La WWDC 2024 de Apple ya tiene fecha

Ya tenemos fecha para la WWDC 2024, es decir, el que podría ser el evento más importante de este año para Apple, y más adelante explicaré la razón por la que considero que puede llevarse esa medalla de oro. Tal y como podemos leer en un tweet publicado por Greg Joswiak, vicepresidente senior de la tecnológica, el evento para desarrolladores de los de Cupertino se celebrará este año entre el lunes 10 y el jueves 14 de junio.

Como ya esperábamos, y podemos confirmar en la web oficial del evento, la WWDC 2024 tendrá una keynote inaugural, que dará inicio a las 19.00 (hora española peninsular) y que se prolongará por dos horas. Dos horas en las que, como ya nos ha adelantado Joswiak de una manera moderadamente sutil, el protagonismo recaerá principalmente en la inteligencia artificial. Esto es interesante, puesto que el año pasado el protagonismo fue principalmente para el hardware, sobre todo para Apple Vision Pro, mientras que los anuncios sobre software quedaron en un discreto segundo plano.

Este año, sin embargo, es más que probable que se produzca algún anuncio en relación con dispositivos, pero todo apunta a que el gran protagonista será iOS 18, la próxima generación del sistema operativo del iPhone, y que como ya te hemos ido avanzado estos últimos meses, llegará con muchas novedades basadas en inteligencia artificial, entre las que lo más probable es que el cambio más significativo lo encontremos en un enorme salto evolutivo de Siri, el asistente de Apple.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024