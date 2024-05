Apple y OpenAI ya están listas para llevar GPT al iPhone

Apple tiene que ponerse las pilas en lo referido a inteligencia artificial, los de Cupertino necesitan mostrar algo firme lo antes posible, pues ya acumulan un retraso destacable en comparación con Google, Microsoft, Meta, etcétera. Y sí, hablo solo de las grandes tecnológicas de amplio alcance, no de las dedicadas en exclusiva a la IA, pues lógicamente en general éstas tienen que ir por delante, pues este es su campo de especialidad y, por lo tanto, en el que tienen que destacar.

La relación de Apple con la inteligencia artificial es un tanto irregular. Debemos recordar que la compañía presentó y lanzó Siri, su asistente personal basado en inteligencia artificial, en 2011, adelantándose de este modo al resto del mercado. Y también es cierto que fueron los de Cupertino los primeros en integrar una NPU en un SoC, concretamente en el A11, que fue el elegido para motorizar la generación del iPhone 8. Y este componente también ha estado presente desde la primera generación de Apple Silicon, con una NPU Neural Engine de 16 núcleos. En comparación, como recordábamos recientemente, no fue hasta mitades del año pasado que vimos el mismo movimiento en el ecosistema x86-64. Dicho de otra manera, Apple ha sido precursora en la introducción de elementos especializados para IA en smartphones, tablets y ordenadores.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo en lo referido a las aplicaciones prácticas de la misma. Siri lleva años necesitando una gran actualización, y el resto de fabricantes de teléfonos móviles (con Google y Samsung a la cabeza) ya han dotado a sus dispositivos más recientes de un enorme conjunto de funciones, muy variadas y tremendamente prácticas, que emplean la inteligencia artificial de manera muy eficiente, sacando partido de este modo a las NPU que integran los SoC en los que se basan sus smartphones.

BREAKING: Apple is finalizing a deal with OpenAI to power some Generative AI features — like a chatbot — for the new iOS this year. Talks with Google to integrate Gemini are ongoing but no deal has been reached. https://t.co/8CqoiLM2uO

— Mark Gurman (@markgurman) May 11, 2024