fechas. Aunque el Decima Engine se lanzó en 2013 ha ido recibiendo diferentes actualizaciones para ponerlo al día, y ha sido adaptado a las capacidades de PS5. Esto queda claro desde el momento en el que arranca el nuevo vídeo de Death Stranding 2, ya que nos encontramos con unos personajes modelados con maestría y un nivel técnico claramente superior a lo que vimos en la primera entrega, que ya era buena en este sentido.

En líneas generales veo un planteamiento prácticamente idéntico a la primera entrega. La base del juego es la misma, las mecánicas y la jugabilidad también y tenemos una ambientación muy cuidada que, unida a las mejoras que trae el juego a nivel gráfico, harán que nos sumerjamos por completo en la historia. Y hablando de la historia, como habréis podido imaginar es una continuación de lo que vimos en el juego original, aunque esta vez nos llevará a otras zonas del mundo, y México será una de ellas.

El lanzamiento de Death Stranding 2 tendrá lugar en algún momento de 2025, y como dije de momento será exclusivo de PS5. No obstante, será solo cuestión de tiempo hasta que lo veamos en PC, como ocurrió con la primera entrega que, de hecho, tuvo dos versiones diferentes, la estándar y la «Director´s Cut». Lo más probable es que la versión para PC esté disponible entre 6 meses y un año después de la llegada de la versión para PS5.