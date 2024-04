Se acerca el final de Google Podcasts, por lo que si aún lo utilizas o tienes ahí suscripciones que no quieres perder, es el momento de migrar hacia otra solución, aprovechando que han habilitado la herramienta de exportación para todo el mundo.

De hecho, si todavía usas Google Podcasts ya estarás al tanto de la noticia, porque ya habrás visto el aviso que muestra la aplicación nada más entrar: Después del 23 de junio de 2024, ya no podrás escuchar pódcasts en Google Podcasts se indica, ofreciendo a continuación un par de enlaces con más información y «exportar tus suscripciones». Lo cierto es que no tiene pérdida, salvo que seas muy despistado o te hayas pasado a otra alternativa.

No es nada que no se supiera ya. Así pues, aunque la fecha límite para seguir usando Google Podcasts es el 23 de junio, el tiempo para exportar los datos será mayor en realidad: si en Estados Unidos el fin se dio el pasado 2 de abril y han dado margen hasta julio para exportar los datos existentes, es de esperar que en el resto de mercados se mantengan las mismas condiciones.

Pese a ello, no merece la pena seguir usando lo que es un muerto viviente… y mira que Google Podcasts es una aplicación bien hecha. Mucho mejor, al menos para el tema de los pódcast, que la alternativa por defecto que promulga Google, YouTube Music. Pero es lo que hay: Google Podcasts se despide y, o te vas a YouTube Music, o te buscas una alternativa de verdad (afortunadamente, hay mil ahí fuera).

Google Podcast listeners around the world 🌏 can now

1️⃣ move their subscriptions to YouTube Music or

2️⃣ export them to another app of choice

US listeners 🇺🇸 can no longer listen to their pods on Google Podcasts but can still transfer

all the updates ➡️ https://t.co/HM1J0Q0BH7 https://t.co/Pm79l4wK8F pic.twitter.com/OiF7g9S0SF

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 24, 2024