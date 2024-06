ARM aspira a superar a x86 en PC... en solo cinco años

Los ordenadores con procesadores basados en la arquitectura ARM no son, en absoluto, algo nuevo en el mercado. La referencia más evidente es, claro, la de los de Cupertino con sus chips Apple Silicon, que fueron presentados en la WWDC 2020 y que debutaron en los primeros sistemas a finales de ese mismo año. Pero en realidad podemos retrotraernos mucho más, nada menos que a 1987, cuando llegó al mercado el Acorn Archimedes, el primer PC de propósito general con CPU RISC ARM de 32 bits. Si tienes curiosidad al respecto, aquí te hablamos de RISC OS, el sistema operativo que empleaba aquel PC.

Pero no, esta no es otra de mis «batallitas» de la historia de la informática, ahora no miramos al pasado, sino al futuro. Un futuro que, en la actualidad, tiene unas perspectivas bastante positivas para Arm Holdings y las tecnológicas que han decidido emplear la arquitectura ARM en sus integrados. El motivo de tan positivas perspectivas se debe, claro, al espaldarazo que ha supuesto tanto el salto de Qualcomm a este mercado con sus Snapdragon X como, claro, la colaboración suscrita entre Qualcomm y Microsoft, que ha permitido que los primeros Copilot+ PC sean los portátiles equipados el SoC de Qualcomm.

Es cierto, sí, que de momento hablamos de Qualcomm como rival para AMD e Intel, pero posiblemente recuerdes que hace apenas dos semanas te contamos que Michael Dell, fundador y CEO de la tecnológica a la que da nombre, Dell, se mencionó que NVIDIA está trabajando en un chip para el mercado de PC con IA. Un movimiento que en realidad no resulta especialmente sorprendente. Más bien, al contrario, encaja bastante bien con la situación actual del ecosistema del PC y el creciente interés por la IA en cliente.

Fruto de dichas perspectivas, según leemos en TechPowerUp, el CEO de Arm Holdings, Rene Haas, afirma que la arquitectura ARM superará a x86-64 en el mercado de PC en 2029. Para hacer dicha afirmación se basa en que son solo dos los fabricantes que producen chips x86 (AMD e Intel), frente a lo que él identifica como un vibrante ecosistema de proveedores de SoCs. Un ecosistema que, si hablamos de PC, en la actualidad se limita a Qualcomm, pero en el que NVIDIA ya ha «enseñado la patita» y al que, sin duda, veremos sumarse nuevos fabricantes en el futuro.

Y eso es, precisamente, lo que hace tan interesantes las declaraciones de Haas, pues a diferencia del común de los mortales, que solo podemos hacer suposiciones al respecto, él debe contar con bastante más información que le permita hacer previsiones en este sentido. ¿Cuántos potenciales proveedores de chips habrán contactado ya con Arm Holding, para valorar la producción de integrados? Quizá la perspectiva de superar a x86-64 en cinco años sea demasiado triunfalista, pero cuando el río suena…

¿Qué piensas tú? ¿Crees que la arquitectura ARM puede hacerse con un 50% del mercado de PC en cinco años?