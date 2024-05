Qué esperamos de Microsoft Build 2024: IA, Surface y ARM

El martes 21, dentro de dos días, arranca Microsoft Build 2024, el evento anual para desarrolladores organizado por los de Redmond y que, por norma general, tiende a tener un perfil algo más bajo, en lo referido al público general, que los dos principales referentes en este sentido, Google I/O y Apple WWDC. Y tanto es así que, por norma general, los eventos Build no suelen contar con un evento para el gran público, al estilo de las keynotes inaugurales de los de Apple y Google.

Así, en ocasiones programan algún evento, este sí de perfil más público, que se produce con bastante cercanía al encuentro para desarrolladores, y en el que sí que se realizan anuncios que tienen bastante más alcance. Eso sí, por sorprendente que pueda resultar en estos tiempos, dichas presentaciones no se transmiten online, de nuevo a diferencia de lo que ocurre con los de Apple y Google. Esto no es una crítica, cada empresa decide en base a sus razones cuál quieren que sea su política de comunicación, pero sí que reconozco que me resulta bastante extraño.

Sea como fuere, eso es lo que ocurrirá la semana que arranca en unas horas, con un evento que tendrá lugar mañana, lunes 20, seguido de la Microsoft Build 2024, que arrancará el martes 21. Así, esperamos que gran parte (por no decir la totalidad) de los anuncios relevantes se produzcan mañana, aunque también podemos esperar que en las diversas actividades que se llevarán a cabo los días sucesivos también se revelen aspectos importantes de cara al futuro. Así pues, sin más dilación, esto es lo que esperamos.

Inteligencia artificial

Como no, la tecnología de moda en 2023 y 2024 ocupará, sin duda, un espacio bastante importante tanto en el evento Surface del lunes como en Microsoft Build 2024. OpenIA y Google han puesto el listón muy alto esta misma semana, mostrando sus trabajos en lo que apuntan a ser los asistentes digitales basados en inteligencia artificial de próxima generación. Algo que, además, esperamos también de Apple en la WWDC 2024 que se celebrará el próximo junio.

¿Esperamos lo mismo de Microsoft? Parece muy poco probable, en realidad. Lo que veremos en el evento de mañana, y probablemente se desarrollará en mayor profundidad en Microsoft Build 2024 tendrá que ver con las capacidades del conjunto de PC y sistema operativo para realizar tareas basadas en IA en local, poniendo de este modo en valor la «especificación» IA PC (sí, lo entrecomillo porque, en realidad, es más una definición básica que una especificación).

Así, ya sea bajo la enseña de Copilot, o con un nombre que ha empezado a asomar estos últimos tiempos, «AI Explorer», seguramente sus anuncios en relación con la inteligencia artificial se centrarán en una mayor integración de la misma en el sistema operativo, tanto de funciones que se podrán ejecutar en local (es decir, sin necesidad de participación de la nube en el proceso) como de los servicios que Microsoft y sus socios ya ofrecen en la actualidad.

Recordemos que ya desde su primer anuncio, la integración de Copilot en Windows 11 ofrece acceso directo a la configuración de algunos aspectos del sistema. Es posible que veamos algún avance en este sentido, especialmente como respuesta a lo mostrado por Google y OpenAI, pero aunque sabemos que Microsoft lleva ya algún tiempo trabajando en su propia IA, todo apunta a que todavía queda bastante trabajo por hacer hasta que puedan ofrecer algo similar.

Snapdragon X Elite

Hace ya bastante tiempo que esperamos el debut comercial de la plataforma Snapdragon X Elite, el salto de Qualcomm al ecosistema del PC con el que pretende emular lo hecho por los de Cupertino con Apple Silicon, es decir, demostrar la competencia de la arquitectura ARM en este entorno. Una apuesta en la que Qualcomm parece haber logrado embarcar a grandes fabricantes, en una clara señal de que parecen haber hecho un muy bien trabajo, algo que estamos deseando poder comprobar.

Hasta ahora, eso sí, toda la información que tenemos al respecto se basa en filtraciones, pero esto apunta a cambiar dentro de unas horas, con la presentación del Surface Pro 10 ARM, que por lo tanto será el primer equipo presentado con el chip de Qualcomm. Un anuncio que, además. tiene especial sentido en el contexto de Microsoft Build 2024, precisamente por lo que hemos visto en el apartado anterior, es decir, el foco en la inteligencia artificial.

Recordemos que, de las especificaciones que ya se han hecho públicas de Snapdragon X Elite, una de las más destacadas es su capacidad de cómputo de IA, que se cifra en 45 MIPs (con el acumulado de CPU+GPU+NPU). Este valor está por debajo del determinado por Intel y Microsoft para el IA PC, pero aún así supera con mucho lo que ofrece la actual generación de integrados para PC, por lo que sí que nos permitirá ver sistemas capaces de llevar a cabo en local más operaciones basadas en IA.

Familia Surface

Microsoft presentó, a finales de marzo, sus nuevos modelos de dispositivos Surface pero, en contra de lo que esperábamos, fueron solo dispositivos para el mercado empresarial, y pese a que algunos rumores lo afirmaban finalmente no supuso el debut en el mercado de la plataforma Snapdragon X Elite. Así, en ese mismo momento ya tuvimos bastante claro que no tardaría en producirse otro evento , este sí con el nuevo integrado de Qualcomm y con dispositivos para el mercado doméstico. Y esto es lo que esperamos para mañana.

Así, y como ya he mencionado anteriormente, la gran estrella del evento previo a Microsoft Build 2024 apunta a ser el Surface Pro 10, Pero eso no significa que esto vaya a ser lo único anunciado mañana, pues los rumores apuntan a que los Laptop 6 que ya vimos en marzo, también darán el salto a la nueva plataforma de Qualcomm, además de seguir también el movimiento que esperamos para el Pro 10, es decir, dirigirse al público general, y no solo al entorno empresarial.

