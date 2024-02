Starfield llegará a PS5 tras el lanzamiento del primer DLC

Hace casi un mes os contamos que Microsoft estaba considerando el lanzamiento de algunos juegos exclusivos de Xbox en PlayStation y Nintendo Switch, y hoy ha surgido un rumor procedente de fuentes cercanas a Microsoft que aseguran que Starfield llegará a PS5, y que lo hará justo un poco después del lanzamiento del primer DLC en PC y en Xbox Series X y Series S. No está claro si dicho DLC también estará disponible en PS5, pero sería lo más normal.

Interesante, sin duda, sobre todo porque estamos hablando de uno de los juegos exclusivos de Xbox más importantes del momento. La historia de Starfield también resulta curiosa, porque inicialmente iba a ser una exclusiva para PS5, pero tras la compra de Bethesda por parte de Microsoft la situación cambió por completo, y ya sabemos lo que acabó ocurriendo, que se convirtió en una exclusiva de PC y Xbox.

Dicha exclusiva será temporal, porque al final Starfield llegará a PS5. Como he dicho al principio del artículo la información procede, en teoría, de fuentes cercanas a Microsoft, y tiene cierta credibilidad, pero debemos tener en cuenta que todavía no ha sido confirmado oficialmente, y que por tanto debemos tomarlo con cuidado, ya que al final podrían producirse cambios de última hora al no haber nada fijado.

Si te preguntas por la posible fecha exacta de lanzamiento solo puedo decirte que debería llegar este año. El lanzamiento de Shattered Space, que es el nombre del primer DLC de Starfield, está previsto para algún momento de 2024, así que salvo que se produzca un importante cambio de planes lo más probable es que este juego acabe llegando a PS5 en la segunda mitad de 2024.

No será el único exclusivo de Xbox Series X, Series S y PC que llegará a la consola de Sony. Microsoft también está trabajando en versiones de Hi-Fi Rush y Sea of the Thieves, y parece que este último se convertirá en el primero en ser anunciado antes de terminar este mismo mes de febrero. Puede que en un futuro también lleguen otros juegos exclusivos a la consola de Sony, pero no creo que esto afecte a las franquicias «centrales» de Microsoft, es decir, que no veremos un Halo, un Gears ni un Forza en la consola de Sony.

Este movimiento por parte de Microsoft me hace pensar dos cosas. La primera es que es probable que otros juegos triple A de Bethesda, como Fallout, Indiana Jones and the Great Circle y The Elder Scrolls, se acaben convirtiendo en exclusivas temporales en Xbox, y la segunda es que esta decisión de llevar algunas exclusivas a la consola de Sony es un movimiento acertado porque le permitirá generar más dinero con las ventas de esos juegos en PS5.