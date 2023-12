Hay noticias que, aunque te las esperes, no dejan de impactarte, y desde luego la muerte del E3 entra de lleno en esa categoría. Claro que, en algunos casos (y este es uno de ellos), se produce una curiosa aplicación práctica de la paradoja de Schrödinger o, para ser más exactos, lo que se identifica como Efecto Mandela. Y en este caso concreto, reconozco que a mí me ha ocurrido, y por lo que he podido comprobar en redes sociales no soy el único.

Y es que sí, aunque ya fueran muchos los que pensaran lo contrario, hasta hoy la continuidad del E3 todavía era una incógnita, pero esto ha dejado de ser así con la publicación, en su cuenta oficial de Twitter, de un mensaje con el siguiente texto:

After more than two decades of E3, each one bigger than the last, the time has come to say goodbye.