El gigante surcoreano ya está trabajando en el Galaxy S25, un smartphone de próxima generación que se convertirá en el sucesor del Galaxy S24 y que ya ha se ha convertido en el objetivo de numerosos varios rumores y pequeñas filtraciones. Esta es la estrategia que normalmente siguen todos los grandes del mundillo tecnológico, porque les permite apurar al máximo los tiempos de desarrollo y les da más margen de maniobra.

Por razones evidentes todavía no tenemos mucha información sobre el Galaxy S25, pero ya hemos empezado a ver algunos rumores interesantes que tienen bastante credibilidad, y que en líneas generales nos pintan una nueva generación que no marcará una gran evolución frente a los modelos actuales. Esto es totalmente lógico, al fin y al cabo cada vez resulta más complicado innovar en el sector smartphone, tanto a nivel de hardware como de diseño.

La serie Galaxy S25 va a adoptar un enfoque marcadamente continuista comparado con los Galaxy S24, sobre todo a nivel de diseño, aunque obviamente esto no quiere decir que no vayamos a ver algunos cambios. Simplemente implica que estos serán mínimos. Con respecto al hardware, es probable que las novedades sean más profundas comparadas con las introducidas en la generación anterior, aunque sobre este tema hablaré más a fondo un poco más adelante.

Tened en cuenta, antes de empezar, que todo lo que os voy a contar en este artículo son informaciones que no están confirmadas oficialmente, y que por tanto pueden experimentar cambios en todo o en parte. No obstante, tienen bastante sentido, son muy creíbles y también podrían acabar cumpliéndose en líneas generales, algo que ya ocurrió con numerosos rumores que os ofrecimos en su momento sobre los Galaxy S24. Sin más poneos cómodos, que empezamos.

Galaxy S25: diseño y calidad de construcción

La serie Samsung Galaxy S está formada por smartphones de gama alta que tienen la consideración de dispositivos premium, lo que significa que siempre cuentan con un diseño y un acabado acorde a lo que podemos esperar de esta gama, y que están fabricados en metal y cristal. El plástico no tiene cabida en esta familia, aunque se utilizó ocasionalmente en el Galaxy S21, que montó una parte trasera fabricada en dicho material.

Los Galaxy S24 y S24+ están fabricados en aluminio y cristal, mientras que el Galaxy S24 Ultra utilizó titanio y cristal. Lo más probable es que Samsung repita ese mismo enfoque con los Galaxy S25, aunque no podemos descartar que el titanio acabe llegando al Galaxy S25+. Esta sería una manera de diferenciar a dicho terminal del modelo base, que seguiría siendo la opción más económica.

Por lo que respecta al diseño, no debemos esperar grandes cambios frente a la generación actual. Samsung ya introdujo una novedad importante en los Galaxy S24 frente a la generación anterior, un marco totalmente plano en las versiones estándar y plus y una pantalla completamente plana en el modelo ultra. Ese mismo planteamiento se repetirá en los Galaxy S25, y en caso de que nos encontremos con algún cambio este será menor y estará limitado probablemente a la colocación o integración de las cámaras.

Sé que algunos todavía están esperando a que Samsung se atreva a introducir una cámara frontal totalmente integrada en la pantalla, pero si os soy sincero creo que es probable que esto nunca llegue a ocurrir, porque es algo que incrementará en gran medida el coste de fabricación, con el impacto que ello tendrá en el precio de venta, y que además reducirá muchísimo la calidad de imagen que dicha cámara será capaz de ofrecer.

Versiones y posibles especificaciones

Salvo sorpresa, Samsung repetirá la estrategia de la generación actual, lo que significa que veremos un total de tres nuevos terminales, el modelo estándar, la versión plus y la ultra, siendo esta última la más completa y cara de las tres. El Galaxy S25 Ultra no solo tendrá una pantalla más grande, sino que además seguirá ofreciendo una mayor calidad de construcción gracias al uso de titanio y contará con un conjunto de cámaras superior.

Como ha ocurrido con la generación actual, y con las anteriores, la familia Galaxy S25 utilizará dos tipos de SoC diferentes, el Exynos 2500 de Samsung y el Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Según las últimas informaciones el Exynos 2500 tendrá una CPU de diez núcleos dividida en un núcleo Cortex-X5 de alto rendimiento a 3,2 GHz, tres núcleos Cortex-A730 a 2,5 GHz, dos núcleos Cortex-A730 adicionales a 2,3 GHz y cuatro núcleos Cortex-A520 de alta eficiencia a 2 GHz. Su GPU será una Xclipse 950 basada en la arquitectura RDNA 4. Estará fabricado en el nodo de 3 nm de segunda generación de Samsung.

Por su parte, el Snapdragon 8 Gen 4 tendrá una CPU de 8 núcleos Nuvia identificados con el nombre en clave Phoenix, que quedarían divididos en dos núcleos de alto rendimiento con un pico de frecuencia de hasta 4 GHz y otros seis núcleos equilibrados funcionando a una frecuencia inferior. Como no podía ser de otra forma su GPU será una Adreno de nueva generación capaz de ofrecer un rendimiento notablemente superior al de la generación actual. Este chip estará fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC.

Todavía no está claro cómo distribuirá Samsung el uso de esos dos SoCs en la serie Galaxy S25, pero lo más probable es que el modelo estándar esté basado en el Exynos 2500, y que el modelo plus utilice también el Snapdragon 8 Gen 4 en ciertos mercados. Por su parte el Galaxy S25 Ultra podría llegar únicamente con el chip de Qualcomm, como ya ocurrió con la generación actual.

Otro cambio importante que podríamos ver, y que creo que es necesario destacar, es el aumento de la cantidad de memoria RAM en todos los Galaxy S25. Esto podría estar motivado por la creciente apuesta de la compañía por el uso de la IA para mejorar la experiencia de uso, una tecnología que tiene un gran consumo de recursos, y que necesita de una gran cantidad de memoria RAM para ofrecer un rendimiento aceptable.

Posibles especificaciones del Galaxy S25

SoC Exynos 2500.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

8 GB de memoria RAM. Puede que Samsung aumente la RAM a 12 GB, o que lance una configuración opcional con dicha cantidad.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Versiones con 256 GB y 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: angular de 50 MP con un nuevo sensor Sony, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.000 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

Posibles especificaciones del Galaxy S25+

SoC Exynos 2400 (internacional) o Snapdragon 8 Gen 4 (Estados Unidos y Canadá).

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

12 GB de memoria RAM. Puede que Samsung lance una versión con 16 GB de RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, y 512 GB de capacidad de almacenamiento en la versión superior.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: angular de 50 MP con un nuevo sensor Sony, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.800 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

Posibles especificaciones del Galaxy S25 Ultra

Snapdragon 8 Gen 4.

Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

12 GB de memoria RAM. Puede que Samsung lance una versión con 16 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Versiones con 512 GB y 1 TB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Cuatro cámaras traseras: angular de 200 MP con nuevo sensor Samsung de una pulgada, gran angular de 12 MP, teleobjetivo de 10 MP y periscopio de 50 MP.

Batería de 5.000 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

El uso de nuevos sensores en todos los modelos supondrá una mejora considerable a nivel fotográfico en la cámara principal, y el cambio de SoC se traducirá en un aumento importante del nivel de rendimiento tanto en CPU como en GPU. Viendo la evolución de la GPU Xclipse 940, basada en RDNA 3, creo que será interesante ver qué es capaz de ofrecer la arquitectura RDNA 4 en la Xclipse 950.

Para aquellos que tengan un Galaxy S24 o incluso un Galaxy S23 estos cambios no serán suficientes para incentivarlos a cambiar su smartphone, pero para aquellos que tengan un Galaxy S22 o un modelo anterior sí que empezarían a ser más interesantes. Los Galaxy S25 tendrán garantizados siete años de actualizaciones, como ocurrió con la serie Galaxy S24, así que ofrecerán una larga vida útil.

Cuándo llegarán los Galaxy S25 y qué precio tendrán

Samsung mantiene un ciclo de renovación anual, así que aunque no tenemos una fecha de lanzamiento confirmada podemos deducir que la presentación de los Galaxy S25 debería producirse en algún momento del mes de enero de 2025, y que su lanzamiento tendrá lugar entre finales de dicho mes y principios de febrero de 2025. Este margen nos dejaría exactamente un año de distancia entre la generación actual y la generación futura.

No obstante, tenemos que tener siempre en cuenta que Samsung puede cambiar tanto la fecha de presentación como la de lanzamiento en función de sus necesidades, aunque en cualquier caso no es probable que decida irse más allá del mes de febrero de 2025, ya que el gigante ha ido acercando el lanzamiento de sus nuevas generaciones al mes de enero para no dejar que pase mucho tiempo entre su llegada y el lanzamiento previo de los nuevos iPhone de Apple

Por lo que respecta al precio, tengo muchas dudas sobre lo que podría hacer Samsung con los Galaxy S25, aunque viendo lo ocurrido con la generación actual me inclino a pensar que podría intentar mantener el mismo nivel de precios, o que en el peor de los casos veríamos solo un pequeño aumento. Todo dependerá también de las especificaciones finales de cada modelo, aunque haciendo una estimación aproximada creo que la cosa quedará más o menos tal que así:

Precio estimado del Galaxy S25 de 8 GB de RAM y 128 GB: entre 909 y 959 euros.

Precio estimado del Galaxy S25+ de 12 GB de RAM y 256 GB: entre 1.159 y 1.219 euros.

Precio estimado del Galaxy S25 Ultra de 12 GB de RAM y 256 GB: entre 1.419 y 1.479 euros.

Para dar un impulso a las compras de esta nueva generación de smartphones Samsung seguirá confiando en las promociones de reserva y precompra, lo que significa que volverá a ofrecer incentivos a aquellos que decidan reservar su Galaxy S25 antes de que se produzca el lanzamiento. Este periodo normalmente dura entre una y dos semanas tras el anuncio de la nueva generación, y la promoción suele constar de descuentos y regalos, como cargadores o auriculares inalámbricos.

Imágenes conceptuales por cortesía de Science and Knowledge y Onleaks.