Here comes Johnny singing oldies, goldies Dire Straits (Walk of Life, 1985)

¿Podría bajar un poco la radio? Espero una llamada y… gracias. Sí, voy al centro, a la calle Tesoro 4. Claro, un problema a estas horas pero no tengo otra. Habrá que armarse de paciencia. Una manía sí, cruzar en rojo. Y a su edad. Debería tener más cuidado sí. Tiene razón, la ciudad no es sitio para personas mayores, estaría mejor en su pueblo. No, yo soy de aquí, vamos, mis padres también pero mis abuelos de Segovia. Qué casualidad. No, no conozco ese pueblo pero me quiere sonar. No está lejos de la capital ¿verdad? ¿Ah sí? Pues entonces me habré confundido. Hace mucho que no voy por ahí. Tengo a un tío ahí, creo que sigue con las ovejas. Casi cien años sí, Sebastían, mi tío Sebastían, todo un personaje. Yo en un pueblo es que no podría, me volvería loca, de verdad. No soy como mi madre que siempre quiso volver. Volver, decía, y ni siquiera había nacido allí. No, mi madre sigue con nosotros pero mi padre falleció hace unos años. No, no se si se quedó con las ganas de volver al pueblo. Mi padre nunca decía lo que quería. Simplemente trabajaba y bebía… El coche suena raro ¿no?

No señora. Bueno, vale, señorita. Es que este coche es un clásico, un veterano de las calles de la ciudad, todo un crápula de la nocturnidad pero madrugador como nadie. Nunca ha fallado al girar la llave, nunca. A la primera, sí. Ese ruido son los amortiguadores. O la edad si prefiere. Hace unos años nos ofreció el ayuntamiento mucho dinero para cambiarlo por uno nuevo. Pero yo no podría. Sería como si su tío Sebastián abandonara las ovejas para hacerse programador influencer. He llevado a muchos influencer en ese asiento ¿sabe? No me gusta hablar pero a mi me parecen personas que pasan de puntillas por la vida poniendo la cámara por delante, sin saborear lo que tienen. Son como sombras silenciosas y fugaces. Nada, es una ruta alternativa. Pronto estaremos en… perdone pero me tengo que bajar. Sí, paro el taxímetro claro. No tiene prisa ¿verdad? Ah. ¿Un poco? Bueno, será cosa de un momento, pero si tardo o nota algo raro llame a la policía. Calle, calle, no se asuste, el seguro está puesto. Ahora mismo vuelvo.

Hay modelos veteranos que han mantenido en el tiempo su fama de prácticos, algunos con una vida en el mercado muy larga como es el caso del Ford Focus. Todo un éxito en ventas con una carrocería que permitía mayor comodidad y espacio que los compactos más pequeños y que desde 1998 sigue presente en el catálogo del fabricante estadounidense con éxitos sonados como el que ha obtenido durante años en el mercado del Reino Unido. El Focus siempre ha tenido fama de un coche práctico y sobrio, pero que no ha renunciado a la deportividad con las afamadas versiones ST que han proporcionado sensaciones deportivas a sus compradores.

Modelo analizado Ford Focus Motor y acabado Active X Sportbreak 1.0 EcoBoost MHEV 155 CV Powershift Potencia 155 CV Velocidad máxima 202 Kmh Aceleración o-100 9,9 s Largo/ancho/alto 4693/1844/1536 mm Potencia máxima RPM 155 CV 6.000 rpm Par máximo Nm/RPM 240 Nm Caja de cambios Automático 7 velocidades Web https://www.ford.es/ Precio 31.487 euros

Actualmente este modelo se ha modernizado de forma notable e incluso ha ido incorporando motorizaciones más ecológicas y modernas, como el motor micro híbrido de 155 caballos que hemos podido probar en el modelo que nos han proporcionado por parte de la marca. Una maniobra para mantener joven un Focus que es estratégico en los mercados europeos. Está disponible en versión berlina, que mide unos 4,40 metros, y familiar o Sportbreak que crece hasta los 4,69 y que es precisamente la carrocería que hemos podido analizar.

Líneas de SUV

Esta versión Active Sportbreak se inspira en las líneas propias de los SUV para dar una imagen más robusta similar a la de los todoterrenos. La altura mayor, de unos 30 milímetros, y la presencia de molduras y otros detalles estéticos subrayan esta intención de orientar la imagen del coche a un entorno de aventura y off-road aunque el coche no disponga de características mecánicas como tracción integral o caja de cambios adaptada para su uso todoterreno.

En el exterior Ford ha actualizado el diseño con respecto al modelo anterior aunque ha mentenido las líneas estéticas en general. Los faros por ejemplo han sido rediseñados y son de tipo LED en todas las versiones. Una de las señas de identidad del modelo, el logotipo ovalado colocado en el capó, se ha movido ahora al centro de la parrilla y es más grande. Además el paragolpes tiene un diseño actualizado y es más grande que en la versión anterior de este modelo.

En la parte estética de este frontal del Focus destaca también un capó elevado y con relieves que lo recorren desde el parabrisas hasta la parte delantera y otros detalles como el spoiler inferior con tomas de aire y remate con moldura en color plateado. A los lados de la parrilla encontramos otras dos molduras en plástico negro que también imitan sendas tomas de aire de los laterales.

Lateral SUV

En el lateral del coche vemos las llantas de aleación de 17 pulgadas con un diseño de cinco aspas que dejan al descubierto las pinzas y los discos de freno. Los pasos de rueda y la parte baja de la carrocería lucen unas generosas molduras de plástico negro que le dan un toque de todoterreno al conjunto. Las barras longitudinales del techo añaden un toque adicional en este sentido.

En la parte trasera Ford también ha retocado el aspecto con respecto a la versión anterior. Lo primero que llama la atención es que se han oscurecido los pilotos, lo que le da al coche un aspecto algo más agresivo, y el parachoques tiene también un diseño diferente y con un aspecto algo más robusto. Las molduras con guiños al todoterreno también están presentes en esta parte de la carrocería.

Si el exterior se ha diseñado para transmitir una imagen de todoterreno y vehículo para el tiempo libre en el interior se han utilizado acabados y materiales de diseño robustos y de calidad para dar una imagen de practicidad más que elegancia con soluciones orientadas a resistir más que a ofrecer una imagen lujosa o exclusiva. El gran cambio viene de la mano del sistema de información y entretenimiento.

La pantalla crece

En la versión que hemos probado se trata de una gran pantalla de 12 pulgadas que sobresale por la parte superior del salpicadero y que gracias a su superficie táctil integra muchas de las funciones que en Focus de la anterior generación eran accesibles mediante mandos y botones. Aunque el funcionamiento de la pantalla es bueno esta integración de funciones es algo incómoda porque hay que usar la pantalla táctil en muchas ocasiones.

Esta concentración de funciones también ha supuesto un diseño mucho más ligero y menos recargado del interior. La instrumentación de nuestro modelo de Focus también estaba a cargo de una pantalla colocada tras el volante con un tamaño de 12,3 pulgadas que muestra información de marcha de una forma clara y con la posibilidad de configuración de los datos que se muestran en la misma. La gráfica y el aspecto es el mismo que en muchos de los modelos de Ford que hemos probado y pensamos que igual merecería una actualización para dar una imagen algo más moderna, aunque el funcionamiento sea impecable.

Los asientos delanteros son cómodos, bien acolchados y con un tacto agradable con un acabado en nuestro caso que incluye una tapicería especial. Llevan el sello de homologación de la organización alemana AGR de protección de la salud verebral y permiten una gran cantidad e ajustes para lograr encontrar el punto exacto para que nos encontremos perfectamente cómodos.

Buenos asientos delanteros

Lo cierto es que recogen bien la espalda y aunque no son de diseño deportivo también sujetan bastante bien en curvas si la conducción no es extremadamente agresiva. Encontramos detalles positivos como recetáculo para el móvil con carga inalámbrica o un cómodo reposabrazos central (algo retrasado) y múltiples huecos portaobjetos. En la parte trasera hay bastante espacio para las piernas, gracias también a que por diseño los asientos delanteros tienen el repaldo en forma cóncava. También hay buen espacio en altura y en anchura lo de siempre: bien para dos personas, justo para tres.

En este sentido el Focus es algo más amable con el pasajero de la plaza central ya que el túnel de transmisión es bajo y no incomoda la colocación de los pies y el respaldo, aunque no perfectamente blando por la presencia del reposabrazos, es lo suficientemente mullido. Sorprende que solamente permita la conexión de un dispositivo para cargar en esta parte trasera y no disponga de salidas de ventilación en la consola.

En lo que respecta al maletero obviamente esta versión Sportbreak lleva ventaja en cuanto a espacio disponible con respecto a la berlina normal. El volumen del maletero de esta versión alcanza los 635 litros que es mucho y está en línea con otros modelos competidores. Puede ampliarse abatiendo la segunda fila de asientos hasta los 1.653 litros y permite abatir el reposabrazos para colocar objetos de gran longitud.

Un motor con empuje

En lo que respecta a las prestaciones estamos, como hemos adelantado, ante un motor de hibridación ligera con motor eléctrico de 48V y una potencia total de 155 caballos. El cubicaje es minúsculo para la potencia que entrega: un litro suman los tres cilindros que componen el motor de explosión. En el caso de nuestro modelo asociado a un cambio automático Powershift de siete relaciones. Está disponible un motor de 125 caballos de las mismas características además de otras versiones diesel y gasolina.

El funcionamiento del pequeño motor sorprende por la suavidad e incluso no se nota el clásico ruido de los motores de tres cilindros menos redondo y más áspero que el que emiten los motores con cilindros emparejados. Tiene un ligero titubeo si requiere potencia de forma brusca, no sabemos si por el motor o por el cambio, pero por lo demás progresa una vez metido en harina y acelera con decisión. Esto le permite rozar por debajo los diez segundos al acelerar de cero a cien.

El chásis de este Focus es todo un clásico de la estabilidad y en este modelo no defrauda con reacciones quizás algo lentas pero siempre precisas cuando enlazamos curvas. La buena visibilidad por la posición elevada del puesto de conducción y la dirección bastante precisa transmiten seguridad y al mismo tiempo proporcionan un plus a la hora de las maniobras en ciudad a baja velocidad.

Buenas sensaciones

No es un coche que proporcione unas sensaciones que puedan considerarse deportivas, pero su respuesta es lo suficientemente brillante como para divertirse si se diera el caso. Fuera del asfalto no se porta mal, pero por su concepción y carrocería es más indicado para carreteras sin asfaltar que realmente para aventurarse en territorio off-road.

El motor es parco en consumos y se pueden mantener los 6 o 7 litros a los cien kilómetros en autopista sin demasiado esfuerzo siempre que no pisemos el acelerador a fondo. En ciudad sube el consumo, pero no tanto como en otros modelos con motores más grandes. La etiqueta Eco permite además ciertas ventajas en entornos urbanos que dependerán en cada caso.

Conclusiones

Estos modelos de compromiso que logran un equilibrio entre lo práctico (que no aburrido) y lo dinámico (que no deportivo) tienen un público numeroso y eso lo saben fabricantes como Ford que con propuestas como este Focus contentan tanto a familias como a padres y madres de esas mismas familias que son aficionados a la conducción. En este caso además tanto a una conducción más agresiva y dinámica como a puntuales excursiones fuera del asfalto.

Este modelo además dispone de mucho espacio y capacidad de carga por lo que puede competir sin complejos con los SUV compactos en estos términos. Nos ha gustado el refinamiento de marcha del motor y el planteamiento práctico y austero aunque un poco menos el ahorro en botones y mandos y otros detalles aunque en conjunto podemos decir que es un modelo que consigue con creces su objetivo.