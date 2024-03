Windows 11 pierde una de sus mejores funciones, y es una lástima

Microsoft ha confirmado que Windows 11 se quedará sin una de sus funciones más interesantes, el Subsistema de Windows para Android. Este permite ejecutar juegos y aplicaciones para Android desde el sistema operativo de Microsoft de una manera sencilla y segura, y disfrutar de un buen nivel de rendimiento.

La experiencia que ofrece esta función es realmente buena, porque nos permite descargar e instalar esas aplicaciones y juegos Android de una manera tan sencilla que, al final, la experiencia de uso acaba siendo sorprendentemente buena. Por otro lado, está claro que tener la posibilidad de ejecutar aplicaciones y juegos de Android en Windows 11 representaba un valor importante.

Hasta hace cosa de un año Microsoft estaba trabajando a toda máquina para mejorar el Subsistema de Windows para Android, de hecho consiguió avances importantes, entre los que podemos destacar una mejora de rendimiento de hasta el 50% en procesadores Intel y AMD. Por esta razón resulta un tanto sorprendente que haya decidido dar carpetazo a este proyecto.

¿Por qué se abandona esta función de Windows 11?

Microsoft no ha dado una razón. Simplemente ha indicado que va a finalizar el soporte del Subsistema de Windows para Android, y que a partir de 5 de marzo de 2025 las aplicaciones y juegos que dependan del mismo ya no tendrán soporte. Los que tenían instalada la tienda de aplicaciones de Amazon, y otras tiendas de aplicaciones para Android, antes del 5 de marzo de este año podrán seguir accediendo a ellas, pero quedarán definitivamente bloqueadas a partir del 5 de marzo del año que viene.

Parece que a pesar de los esfuerzos de Microsoft y Amazon al final este proyecto no ha tenido el éxito esperado, y que por eso ha acabado siendo abandonado. Si eres de los que utilizaba ese subsistema para ejecutar aplicaciones y juegos de Android en PC siento decirte que tendrás que volver a los emuladores sin más remedio. Amazon también ha compartido esta información en su web oficial para intentar avisar al mayor número posible de usuarios, y ha explicado que su tienda de aplicaciones seguirá estando disponible en los dispositivos Fire y en terminales Android.

Personalmente tengo que reconocer que nunca he llegado a sacar partido de verdad a esta función, pero no porque no me pareciera interesante, todo lo contrario, fue por una simple cuestión de tiempo más que otra cosa. Y vosotros, ¿le sacasteis partido al Subsistema de Windows para Android? Nos leemos en los comentarios.