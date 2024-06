Gears of War: E-Day llevará el Unreal Engine 5 a un nuevo techo técnico

Gears of War: E-Day fue uno de los juegos más importantes y más interesantes que mostró Microsoft durante el Xbox Games Showcase de este año. Sabíamos que este título utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5, pero no teníamos detalles técnicos concretos más allá de esto, hasta ahora.

The Coalition, desarrolladora del juego, ha dado nuevos detalle sobre Gears of War: E-Day, y la verdad es que me ha sorprendido. Gracias al salto al Unreal Engine 5, al uso de Nanite para mejorar la geometría, y a la exclusividad del juego para Xbox Series X-Series S y PC se ha incrementado el nivel de detalle de personajes y escenarios hasta en 100 veces comparado con lo que vimos en Gears 5.

Esa mejora del nivel de detalle se puede ver fácilmente en el tráiler de presentación que, os recuerdo, no utiliza gráficos pre-renderizados, sino que muestra una escena recreada con el motor del juego en tiempo real. Esto quiere decir que ese es el nivel de calidad gráfica que podemos esperar en el juego, y sí, es impresionante.

Gears of War: E-Day tendrá trazado de rayos

Otra novedad importante que se ha confirmado es que The Coalition utilizará trazado de rayos aplicado a iluminación, sombras y reflejos en Gears of War: E-Day. Es muy probable que el trazado de rayos acabe siendo exclusivo de la versión para PC, ya que no creo que Xbox Series X vaya a ser capaz de mover un juego de este calibre con trazado de rayos aplicado a todos esos elementos.

Todavía no tenemos detalles sobre los requisitos que deberemos cumplir para poder mover Gears of War: E-Day, pero está claro que van a ser elevados, y que podrían ser superiores a los de los juegos basados en el Unreal Engine 5 que hemos ido viendo hasta ahora. Con todo, espero que The Coalition incluya soporte de NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS para mejorar el rendimiento.

Microsoft no ha dado una fecha de lanzamiento, así que no sabemos cuándo llegará Gears of War: E-Day. Con todo, por la fecha en la que nos encontramos y por lo poco que mostraron durante el evento no creo que lleguemos a verlo este año. Lo más probable es que su lanzamiento se produzca en algún momento de 2025. Será exclusivo de Xbox Series X, Series S y PC, aunque algunas fuentes dicen que Microsoft acabará tarde o temprano con esta exclusividad, y que la saga Gears llegará a PlayStation.