Mark Cerny dice que PS5 no fue diseñada como un PC de bajo coste, ¿tiene razón?

Las consolas llevan muchos años marcando el ritmo de desarrollo de los videojuegos. Esto se empezó a convertir en una realidad con Xbox 360 y PS3, se consagró con PS4 y Xbox One, y no ha hecho más que reafirmarse con PS5 y Xbox Series X-Series S, que representan a la generación actual de consolas y son la base de todos los videojuegos que se desarrollan.

Que un juego se desarrolle partiendo de la base que marcan las consolas tiene consecuencias muy importantes, ya que implica que al final la base técnica y los pilares centrales de un juego determinado no pueden exceder ciertos límites, porque podría funcionar terriblemente mal con dichas consolas o acabar siendo directamente incompatible.

Es posible apreciar esto sin entrar en detalles técnicos complejos. Pensad, por ejemplo, en las diferencias que existen entre un juego de transición intergeneracional desarrollado para PS4 y PS5 como Cyberpunk 2077 en su versión original, y en las diferencias que presentaba Cyberpunk 2077 en su versión 2.0, una actualización que eliminó los límites que imponían la vieja generación de consolas y lo optimizó para la generación actual.

Con el paso del tiempo las consolas también se han ido acercando cada vez más a un diseño y a una arquitectura tipo PC. Este enfoque se consolidó con PS4 y Xbox One, y se ha repetido con PS5 y Xbox Series X, tanto que hace cosa de un año vimos que era posible montar un PC superior a PS5 sin necesidad de hacer una gran inversión. Esto es hoy en día más fácil que nunca, gracias a la bajada de precio que han experimentado algunos componentes.

Sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que una consola es un PC. Esto no es cierto porque, aunque utilicen componentes similares y tengan un diseño parecido, al final son sistemas distintos que ofrecen diferentes posibilidades de uso. Una consola está optimizada para mover juegos, y no ofrece las mismas posibilidades ni tiene el mismo nivel de soporte y de funciones que un PC.

PS5 es única, no es un PC de bajo coste

En una reciente entrevista el jefe de diseño y arquitectura responsable de PS4 y PS5, Mark Cerny, ha profundizado sobre este tema, y ha dicho que PS5 no fue diseñada como un PC de bajo coste, y que todavía ofrece un valor muy sólido en relación precio-rendimiento frente a un PC actual. Tiene razón en que dicha consola no es un PC, y también en que esta ha ofrecido un valor atractivo desde su lanzamiento.

A nivel de hardware, PS5 no equivale a un PC de bajo coste, en esto Cerny también dice la verdad, porque con un PC de bajo coste no podríamos dar forma a una configuración parecida a la de esta consola ni mover juegos actuales a su mismo nivel de calidad gráfica, fluidez y resolución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al final una consola es un sistema cerrado y limitado, y que Sony no fue totalmente sincera con las capacidades de PS5 en el momento de su lanzamiento.

Puedo poner muchos ejemplos, pero los más sonados fueron el famoso «resolución 8K» y el hablar de trazado de rayos como si este sistema fuese realmente capaz de trabajar con esa tecnología sin problemas. Nada más lejos de la realidad, PS5 es una consola diseñada para 1080p o 1440p en el mejor de los casos, y el trazado de rayos le queda grande. Incluso con todo esto sobre la mesa seguía ofreciendo un valor interesante por 500 euros, que fue su precio de lanzamiento.

Las consolas han contribuido a impulsar también el uso de APIs más avanzadas, como DirectX 12 y Vulkan en juegos, y la adopción del SSD como estándar ha sido posible también gracias a la generación actual, pero se está volviendo a repetir lo que vimos con la generación anterior, un efecto freno por las limitaciones de la generación actual de consolas que, como dije, son la base de los desarrollos de videojuegos.

El trazado de rayos ha contribuido a marcar la diferencia entre consolas y PC en términos de potencia. Como dije, esta tecnología queda grande a las consolas actuales, pero incluso una modesta GeForce RTX 4060 es capaz de mover juegos con trazado de rayos y calidad máxima de forma fluida, algo que pone en evidencia que al final una consola nunca será un PC, y la verdad es que esto no es un problema, porque está claro que tampoco aspira a serlo.