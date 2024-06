Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y no, Ultraman: El ascenso no tiene rival, al menos en lo que a novedades puras y duras se refiere. Pero hay muchas otras cosas, si es que no te va la animación.

Netflix

Netflix la lleva una semana más y no está siendo lo habitual este año, pero si estrenan algo como Ultraman: El ascenso hay que reconocérselo… Que no eres de animación, dices. También llega a la plataforma la nueva temporada de su culebrón de moda, Los Bridgerton y si eres más sui géneris prueba con la antología fantástica de periferia Pesadillas y ensoñaciones de Joko Anwar… ¡pero no te pierdas As bestas si aún no la has visto!

Te lo voy a decir claro: si no te gusta la animación, tienes un problema, y es que hay excepciones para todo y Netflix, la conocida churrería de los contenidos audiovisuales, destaca precisamente por venir produciendo algunas de las películas -también series- de animación más interesantes de los últimos años. Un buen ejemplo es este Ultraman: El ascenso, cuya corta andadura se ha saldado ya con una de las mejores puntuaciones que se recuerdan en los sitios especializados, tanto por parte de la crítica como del público.

No, Ultraman: El ascenso no reinventa nada, pero sí le da un nuevo y fresco aire al veterano superhéroe de origen japonés, escrito y dirigido ahora por cineastas estadounidenses. Pero no temas, porque como te acabo de adelantar, los resultados han sido sobresalientes, cabe repetir, en base a quienes han podido disfrutar ya del largometraje. Con un estilo más moderno que puede recordar un poco a cosas como las últimas pelis animadas de Spider-Man. Ultraman deberá enfrentarse a su peor enemigo hasta la fecha.

Más contenidos exclusivos:

Doctor Clímax (T1). «En la Tailandia de los años 70, un dermatólogo inicia una inesperada revolución sexual cuando se convierte en el doctor Clímax, un columnista decidido a romper tabúes.»

(T1). «En la Tailandia de los años 70, un dermatólogo inicia una inesperada revolución sexual cuando se convierte en el doctor Clímax, un columnista decidido a romper tabúes.» El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (T2). «Ken Goldin y su preparado equipo dirigen la acción trepidante de esta serie que entra en una prestigiosa casa de subastas especializada en objetos raros para coleccionistas.»

(T2). «Ken Goldin y su preparado equipo dirigen la acción trepidante de esta serie que entra en una prestigiosa casa de subastas especializada en objetos raros para coleccionistas.» Los Bridgerton (T3). «Mientras las nuevas debutantes aspiran a ser la más bella del baile, una discreta joven con una doble vida brilla por sí sola entre secretos y sorpresas.»

(T3). «Mientras las nuevas debutantes aspiran a ser la más bella del baile, una discreta joven con una doble vida brilla por sí sola entre secretos y sorpresas.» Misterios de los guerreros de terracota . «Miles de guerreros de terracota custodiaban la tumba del primer emperador chino. Esta es su historia, contada a través de pruebas arqueológicas y recreaciones.»

. «Miles de guerreros de terracota custodiaban la tumba del primer emperador chino. Esta es su historia, contada a través de pruebas arqueológicas y recreaciones.» No necesitan presentación con David Letterman (T5). «Con una combinación de humor, curiosidad y entrevistas profundas con gente extraordinaria, Letterman vuelve a la butaca de presentador, tras 33 años dominando la franja de medianoche.»

(T5). «Con una combinación de humor, curiosidad y entrevistas profundas con gente extraordinaria, Letterman vuelve a la butaca de presentador, tras 33 años dominando la franja de medianoche.» Pesadillas y ensoñaciones de Joko Anwar (T1). «En esta colección de siete historias alucinantes imaginadas por el guionista y director Joko Anwar se desarrollan historias de fenómenos sobrenaturales de ciencia ficción.»

(T1). «En esta colección de siete historias alucinantes imaginadas por el guionista y director Joko Anwar se desarrollan historias de fenómenos sobrenaturales de ciencia ficción.» Tour de Francia: En el corazón del pelotón (T2). «Esta apasionante docuserie sigue las penas y las alegrías de varios equipos de ciclismo de élite que compiten en la carrera más exigente del mundo.»

Entra en catálogo:

Apple TV+

Apple TV+ resurge con un par de novedades: una nueva serie original basada en una historia muy conocida y una nueva iteración de las aventuras del perrito más buenrollero del mundo.

Presunto inocente es la nueva serie original de Apple TV+ sí, a poco que te gusten los dramas judiciales a ritmo de thriller la conocerás, porque se basa en una novela muy conocida y en una película más conocida aún, protagonizada por Harrison Ford en 1990 con un éxito considerable. Pero no tengas reparos en tragarte esta nueva adaptación, porque viene avalada por el guión y dirección de David E. Kelley (*Big Little Lies *, El abogado del Lincoln), está protagoniza por Jake Gyllenhaal (Zodiac, Brokeback Mountain) y, más importante todavía, por lo general está recibiendo buenas críticas.

Más contenidos exclusivos:

Campamento Snoopy (T1). «Tras descubrir que su tropa corre el riesgo de disolverse, Snoopy y los Beagle Scouts se van al campo para ganar sus medallas al mérito. Mientras, Carlitos y sus amigos disfrutan del verano en el campamento Remoto.

Amazon Prime Video

Continuamos el repaso semanal con lo que trae Amazon Prime Video, que no es poco, sino todo lo contrario, aunque al margen de la nueva y esperada temporada de su serie estrella The Boys, la cuarta ya, todo lo demás va directo a engrosar el catálogo de la plataforma…. ¡incluyendo Doctor Who!

Contenidos exclusivos:

The Boys (T4). «El mundo está al límite. Victoria Neuman está más cerca que nunca del despacho oval y bajo el férreo control del Patriota, que consolida su poder. Carnicero, al que le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras.»

Entra en catálogo:

Max

Contenidos exclusivos:

Chylka (T3). «Drama legal polaco sobre Joanna Chyłka, una abogada valiente y rebelde que no se detendrá ante nada ni ante nadie para descubrir la verdad.»

(T3). «Drama legal polaco sobre Joanna Chyłka, una abogada valiente y rebelde que no se detendrá ante nada ni ante nadie para descubrir la verdad.» Condenada (T3). «La jueza Alicia acaba en prisión por asesinato. Desea vengarse de quienes la traicionaron mientras sobrevive entre mujeres a las que condenó.»

(T3). «La jueza Alicia acaba en prisión por asesinato. Desea vengarse de quienes la traicionaron mientras sobrevive entre mujeres a las que condenó.» El inicio del mundo de Craig . «Craig, un chico nuevo en el barrio, se lanza a buscar un tesoro en el bosque.»

. «Craig, un chico nuevo en el barrio, se lanza a buscar un tesoro en el bosque.» Fantasmas (T1). «A través de historias introspectivas y fantásticas, Julio Torres emprende un viaje para encontrar su pendiente dorado de ostra perdido.»

(T1). «A través de historias introspectivas y fantásticas, Julio Torres emprende un viaje para encontrar su pendiente dorado de ostra perdido.» Hannah Einbinder: A tomar viento. «La estrella de Hacks, Hannah Einbinder, invita al público a vivir un viaje psicodélico repleto de historias, personajes y chistes.»

Entra en catálogo:

Disney+

Contenidos exclusivos:

Bienvenidos al Wrexham Football Club (T3). «Rob McElhenney y Ryan Reynolds dirigen el Wrexham Football Club mientras intentan contar una historia de superación que el mundo apoyaría.»

(T3). «Rob McElhenney y Ryan Reynolds dirigen el Wrexham Football Club mientras intentan contar una historia de superación que el mundo apoyaría.» Colegio Abbott (T3). «Esta comedia sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora algo sorda, que intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia.»

(T3). «Esta comedia sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora algo sorda, que intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia.» Desde el mañana (T1). «A los pocos días de mudarse a una nueva casa con su familia, Gabriela descubre bajo el suelo de su despensa una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno: ve fragmentos del futuro y, en uno de ellos, la muerte de su hija.»

SkyShowtime

Contenidos exclusivos:

Nate el Grande (T2). «Nate Wright es un niño precoz de 11 años que cursa sexto grado con sus mejores amigos Francis y Teddy. Ya sea lidiando con desastres en casa o castigos en la escuela, Nate es un imán para los retos y se expresa a través de los dibujos que crea.»

Entra en catálogo:

Movistar Plus+

Entra en catálogo:

Filmin

Entra en catálogo: