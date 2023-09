Google Pódcasts se mudará a YouTube Music en 2024

Es posible que, incluso si escuchas podcasts de manera habitual, no supieras hasta ahora de la existencia de Google Pódcasts, la plataforma de la empresa del buscador en la que podemos navegar entre múltiples contenidos de este tipo, añadir nuevas fuentes mediante RSS, función que llegó al servicio a finales de 2020, gestionar suscripciones y, claro, también escucharlos. Personalmente, aunque reconozco que apenas la he empleado, siempre me ha parecido una herramienta bien planteada, con las funciones necesarias y un diseño liviano, claro y acertado, que debutó a mitades de 2021.

No obstante, como digo, nunca ha llegado a lograr una gran popularidad, y como ya sabemos, Google es una de esas compañías a las que no les tiembla el pulso a la hora de tomar medidas taxativas, algo que ha ocasionado que, desde hace ya algún tiempo, se haya ido extendiendo la opinión de que la compañía no tardaría mucho en darle carpetazo a Google Pódcasts. Sin embargo, hacerlo en un momento en el que este tipo de contenido goza de una enorme popularidad, supondría un movimiento estratégicamente erróneo.

A principios de este año, sin embargo, supimos que los podcasts llegarían en breve a YouTube Music, un movimiento que se inició en Estados Unidos en abril de este año, dando un primer paso en su expansión internacional tres meses después, a mitades de julio. Desde entonces, claro, hemos permanecido pendientes sobre más avances en este sentido, es decir, esperando su llegada a nuevas regiones y mercados, para tener un indicador del ritmo con el que Google se plantea esta expansión. Y, claro, desde entonces también nos hemos estado preguntando cómo dejaba esto a Google Pódcasts.

Pues bien, ya no tenemos que preguntarnos nada, puesto que Google ha contado sus planes al respecto, y que coinciden con lo que cabía esperar. Así, según podemos leer en el blog oficial de YouTube, Google cerrará Google Pódcasts en 2024, ofreciendo a usuarios y creadores la posibilidad de trasladarse si lo desean a YouTube Music. No se indican de momento, eso sí, ni fechas concretas ni si este cambio se llevará a cabo a nivel global de manera simultánea o si, por el contrario, lo harán de manera progresiva.

En la publicación podemos leer que Google ha obtenido mucho más éxito como plataforma de podcasts con YouTube Music que con Google Pódcasts (23% de cuota de mercado, frente al 4% de GP en Estados Unidos), es decir, que con este cambio la compañía sí que puede hacer frente en este mercado a otras plataformas, como Spotify o a Apple Podcasts.

Con respecto al proceso de migración, esto es lo que se indica en la web:

«Queremos asegurarnos de hacer esto bien y darles a los seguidores y podcasters suficiente tiempo para hacer la transición. Para los usuarios, significa una herramienta de migración simple y la capacidad de agregar fuentes RSS de podcasts a su biblioteca de YouTube Music, incluidos programas que YouTube no aloja actualmente. Para aquellos que prefieren una plataforma de escucha diferente, las herramientas también incluirán una opción para descargar un archivo OPML de sus suscripciones a programas, que podrán cargar en una aplicación que admita su importación. Para los podcasters, esto significa proporcionar herramientas sólidas de creación y análisis, así como cargas RSS, además de hacer que sus podcasts estén disponibles en todos los lugares donde los oyentes de YouTube Music ya consumen su contenido favorito: en segundo plano, en el automóvil, sin conexión y más.

En las próximas semanas y meses, recopilaremos comentarios para que el proceso de migración de Google Podcasts a YouTube Music sea lo más simple y fácil posible. Una vez que consideremos que las herramientas de migración están listas, las publicaremos junto con pautas claras sobre cómo funcionan.«

Aunque nunca llueve a gusto de todos y, por lo tanto, seguramente habrá personas a las que no les guste este cambio, personalmente me parece un acierto por parte de Google, especialmente si este cambio no plantea a los usuarios limitaciones en YouTube Music que no estuvieran presentes en Google Pódcasts.