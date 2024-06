New+, prometedora nueva función de PowerToys

El conjunto de herramientas agrupadas en PowerToys ha sido, ya desde los tiempos de Windows 95 (sí, así de veterana es esta solución) una excelente propuesta para aquellos usuarios que desean profundizar en el control de determinados aspectos del sistema operativo. Es cierto, eso sí, que tras el lanzamiento de la versión para Windows XP, Microsoft se «olvidó» de PowerToys hasta que, por suerte, decidió devolverlas a la vida, y además ahora con licencia de código abierto, en 2019.

Desde entonces, hemos visto como se han ido publicando algunas actualizaciones, la más reciente en marzo de este mismo año, y como todas ellas llegan con nuevas funciones, mejoras y demás. Obviamente, en 2021 lanzó una versión actualizada para Windows 11, si bien la versión para Windows 10 también se ha mostrado bastante completa. Si aún no conoces PowerToys y eres usuario de Windows, créeme, merece la pena que le dediques unos minutos a explorar la herramienta para comprobar la enorme cantidad de funciones que ofrece. Eso sí, ten en cuenta que no se incluye en Windows, pero puedes descargarla gratuitamente desde Microsoft Store.

Con el cambio de licencia, del anterior modelo privativo a una de código abierto, Microsoft trasladó el desarrollo de PowerToys a GitHub, lo que es una ventaja por muchas razones, entre las que hoy destaco la gran visibilidad que se obtiene sobre el desarrollo, la corrección de errores, la suma de nuevas funciones, etcétera. Y es es de ahí, de GitHub, de dónde obtenemos información sobre una futura función que supondrá una gran mejora para el menú contextual de Windows.

La novedad de la que hablo, y sobre la que podemos encontrar información aquí, es New+, una mejora de la entrada «Nuevo» del menú contextual de Windows, concretamente al que se muestra cuando hacemos click con el botón derecho del ratón en una zona vacía del escritorio. En la actualidad, esta función nos permite crear una carpeta, un acceso directo y, en función de las aplicaciones que hayamos instalado, también la posibilidad de crear documentos asociados a las mismas.

Sin embargo, con New+ se multiplica exponencialmente la utilidad de esta función, ya que podremos personalizar el contenido de este menú, para que incluya aquellos elementos con los que trabajamos de manera habitual. Para tal fin, como puedes comprobar en el vídeo bajo este párrafo, tan solo tendremos que crear las plantillas, ya sean archivos, carpetas o estructuras formadas por ambos tipos de elementos, guardarlas en la carpeta configurada para tal fin y, si ya hemos activado New+ en PowerToys, los tendremos disponibles en el menú contextual.

Lo más interesante es que, además, esto es solo el principio, pues sus responsables se plantean opciones de futuro muy interesantes, como la creación de una «tienda de plantillas», desde la que los usuarios puedan obtener elementos complejos preconfigurados para añadir fácilmente a su menú contextual. Y, claro, tampoco faltan las menciones a la posibilidad de incluir, de algún modo, inteligencia artificial generativa para la creación de estas plantillas.

No sabemos, eso sí, cuánto tendremos que esperar aún hasta la llegada no ya de estas funciones avanzadas, sino de New+ en su versión inicial, pues de momento no nos han dado pista alguna sobre ello. Parece, eso sí, que su desarrollo ya está bastante avanzado, por lo que cabe cruzar los dedos para que sea más pronto que tarde.