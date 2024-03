PS VR2 ha sido un fracaso, Sony detiene la producción

PS VR2 es el kit de realidad virtual para PS5 que Sony lanzó en 2023, y desde el momento en el que se confirmó su precio de venta los analistas ya tenían claro que la compañía japonesa iba a tener que reducirlo para evitar un descalabro enorme. No es un secreto que a Sony no le gusta bajar el precio de sus productos, solo tenemos que ver lo que ha hecho con PS5, pero esta vez la jugada no le ha salido nada bien.

Un informe que ha compartido Bloomberg afirma que Sony ha tenido que suspender la producción del PS VR2 porque ha sido un fracaso a nivel de ventas. Este kit de realidad virtual está registrando un nivel de ventas tan bajo que el stock se está acumulando, y la compañía japonesa no ha tenido más remedio que dejar de producirlo hasta que el mercado logre digerir ese stock que está acumulado ahora mismo en las tiendas.

De momento no tenemos noticia de que Sony se haya planteado tomar otras medidas para hacer que su kit de realidad virtual sea más atractivo para el usuario, como reducir el precio de venta. No obstante, está claro que si la situación no mejora no le quedará otro remedio que ajustar números y reducir como mínimo en 100 euros el precio del PS VR2.

¿Por qué ha fracasado el kit de realidad virtual PS VR2?

En líneas generales han sido un cúmulo de cosas, y podemos agruparlas alrededor de tres grandes claves. La primera clave es el precio de venta, y es que lanzar un periférico a un precio superior al de la propia consola no es nada inteligente, eso está claro. Una PS5 costaba en su momento 499,99 euros, antes de su subida de precio, y el PS VR2 llegó al mercado con un coste de 599,99 euros.

La segunda clave la tenemos en su escaso catálogo de juegos, que no justifica para nada una inversión tan grande, y la tercera clave está relacionada también con los juegos, concretamente con los grandes costes de desarrollo que tienen los títulos centrados en la realidad virtual, que pueden llegar a superar ampliamente a los costes de desarrollo de los juegos convencionales, y que hace que las compañías no se atrevan a afrontar proyectos triple A importantes.

Al final es un círculo vicioso, porque los desarrolladores no se atreven a asumir los riesgos y los costes que representa desarrollar un juego de realidad virtual, y esto hace que el catálogo del kit PS VR2 no crezca. Invertir casi 600 euros en un kit de realidad virtual que apenas podremos utilizar con unos pocos juegos no tiene ningún sentido. Parece que Sony es consciente de ello, y por eso confirmó recientemente que dicho kit tendrá compatibilidad con el PC.