Aunque evidentemente esas no eran las intenciones de Microsoft, los requisitos técnicos de Windows 11 han sido fuente de polémica antes incluso de que se iniciara el despliegue del sistema operativo. Y no es para menos, puesto que más allá del incremento en la demanda de procesador, memoria RAM y capacidad de almacenamiento, comprensibles en estas circunstancias, los de Redmond decidieron imponer también el uso de un módulo TPM (Trusted Platform Module) para garantizar la seguridad del sistema… pese a que ya se han detectado varias vulnerabilidades.

Aunque en sus principios sí que actuaron con algo más de mano izquierda, con el tiempo se han ido poniendo más estrictos, lo que apunta a marcar la despedida de más de 240 millones de equipos de Windows dentro de alrededor de un año y medio (un momento perfecto, eso sí, para que los usuarios afectados se animen a darle una oportunidad a Linux). Y es que, pese a que todavía no tenemos claro cuándo verá la luz Windows 12, nada nos hace pensar que vaya a ser más laxo a este respecto que Windows 11.

Ahora bien, que Microsoft se esfuerce en evitar que Windows 11 se pueda emplear en ordenadores sin chip TPM no significa que lo haya logrado. Hace unos meses te contábamos cómo eludir esta limitación con un simple comando, un truco que saca partido de la necesidad, por parte de Microsoft, de hacer que su sistema operativo siga siendo compatible con sistemas (no PCs) que no cuenten con TPM, UEFI y otras hierbas. Y, si te parecía sencillo, ahora veremos que hay otro método que lo simplifica aún más, y que se aplica a la versión TLSC, de la que recientemente se ha filtrado su primera ISO.

In the Windows 11 LTSC Setup OS selection page.

When Windows 11 Enterprise LTSC is picked, it checks for the system requirements just like regular Windows 11 does, meanwhile picking Windows 11 IoT Enterprise LTSC will just skip the system requirement checks without workarounds! pic.twitter.com/bpCeUVmgbz

— Bob Pony (@TheBobPony) April 6, 2024