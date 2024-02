Microsoft nos ha tenido en ascuas desde que se anunciara, el pasado lunes, una edición especial del podcast de Xbox, un encuentro protagonizado por Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, los tres principales responsables de la división de juegos de los de Redmond, y que se ha anunciado como una actualización, entendemos que importante, sobre el futuro de esta parte, cada vez más importante, de la tecnológica.

No parece casual que este evento se haya convocado cuando han aflorado muchos rumores (algunos desmentidos de puertas para dentro, otros que hasta ahora no habían obtenido respuesta) sobre el futuro tanto de la consola como del catálogo de exclusivos de Xbox. Ayer, en base a las informaciones que han circulado hasta el momento, intentamos adelantar qué es lo que nos contarían Spencer, Bond y Booty hoy, pero ha sido con la publicación del podcast, hace tan solo unos minutos, cuando por fin hemos tenido confirmación sobre dichos planes de futuro.

Así, en este punto podemos confirmar que no nos equivocábamos, y es que Xbox ha confirmado que parte de los que, hasta ahora eran exclusivos de su plataforma, llegarán a PlayStation 5 y Nintendo Switch. En concreto, serán cuatro los títulos que darán el salto a las plataformas de sus rivales en el mercado de las consolas. Ahora bien, ¿qué juegos? Pues parece que Microsoft ha decidido jugar con los tiempos, ya que no ha confirmado qué títulos serán, tan solo ha informado de que son juegos que han estado disponibles, como mínimo un año, como exclusivos para Xbox+PC.

Así, visto el modo en el que Xbox va a empezar a abordar el salto a otras plataformas, la primera sensación que transmiten es la de que esto es más un movimiento de prueba que el primer paso de un plan más ambicioso ya decidido. Dicho de otra manera, nos encontramos frente a un anuncio interesante, pero que por alcance se queda un tanto corto con respecto a lo que podíamos esperar, más aún al tener en cuenta que ni siquiera han revelado qué títulos serán, y que tras estos cuatro primeros parece que aún habrá que esperar un tiempo antes de que se puedan producir nuevos movimientos en este sentido.

Sí que podemos esperar que ninguno de esos cuatro juegos sea alguno de los grandes nombres de la casa. Pese a que rumores hablaban de títulos estrella, como Starfield, alguna entrega de Halo o el esperado Indiana Jones and the Great Circle, parece que de momento éstos se mantendrán como propios y exclusivos de Xbox. ¿Darán ese salto algún día? A corto plazo no lo parece, que lo hagan a medio plazo dependerá, muy directamente, del resultado de este primer movimiento que, como digo, suena mucho a prueba de la que dependerán los planes de futuro en este sentido.

Otros anuncios

Doble confirmación, en realidad, con respecto a lo que adelantábamos ayer, si bien en este caso ya teníamos constancia de que Spencer se había comunicado con los empleados sobre este asunto. Así, tenemos confirmación de que las consolas siguen formando parte importante de los planes de futuro de Xbox. A este respecto, de hecho, han afirmado que la futura generación podría suponer el mayor salto técnico de la historia de la consola de Microsoft, en la que dicen estar muy involucrados. ¿Puede tener que ver con la Xbox con Intel y NVIDIA?

Otro rumor reciente, el de una futura Xbox portátil, ha sido desmentido… a medias, y es que en un momento Spencer ha afirmado que le gustan las portátiles y que de momento no hay planes oficiales al respecto… pero que le encantan. Recordemos, «de momento». Y, eso sí, parece que tendremos que esperar menos de lo que pensábamos para tener más noticias al respecto, ya que han confirmado que habrá información sobre la futura generación el próximo mes de junio.

Por último, han confirmado algo que ya se había filtrado a lo largo del día, y es que Diablo IV llegará a Game Pass para PC y Xbox el próximo 28 de marzo y, hablando de su servicio de suscripción, han revelado que ya ha alcanzado los 34 millones de usuarios, una cifra más que destacable

Así, y recapitulando, sin duda han sido los anuncios que esperábamos, aunque quizá no con el nivel que esperábamos. Era necesaria, dadas las circunstancias, la confirmación de una futura generación de la consola, y el movimiento de mover exclusivos a otras plataformas es muy interesante. Sin embargo, éste era el punto clave de un anuncio que prometía remover los cimientos de la industria, pero decir que solo será con cuatro juegos, que no esperemos ningún «cabeza de cartel», y que ni siquiera hayan revelado qué títulos serán, le resta fuerza a un cambio de modelo que, sí, es tremendamente rupturista.

Personalmente, si fuera fan de alguna de las plataformas que se pueden ver beneficiadas por este movimiento, PlayStation y Switch, probablemente me habría quedado un tanto frío, especialmente si estaba esperando la llegada de más juegos o, como mínimo, saber qué juegos serán. Casi da la sensación de que Microsoft está intentando, de algún modo, nadar y guardar la ropa, pero así es difícil obtener un impacto destacable.

Sea como fuere, obviamente quedamos a la espera de saber cuáles son esos cuatro títulos, hasta ahora exclusivos de Xbox, que van a dar el salto a otras plataformas y, por supuesto, te informaremos puntualmente tal y como esta información se haga pública, ya sea mediante filtraciones o con la esperada confirmación oficial de la lista.

Más información