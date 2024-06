Sony PS VR 2 es un fracaso muy caro que podría tener los días contados

El lanzamiento de PS VR 2 generó mucha controversia, sobre todo por su alto precio de venta, y es que todavía hoy este kit de realidad virtual cuesta 599,99 euros sin juego, más de lo que cuesta una PS5 Slim con unidad óptica, que ronda entre los 500 y los 549,99 euros, dependiendo de si la podemos encontrar o no en oferta.

El modelo de primera generación, lanzado para PS4, tuvo un éxito relativo, ya que aunque vendió varios millones de unidades dichas ventas fueron pequeñas en comparación con los resultados que obtuvo PS4. Con todo, fue suficiente para animar a Sony a desarrollar y comercializar PS VR 2, un kit de realidad virtual para PS5 que ha sido un fracaso absoluto.

Sony no ha dado datos de ventas, pero que haya tenido que acelerar la compatibilidad con PC y que haya decidido paralizar la producción son dos claves que no auguran nada bueno, esto no admite discusión. Parece que la situación se ha vuelto insostenible, y que las ventas de PS VR 2 son tan malas que incluso Sony ha perdido totalmente el interés en este kit, tanto que ha empezado a introducir recortes muy marcados.

Solo hay dos juegos en desarrollo para PS VR 2

Para que un kit de realidad virtual marque la diferencia y genere interés este tiene que tener un buen catálogo de juegos. Esto fue lo que quedó claro tras el lanzamiento del PS VR, que los juegos son el motor de este tipo de periféricos, y que el precio de venta también influye. Sony no ha hecho las cosas bien en ninguno de esos dos puntos con PS VR 2, y la cosa va a ir a peor.

Una fuente bastante fiable dice que Sony solo está desarrollando dos nuevos juegos para PS VR 2. Teniendo en cuenta que la compañía no ha hecho ningún anuncio importante desde el lanzamiento de este kit de realidad virtual no hay duda que son malas noticias, y que este kit de realidad virtual podría tener los días contados, es decir, que Sony podría dejar de darle apoyo con desarrollos personalizados antes de lo normal.

Si esto ocurre, aquellos que gastaron casi 600 euros en el PS VR 2 se encontrarán con un panorama desolador. De momento Sony no ha confirmado ni desmentido esta información, y tampoco ha decidido reducir el precio de venta de este kit de realidad virtual para intentar mejorar las ventas. Puede que esté manteniendo el precio por una cuestión de apariencias, pero si la situación sigue así al final se volverá insostenible y no tendrá más remedio que bajar el precio o arriesgarse a acumular demasiadas unidades sin vender.

Os puedo confirmar que al momento de escribir este artículo es posible encontrar unidades del PS VR 2 en el mercado de segunda mano por menos de 400 euros, lo que significa que ya está sufriendo una devaluación importante, y que como dije ese precio de 600 euros que mantiene Sony no es realista.