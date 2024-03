¿Funcionará el Snapdragon 8 Gen 4 a 4,30 gigahercios?

Aunque todavía faltan meses para su llegada, ya podemos tener la certeza de que el Snapdragon 8 Gen 4 será el SoC con el que Qualcomm querrá motorizar gran parte de la gama alta del mercado de los smartphones de 2025. No hace falta ser futurólogo para llegar a esta conclusión, claro, pues el ciclo de vida de la plataforma Snapdragon es más que conocido desde hace ya bastantes años, en los que lo único que ha cambiado (además de la propia tecnología que emplean, claro está) es el sistema empleado para darles nombre a las sucesivas generaciones.

También hemos sabido, de manera oficial, que esta generación traerá un cambio muy importante, y es que Qualcomm dejará atrás los núcleos Cortex para emplear, en su lugar, núcleos Oryon, si bien informaciones posteriores apuntan a que no serán los mismos que se integrarán en los SoC dirigidos al mercado del PC, sino una variante adaptada al contexto de los smartphones y denominada Phoenix, algo que tiene bastante más sentido que llevar núcleos de PC a smartphone, más aún si tenemos en cuenta el rumor que apunta a que el Snapdragon 8 Gen 4 podría prescindir de los núcleos de eficiencia.

Así pues, y a pocos meses de que finalice su desarrollo, algo que está previsto que ocurra entre abril y mayo, Qualcomm todavía cuenta con margen de tiempo para realizar pruebas de rendimiento, fiabilidad, temperatura y demás, con el fin de intentar proporcionar un integrado capaz de proporcionar el máximo rendimiento sostenible. Y es en ese contexto en el que se habrían filtrado información que afirman que el Snapdragon 8 Gen 4 llegará a funcionar a 4,3 gigahercios, una auténtica barbaridad de salto, pues recordemos que el núcleo de máximo rendimiento del Gen 3, el ARM Cortex-X4, tiene su tope en los 3,3 gigahercios.

Así, de manera muy reciente hemos podido ver alguna información que afirmaba que la velocidad de trabajo del futuro SoC será esa, 4,3 gigahercios, pero ante esta información debemos preguntarnos si eso tiene sentido, y según lo planteado por Wccftech no, y no lo tiene por dos razones bastante sencillas: temperatura y consumo, así como una derivada de la primera, que es la de costes. Dicho de manera más clara, no, el Snapdragon 8 Gen 4 no trabajará a 4,30 gigahercios.

El problema térmico es más que evidente, un integrado trabajando a dicha velocidad necesita de una solución de refrigeración muy avanzada, muy por encima de las existentes en la actualidad en el mercado. ¿Llegarán esas soluciones en el futuro? Es probable que sí, pero todavía tendremos que esperar unos cuantos años hasta ver algo así. Y la derivada económica que mencionaba tiene que ver, precisamente, con este punto, pues los costes en investigación y desarrollo en este sentido actúan como factor, muy limitante, pues puede comprometer por completo los márgenes de beneficio de las tecnológicas que decidan embarcarse en este proyecto, más aún si lo hacen con intención de que este sistema pueda debutar en el mercado a finales de este año o a principios de 2025.

Por otra parte tenemos el problema del consumo, pues esas mismas informaciones afirman que, con ese rendimiento, el consumo de un único núcleo podría escalar hasta los 10 vatios al trabajar a dicha velocidad, algo que tiene sentido en el contexto de un PC pero que es inimaginable si hablamos de un smartphone.

Así pues, sí que es posible que Qualcomm haya realizado alguna prueba de rendimiento de los núcleos que conformarán el Snapdragon 8 Gen 4, pero solo con el fin de realizar una comprobación de rendimiento bruto, no para establecer la velocidad de trabajo del integrado en dicho punto. ¿Veremos un SoC de smartphone trabajando a dicha velocidad? Podemos apostar a que sí, pero aún tendrán que pasar unos cuantos años hasta que esto ocurra.