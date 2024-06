Apple veta totalmente UTM para iOS debido a que no es un emulador de videojuegos

El equipo o departamento de revisiones de Apple ha rechazado la disponibilidad oficial de UTM, un emulador que permite poner en funcionamiento sistemas operativos como Windows y Linux sobre iOS y que está publicado bajo la licencia Apache 2, por lo que es de código abierto.

Recordamos que Apple suavizó no hace mucho sus políticas en torno a la App Store para permitir la presencia de emuladores de consolas de videojuegos para iOS, ya que el gigante de la manzana mordida antes no permitía en términos oficiales la presencia de este tipo de aplicaciones para su sistema operativo móvil. El cambio fue bien recibido por el sector del retrogaming y en la actualidad hasta el conocido RetroArch puede obtenido desde la App Store para iPhone, iPad y Apple TV.

Sin embargo, emular un sistema operativo compilado para x86 no es lo mismo que emular una consola de videojuegos descatalogada, y ese es al parecer el argumento esgrimido por Apple para vetar la presencia de UTM no solo en la App Store, sino también en las tiendas de terceros oficiales que sirven aplicaciones para iOS y que pueden existir gracias a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. UTM habría intentado colarse haciéndose pasar por lo que es, un emulador, pero las normas de Apple parece que no cubren las aplicaciones de su estilo.

UTM ha explicado a través de su cuenta de X que, después de un largo proceso de revisión que duró casi dos meses, Apple ha rechazado la presencia de UTM SE en la App Store y en las tiendas de terceros debido a que tampoco ha aprobado el proceso de notarización. Los responsables del emulador dicen que la regla 4.7 de las normas de revisión de Apple permite la presencia de software como Delta y PPSSPP, pero no de UTM SE.

Aquí es donde llegamos al punto en el que el veto de Apple no queda claro. La mencionada regla 4.7 queda anulada si el usuario pulsa sobre la opción “Mostrar únicamente las pautas de revisión de notarización” (Show Notarization Review Guidelines Only), así que, al menos con los datos que tenemos sobre la mesa, la razón que presuntamente ha usado Apple para vetar a UTM SE no debería ser aplicable a las tiendas de terceros, pero esta no deja de ser la versión de los responsables del emulador.

Por ahora no se conoce la versión de Apple y posiblemente nunca la conozcamos, ya que los responsables de UTM han decidido desistir de los procesos de aprobación debido a que la compañía no permite emplear un compilador en tiempo de ejecución (JIT) en las aplicaciones para iOS. Esto provoca que UTM SE ofrezca un desempeño inferior a la versión estándar del emulador. Eso sí, UTM SE existe y seguirá existiendo gracias a que “es compatible con todos los servicios de firma” y pesar del rendimiento inferior que ofrece. La obtención del emulador en cualquiera de sus variantes debe hacerse mediante el mercado gris, la compilación del código fuente con XCode o jailbreak.

Sea cual sea la verdadera razón, UTM SE ha sido vetada tanto para la App Store como las tiendas de terceros que operan oficialmente y cuyas aplicaciones deben aprobar el proceso de notarización. Los encargados del emulador tienen claro que, mientras Apple no permita usar un compilador JIT en iOS, no volverán a iniciar otro proceso de aprobación.