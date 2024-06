¡Última llamada! Google Podcasts cierra mañana

Todo lo que empieza tiene un final, y Google Podcasts no es una excepción. En este caso, eso sí, al menos podemos decir que no nos pilla por sorpresa, ya que la tecnológica del buscador empezó a avisar sobre ello en septiembre del año pasado. Y la razón de ser, como ya nos adelantaron y te contamos en aquel momento no es otra que la de trasladar este tipo de contenido a YouTube Music, concentrando de este modo música y podcasts, como ya hacían previamente otros servicios como Spotify.

El cierre del servicio no ha sido simultáneo en todo el mundo, pues desde el 2 de abril dejó de estar disponible en Estados Unidos, aunque es cierto que, en aquel momento, todavía no se habían liberado en el resto del mundo las funciones necesarias para poder transferir las suscripciones de Google Podcasts a otros servicios, ya fuera YouTube Music o cualquier otro servicio de terceros. Afortunadamente, eso sí, no nos hicieron esperar mucho, pues a finales del mismo mes éstas ya fueron habilitadas.

Aunque YouTube Music cuenta con algunas limitaciones que podrían empeorar la experiencia de escucha de podcasts con respecto a la que ofrecía Google Podcasts, principalmente para los usuarios con cuentas gratuitas, la tecnológica es consciente de ello y, en respuesta, ha eliminado las principales restricciones en este sentido. Así, a la hora de reproducir podcasts en YouTube Music, aunque no dispongas de cuenta premium, podrás descargarlos para escucharlos sin conexión, y también reproducirlos con la app en segundo plano y también con el smartphone bloqueado.

Ahora bien, aunque esas herramientas y funciones han estado disponibles desde hace ya algún tiempo, todavía es posible emplear ambos servicios, pero eso está a punto de concluir, ¿por qué? Porque hoy es el último día de Google Podcasts. Como se indica al abrir la app (puedes verlo en la imagen sobre este párrafo) a partir de mañana el servicio ya no estará operativo, por lo que si todavía lo estás empleando y aún no lo has hecho, este es el momento ideal para que migres o exportes tus suscripciones a otra plataforma de tu elección.

La urgencia, eso sí, es principalmente para que puedas seguir con tus escuchas desde mañana, pues Google todavía concede un plazo adicional para realizar el proceso de migración con las funciones que han habilitado para tal fin, un plazo que se extiende hasta el 29 de julio de 2024, según podemos leer en la página de soporte. En la misma, además, también se indica que todos nuestros datos en relación con Google Podcasts se mantendrán disponibles en Google Takeout durante un mínimo de un año.