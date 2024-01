Apple confirma su adaptación a la DMA en iOS 17.4

Llega el fin de ciclo para el jardín vallado que Apple ha construido, a lo largo de ya más de 15 años, para blindar la experiencia de uso de iPhone. Ayer mismo reflexionaba sobre este tema cuando, a raíz de averiguaciones llevadas a cabo por The Wall Street Journal, adelantamos que iOS 17.4 sería, muy probablemente, la primera versión del sistema operativo que permitiría la carga lateral y el uso de medios de pago de terceros a los usuarios en la Unión Europea, en respuesta a la aplicación de la DMA, que puso el foco en Apple, entre otras tecnológicas, el pasado mes de septiembre.

Como ya te contamos entonces, la Unión Europea puso el foco en tres productos/servicios de Apple: iOS, la App Store y Safari, aunque los de Cupertino intentaron eludir la regulación de este último con el argumento de que no era lo mismo el navegador de iOS que la versión de ipadOS y, claro, la de macOS, algo que entraba en contradicción con la propia política de comunicación de la tecnológica, tal y como te contamos hace ya unos meses.

Las autoridades europeas todavía están examinando si ipadOS y iMessage también deberán someterse a las regulaciones establecidas en la Ley de Mercados Digitales, pero hasta que se pronuncien en este sentido, lo que resulta evidente es que la experiencia de uso del iPhone es la que se va a ver más afectada por las medidas que se deben aplicar como muy tarde el próximo mes de marzo, pues es el plazo establecido por la UE para el obligado cumplimiento de las mismas por parte de los gatekeepers. Y es que obviamente iOS, pero también la App Store y Safari son tres pilares fundamentales.

iOS

Aunque la primera generación de iPhone no contaba con una tienda de apps (pues Steve Jobs apostaba por las webapps), con el iPhone 3G y el debut de la tienda se inició una de las grandes historias de éxito de Apple, si bien en esta ocasión no se debió tanto ni a su capacidad de innovar (las tiendas de aplicaciones ya existían previamente) ni de reinventar lo ya existente. No, en realidad emplearon una técnica bastante más sencilla y contundente: impedir que se pudieran instalar apps desde otros orígenes distintos a su propia tienda. De hecho, los más veteranos recordarán que era necesario hacer jailbreak al sistema operativo para poder instalar alternativas como Cydia., que a su vez eran la puerta para otras aplicaciones, modificaciones al sistema operativo (parte de las cuales luego se incorporaron a iOS), etcétera.

Desde entonces y hasta ahora, Apple ha tenido la exclusiva en lo que se refiere a las puertas para llevar nuevas apps a los iPhone, lo que ha reportado pingües beneficios a los de Cupertino, pero este modelo dejará de estar vigente con iOS 17.4, ya que Apple ha confirmado que esta versión del sistema operativo permitirá a los usuarios de la Unión Europea instalar y utilizar otras tiendas de apps en sus iPhones.

Obviamente esto es algo que no gusta en Cupertino, que llevan tiempo alertando de los riesgos asociados a eliminar las vallas del jardín. En consecuencia, anuncian que el sistema operativo mostrará mensajes de advertencia sobre los riesgos en los que incurrirá el usuario al descargar apps de fuentes distintas a la App Store, pero además ser reservan el derecho (que afirman que aplicarán, claro), de llevar a cabo una cierta revisión (notarización y análisis) de dichas apps, denominada notarización, aún cuando se encuentren en otras tiendas, para garantizar su seguridad y adaptación a las políticas propias del sistema operativo. Es decir, que Apple seguirá teniendo la palabra final a la hora de determinar si una app está o no está disponible en iOS, independientemente de la tienda en la que pretenda distribuirse.

Y sí, seguramente te lo habrás imaginado y te lo confirmo. Aunque serán menores a las de la tienda oficial de Apple, las operaciones de pago a través de estas nuevas tiendas también estarán sujetas a comisiones por parte de Apple. Comisiones, eso sí, que serán inferiores a las de la App Store.

App Store

También llegan, claro, cambios a la tienda de aplicaciones de iOS y, en consecuencia, a las opciones tanto para usuarios como para desarrolladores, y sin duda el más esperado es el de la llegada de medios de pago de terceros a la tienda. De este modo, a partir de iOS 17.4 los desarrolladores podrán ofrecer a los usuarios alternativas a la plataforma de pagos de los de Cupertino, si bien en este punto también nos encontramos con que Apple podrá cobrar una comisión sobre dichas operaciones. Además, como contrapartida, las tiendas de terceros podrán emplear además de otros medios de pago, también el propio de Apple.

En este punto es muy importante aclarar, eso sí, que la tecnológica no asumirá responsabilidad alguna en dichas operaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Muy sencillo, que si realizas un pago y posteriormente quieres cancelarlo, Apple se lavará las manos, de modo que tendrás que gestionarlo directamente con el desarrollador y/o con la plataforma de pago elegida por el mismo, que será la que hayas empleado. Esto, claro, tiene toda la lógica del mundo.

Otra novedad interesante es que a partir de iOS 17.4, los desarrolladores que suban sus apps a la App Store podrán incluir en las mismas, si lo desean, enlaces que lleven a sitios web para gestionar pagos y suscripciones. Por poner un ejemplo que todo el mundo entenderá: hasta ahora las apps de las plataformas de streaming solo pueden ofrecer la contratación, desde la app, mediante la plataforma de pago de Apple, pero con este cambio, en su lugar o de manera complementaria, también podrán incluir un enlace que lleve a su página web, para gestionar la suscripción desde allí.

Ha pasado un tanto desapercibido, pero también se ha roto otra limitación, probablemente una de las más absurdas que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Recuerdas que NVIDIA, Microsoft y Google se vieron empujadas a crear una versión web de sus servicios de juego en la nube, después de que Apple prohibiera las apps de los servicios de juego en la nube? Pues con iOS 17.4 esto se acabará, de modo que tanto NVIDIA como Microsoft (recordemos que Google ya abandonó ese mercado) finalmente podrán crear y subir apps de transmisión de GeForce Now y Xbox Cloud a la App Store, o a tiendas alternativas, claro está.

Safari

Puede parecer que éste es un detalle menor, pero te aseguro que no lo es. En primer lugar, y esto es algo que muchos recordarán de los viejos tiempos de Internet Explorer y la Unión Europea, ahora Safari tendrá que mostrar una splash screen la primera vez que sea abierto por el usuario en iOS 17.4, en la que se le ofrecerán diversos navegadores web, para que escoja aquel que desea emplear de manera predeterminada. Recordemos, no obstante, que el sistema operativo ya permite escoger el navegador predeterminado del iPhone desde iOS 14.

Ahora bien, la parte mollar de las novedades tiene que que con que, hasta ahora, todos los navegadores que han llegado a iOS lo han hecho con una enorme limitación, y es que estaban obligados a utilizar WebKit, la tecnología en la que se basa Safari, en lugar de emplear alternativas mucho más populares en el resto de plataformas, como Chromium o Gecko, algo que ha impedido que las versiones para iOS de los navegadores de Google, Microsoft, Mozilla, etcétera, ofrezcan una experiencia más coherente en todas las plataformas. Esto también se acabó, pues a partir de iOS 17.4 los desarrolladores de navegadores web para iOS podrán emplear otros motores diferentes a WebKit.

Así, con este cambio, podemos esperar movimientos tan interesantes como el llevado a cabo por Mozilla con la versión de Firefox para Android, que desde hace algo más de un mes ya permite instalar extensiones que, hasta entonces, eran propias de la versión de escritorio. Obviamente, al menos a corto plazo, Apple seguirá apostando por WebKit, pero probablemente el resto de desarrolladores de navegadores lo abandonen tan pronto como les resulte posible.

Apple te pondrá sobre aviso. Mucho

A Apple no le gustan estos cambios, los va a llevar a cabo por obligación, para no verse excluida del mercado europeo, que tantos dolores de cabeza ha ocasionado a la tecnológica estos últimos años (USB-C como cargador único, derecho a reparar, baterías sustituibles…), y esto resulta de lo más evidente al leer el comunicado oficial (en inglés) que han publicado para informar sobre estos cambios.

En el mismo, como puedes comprobar si lo revisas, Cupertino connota de manera negativa gran parte de los cambios que se van a introducir, aventurando consecuencias preocupantes, que se pueden agrupar principalmente en una considerable disminución de la seguridad que ha ofrecido la plataforma hasta ahora. Así, si eres usuario de iPhone en la Unión Europea y te actualizas a iOS 17.4, prepárate para ver no pocas advertencias de seguridad, disclaimers y demás elementos en este sentido.