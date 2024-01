Nintendo Switch y PS5 recibirán nuevos juegos exclusivos de Xbox, ¿Starfield en PS5?

Nuevos rumores aseguran que tanto Nintendo Switch como PS5 van a recibir nuevos juegos que hasta ahora son exclusivos de Xbox, una noticia que ha sido toda una sorpresa pero que tiene mucho sentido. Hasta la propia Sony ha tenido que ir cediendo en su política de juegos exclusivos de PlayStation por el incremento de los costes de desarrollo y la necesidad de maximizar la rentabilidad, así que no debería sorprendernos que Microsoft quiera hacer lo mismo.

Estoy seguro de que más de uno de nuestros lectores recordará que, de hecho, el propio CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo en una entrevista que la única razón por la que siguen apostando por el desarrollo de juegos exclusivos es porque sus competidores lo hacen. Esto quiere decir que Nadella no está a favor de los juegos exclusivos, y que si sus rivales, Sony y Nintendo, no apostaran por esa estrategia ellos tampoco lo harían.

Debo decir que, al final, los juegos exclusivos siempre han sido una estrategia fundamental en la guerra de las consolas, y que no debemos esperar que esto cambie. A la hora de elegir una consola el hardware importa, pero al final son los juegos exclusivos de cada una los que hacen que el usuario se decante por un sistema u otro.

Os puedo poner muchos ejemplos a título personal, pero voy a destacar dos relacionados con los juegos exclusivos de Xbox. Cuando llegó al mercado la Xbox original me decidí a comprarla porque tenía en su catálogo joyas del calibre de Halo, Ninja Gaiden, Otogi, Panzer Dragoon Orta y Project Gotham Racing, entre otros. Lo mismo me pasó con Xbox 360, una consola que me enamoró con la saga Gears of War.

Todavía no está confirmado qué juegos exclusivos de Xbox llegarán a Nintendo Switch y PS5, pero de momento parece que Hi-Fi Rush sería el primero en llegar a ambas consolas. Sé lo que estás pensando, ¿quiere decir esto que Starfield podría llegar a PS5 en algún momento? Francamente, lo veo poco probable, pero tampoco me atrevo a descartarlo del todo, porque lanzar dicho juego en PS5 cuando ya se haya agotado todo su «potencial de venta» en Xbox podría dar mucho dinero a Microsoft.

Será un movimiento inteligente por parte del gigante de Redmond. Los jugadores de Xbox Series X, Series S y PC habrán disfrutado de una larga exclusividad temporal, y un port a PS5 daría una segunda vida al juego y permitiría a Microsoft volver a hacer caja con él. Estaremos atentos a ver qué ocurre en los próximos meses.